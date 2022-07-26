"Нашу бригаду трусами обозвали!": Російський окупант розповідає мамі про бійку генералів, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
В лавах російської окупаційної армії через неможливість протистояти ЗСУ виникають конфлікти.
Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 23-річний окупант Микита Чубуков з ОДШБ розповідав мамі про бійку генералів.
Причиною бійки стало те, що один з генералів обізвав їхню бригаду боягузами.
"Тому що ми не змогли взяти село. Старий кобмриг (не знаю, правда чи ні), він побачив генерала, як сказали, він йому за це морду набив. Генерал - генералу", - каже військовий РФ своїй мамі.
Топ коментарі
+26 Garry Grant
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+24 Mykhailo Stepanov
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+14 Ольга Жмудовська
показати весь коментар26.07.2022 16:43
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ниодного мата)) это фейк, не может быть такого))