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Новини Відео Війна
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Раніше невідома колона техніки російських окупантів знищена під Чорнобилем на початку агресії. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис раніше невідомої колони техніки російських окупантів, знищеної під Чорнобилем на початку агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі численні знищені російські БТР-82А і БМП, яка замикала колону. Частина бронемашин просто розірвана навпіл. Автор відео стверджує, що успішна атака на окупантів була здійснена за допомогою БПЛА Bayraktar TB2.

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Автор: 

армія рф (17482) Чорнобиль (395) знищення (7298)


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Топ коментарі
+16
Красивое!
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26.07.2022 11:58
+12
Так буде з усіма орками.
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26.07.2022 12:08
+7
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26.07.2022 12:39
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26.07.2022 11:58 Відповісти
Так буде з усіма орками.
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26.07.2022 12:08 Відповісти
Треба руйнувати мости і робити їм таке на Правобережжі
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26.07.2022 12:10 Відповісти
Якою мовою взагалі написана ця новина 😮
редактора на мило
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26.07.2022 12:13 Відповісти
раніше невідома і мабуть не остання. то надо офіційні цифри втрат казлів на 2-3 рази множити?
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26.07.2022 12:18 Відповісти
Звичайно. По інсайдах саме така кількість.

І якщо аналізувати пропаганду рф знаючи по яких принципах вона працює (свої втрати, поразки, злочини видає за чужі). То втрати тільки вс рф майже 100к. І це мова саме про хороших росіян. А є ще майже стільки ж калік (в росіян трьохсотих не 1 до 3, а 1 до 1 через медицину та добивання). І це без врахування того скільки було вбито ордловців, бидлорусів, абхазів, осетинів, сирійців, членів різних чвк, росгвардійців і т.п.. Саме тому не зважаючи на всю десятикратну їх перевагу у вс рф нічого не виходить.
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26.07.2022 12:29 Відповісти
Не обманюйте себе і не перебільшуйте.
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26.07.2022 13:40 Відповісти
Це не перебільшення.
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26.07.2022 22:53 Відповісти
Скорее всего после попадания в первый бтр все лаптеногие поразбегались по кустам побросав технику, иначе она бы так в колонну не стояла
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26.07.2022 12:18 Відповісти
Стіралки раптом взірвалися.
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26.07.2022 12:23 Відповісти
Не жди мама "Ладу калину".
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26.07.2022 12:23 Відповісти
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26.07.2022 12:39 Відповісти
спасибо деду за победу сыну за машину
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26.07.2022 13:04 Відповісти
У байрактара всего 2 большие ракеты и две маленькие. Так что байрактаром вряд ли
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26.07.2022 12:41 Відповісти
Слава ЗСУ-ТРО!
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26.07.2022 12:58 Відповісти
Красіво дуже. На біс
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26.07.2022 13:41 Відповісти
це ж скільки орків погоріло! зкільки запишуть в "бєзвєстипрапавший"! скільки автівок батяньки не зможуть отримати!
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26.07.2022 17:15 Відповісти
 
 