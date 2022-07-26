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Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла". ВIДЕО

В заручниках у російських військових опинилися кількасот жителів Херсону. Окупаційна "влада" викрадає та катує херсонців, не дає їм поїхати на вільні території.

Про це - новий фільм документалістів з продакшену "ТТБ-Студія" "Тихий терор. Хроніки пекла", повідомляє Цензор.НЕТ.

Події фільму розгортаються від початку повномасштабного російського вторгнення до кінця травня. Стрічка містить документальні кадри та розповіді людей, яким вдалось виїхати з окупації. Герої фільму – херсонці, які пережили викрадення та тортури, активісти, волонтери, журналісти. Зйомки проходили у Києві, Одесі та Миколаєві.

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Найскладніше, кажуть автори, було знайти людей, які погодилися б на камеру свідчити про те, що відбувається в окупованому регіоні.

"Коли фільм було майже змонтовано, до родини дівчини, яка погодилась бути головною героїнею стрічки і знімала відеощоденники про життя в окупованому селищі поблизу Херсона, увірвались ФСБшники. Якимось чином вони дізнались про те, що вона робить. На щастя, вона не постраждала, але ми змушені були видалити всі епізоди з її участю з фільму і терміново змінювати сценарій, аби не наражати її на небезпеку. Такі реалії життя в українських містах окупованих Росією", - розповіла режисерка стрічки Єлизавета Татарінова.

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Фільм "Тихий терор. Хроніки пекла" - доступний для перегляду за посиланням.

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кіно (961) окупація (6715) фільми (280) Херсон (3375) Херсонська область (5781)


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кожен закатоватий росіянами в Херсоні мирний українець, кожен розстріляний в Херсоні терообонівець - на совісті влади Зеленського і Ермака, які навмисно проігнорували підготовку до військового вторгнення русні.
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26.07.2022 16:00 Відповісти
Погоджуюся з Вами на 100%, бо вони мало того, що нічого самі не робили, ще вперто брехали громадянам, що все під контролем, щоб йшли на шашлики, що американці і інші брешуть...То це виглядає так, що навіть діяли разом з ворогом, на користь ворога? І тут не тільки Зеленський, Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко (антимайданівці), а і 73%, яких у 2019 році попереджали, що цим вибором втратимо Україну, але вони як зомбовані йшли на бойню і тягнули своїх родичів і знайомих. Все, що говорив Зеленський виявилося облудою, фейком, всі його лозунги "какая разница", "дороги" виявилися смертю для України і сьогодні всі повернулися до армії, мови, віри, як маркера українця. Всі пам'ятають, хто з цими лозунгами йшов на вибори?
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26.07.2022 18:05 Відповісти
Так зевлада уже оголошує-оголошує накази там всякі, наступи-контрнаступи, а люди досі в катівнях.
пригадую, як зе закликав їх чинити спротив. гадьониш. а ти сам спробуй чинити спротив озброєним тварям без будь-яких людських цінностей. аби ото пи*діти.
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26.07.2022 16:06 Відповісти
Документалістам подяка!
Знімайте якомога більше! Це увійде в історію!
Це повинен побачити увесь світ.
Ваша робота зараз дуже потрібна!
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26.07.2022 16:07 Відповісти
треба зняти не один фільм про рашистських фашистів,

щоб правда про їх звірства і злочини надовго увійшла в історію
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26.07.2022 16:44 Відповісти
серйозно??? коли весь світ кричав, що буде наступ, коли з усіх прасок були крики про вторгнення, цим людям треба були дні, щоб зрозуміти "што проісходіт і пачєму взриви, і чьто ето за танкі"??????

як же сумно, що стільки людей загинуло просто тому, що дбл блд
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26.07.2022 17:18 Відповісти
Херсонці - ви всі герої, ви показали, що Херсон - це патріотичне місто, Херсон - це Україна є і буде!
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26.07.2022 23:14 Відповісти
 
 