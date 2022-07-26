Воїни-добровольці зі США та Великої Британії під обстрілом евакуюють мешканців в Бахмуті. ВIДЕО

Група британських та американських бійців-добровольців з Українського іноземного легіону під обстрілами російських окупантів евакуювала кількох мешканців в Бахмуті на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису опублікованого в соцмережах, з-під обстрілів вдалося вивезти щонайменше двох жінок і двох чоловіків.

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