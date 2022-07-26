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Воїни-добровольці зі США та Великої Британії під обстрілом евакуюють мешканців в Бахмуті. ВIДЕО

Група британських та американських бійців-добровольців з Українського іноземного легіону під обстрілами російських окупантів евакуювала кількох мешканців в Бахмуті на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису опублікованого в соцмережах, з-під обстрілів вдалося вивезти щонайменше двох жінок і двох чоловіків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На 26 липня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Автор: 

США (22950) евакуація (2316) добровольці (923)


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Топ коментарі
+27
У сепаров всегда свой аргумент. Если бы Украина сдалась то войны бы небыло. Там бесполезно что то им обяснять.
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26.07.2022 10:41
+24
Амерам та бритам-респект...
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26.07.2022 10:35
+23
не факт, что потом не будут рассказывать, как "натовцы" из дома выгоняли....
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26.07.2022 10:38
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Амерам та бритам-респект...
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26.07.2022 10:35 Відповісти
не факт, что потом не будут рассказывать, как "натовцы" из дома выгоняли....
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26.07.2022 10:38 Відповісти
Больше будут кричать, что они с американцами воюют...
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26.07.2022 10:40 Відповісти
У сепаров всегда свой аргумент. Если бы Украина сдалась то войны бы небыло. Там бесполезно что то им обяснять.
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26.07.2022 10:41 Відповісти
Так наш миротворець того і бажає !
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26.07.2022 10:45 Відповісти
П'яні негри на танку.
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26.07.2022 11:11 Відповісти
Даунецкие бабули в ****... "вот не зря наш любимый журналист Салавьёв гаварил, что расеюшка воюет с Натай"
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26.07.2022 10:40 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
Дякуємо.
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26.07.2022 11:08 Відповісти
та пох
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26.07.2022 12:13 Відповісти
Американский спецназ угоняет мирных, еще не проснувшихся жителей Даунбасса, не жалея даже афро-собаку, раздавая отравленные Сникерсы и фальшивые деньги!
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26.07.2022 13:01 Відповісти
Так і буде на кацапських новинах
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26.07.2022 14:14 Відповісти
Sobachсa ?? 🤣
God bless you guys.
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26.07.2022 13:21 Відповісти
...we rescued babushka...
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26.07.2022 22:31 Відповісти
Славянский, поэтому тему понимаю хорошо. В переводе на человеческий язык - сначала мы сидим, не уезжаем, не смотря на любые уговоры, а потом военные или волонтеры, или полиция с риском для жизни спасают этих муд...в.
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26.07.2022 19:58 Відповісти
tiu, ta krashche vyihaty na avtobusi cherez zelenyi korydor, a potim **************** pary pasazhyriv v avtobusi.
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27.07.2022 04:06 Відповісти
 
 