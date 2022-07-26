"Нашу бригаду трусами обозвали!": Російський окупант розповідає мамі про бійку генералів, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

В лавах російської окупаційної армії через неможливість протистояти ЗСУ виникають конфлікти.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 23-річний окупант Микита Чубуков з ОДШБ розповідав мамі про бійку генералів.

Причиною бійки стало те, що один з генералів обізвав їхню бригаду боягузами.

"Тому що ми не змогли взяти село. Старий кобмриг (не знаю, правда чи ні), він побачив генерала, як сказали, він йому за це морду набив. Генерал - генералу", - каже військовий РФ своїй мамі.

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