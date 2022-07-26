Раніше невідома колона техніки російських окупантів знищена під Чорнобилем на початку агресії. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис раніше невідомої колони техніки російських окупантів, знищеної під Чорнобилем на початку агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі численні знищені російські БТР-82А і БМП, яка замикала колону. Частина бронемашин просто розірвана навпіл. Автор відео стверджує, що успішна атака на окупантів була здійснена за допомогою БПЛА Bayraktar TB2.
Топ коментарі
+16 Roman Podyu #221750
показати весь коментар26.07.2022 11:58
+12 Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар26.07.2022 12:08
+7 Роман с камнем
показати весь коментар26.07.2022 12:39
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редактора на мило
І якщо аналізувати пропаганду рф знаючи по яких принципах вона працює (свої втрати, поразки, злочини видає за чужі). То втрати тільки вс рф майже 100к. І це мова саме про хороших росіян. А є ще майже стільки ж калік (в росіян трьохсотих не 1 до 3, а 1 до 1 через медицину та добивання). І це без врахування того скільки було вбито ордловців, бидлорусів, абхазів, осетинів, сирійців, членів різних чвк, росгвардійців і т.п.. Саме тому не зважаючи на всю десятикратну їх перевагу у вс рф нічого не виходить.
деду за победусыну за машину