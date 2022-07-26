Воїни-добровольці зі США та Великої Британії під обстрілом евакуюють мешканців в Бахмуті. ВIДЕО
Група британських та американських бійців-добровольців з Українського іноземного легіону під обстрілами російських окупантів евакуювала кількох мешканців в Бахмуті на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису опублікованого в соцмережах, з-під обстрілів вдалося вивезти щонайменше двох жінок і двох чоловіків.
Топ коментарі
+27 FT FT
показати весь коментар26.07.2022 10:41
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.07.2022 10:35
+23 Urs
показати весь коментар26.07.2022 10:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо.
God bless you guys.