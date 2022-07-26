Раніше невідома колона техніки російських окупантів знищена під Чорнобилем на початку агресії. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис раніше невідомої колони техніки російських окупантів, знищеної під Чорнобилем на початку агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі численні знищені російські БТР-82А і БМП, яка замикала колону. Частина бронемашин просто розірвана навпіл. Автор відео стверджує, що успішна атака на окупантів була здійснена за допомогою БПЛА Bayraktar TB2.

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