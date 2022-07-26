Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла". ВIДЕО

В заручниках у російських військових опинилися кількасот жителів Херсону. Окупаційна "влада" викрадає та катує херсонців, не дає їм поїхати на вільні території.

Про це - новий фільм документалістів з продакшену "ТТБ-Студія" "Тихий терор. Хроніки пекла", повідомляє Цензор.НЕТ.

Події фільму розгортаються від початку повномасштабного російського вторгнення до кінця травня. Стрічка містить документальні кадри та розповіді людей, яким вдалось виїхати з окупації. Герої фільму – херсонці, які пережили викрадення та тортури, активісти, волонтери, журналісти. Зйомки проходили у Києві, Одесі та Миколаєві.

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Найскладніше, кажуть автори, було знайти людей, які погодилися б на камеру свідчити про те, що відбувається в окупованому регіоні.

"Коли фільм було майже змонтовано, до родини дівчини, яка погодилась бути головною героїнею стрічки і знімала відеощоденники про життя в окупованому селищі поблизу Херсона, увірвались ФСБшники. Якимось чином вони дізнались про те, що вона робить. На щастя, вона не постраждала, але ми змушені були видалити всі епізоди з її участю з фільму і терміново змінювати сценарій, аби не наражати її на небезпеку. Такі реалії життя в українських містах окупованих Росією", - розповіла режисерка стрічки Єлизавета Татарінова.

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Фільм "Тихий терор. Хроніки пекла" - доступний для перегляду за посиланням.