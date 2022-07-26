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"Нашу бригаду трусами обозвали!": Російський окупант розповідає мамі про бійку генералів, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

В лавах російської окупаційної армії через неможливість протистояти ЗСУ виникають конфлікти.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 23-річний окупант Микита Чубуков з ОДШБ розповідав мамі про бійку генералів.

Причиною бійки стало те, що один з генералів обізвав їхню бригаду боягузами. 

"Тому що ми не змогли взяти село. Старий кобмриг (не знаю, правда чи ні), він побачив генерала, як сказали, він йому за це морду набив. Генерал - генералу", - каже військовий РФ своїй мамі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тут більше за техніку, ніж за людину: російський окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17482) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+26
Хватит пи#деть,сынок. Мамка рассчитывает на "Лада Калина". Шевелись там.
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26.07.2022 16:59
+24
обозвали трусами а ви просто мрази
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26.07.2022 16:37
+14
от шо буває, коли дівчата стають змолоду ******* і народжують потім дітей
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26.07.2022 16:43
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обозвали трусами а ви просто мрази
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26.07.2022 16:37 Відповісти
там де не "розбірливо": ЯЗИК БИ ЕМУ..."
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26.07.2022 16:41 Відповісти
Чё, чё - йух через плечо
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26.07.2022 16:42 Відповісти
от шо буває, коли дівчата стають змолоду ******* і народжують потім дітей
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26.07.2022 16:43 Відповісти
Начинаю забывать "москалевый лизык..." Читаю - "назвали трусами" (и почему то думаю о элементе одежды...) а оказывается имелось ввиду ссыкливость!!! Зачем так обманывать людей???
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26.07.2022 16:48 Відповісти
Поперетрахивейтеся там все от генералисимуса до маменького сцинка. Лучше при єтом используйте ножи, ломи, лопати и пр.
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26.07.2022 16:50 Відповісти
Знаю я те Лопатіно! Тиждень там просидів у відрядженні Одна "алкашня" Та ще й говорить нормально не може - задаєш питання просте, а воно щось белькоче на суміші російських і мордовських слів
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26.07.2022 16:52 Відповісти
Хватит пи#деть,сынок. Мамка рассчитывает на "Лада Калина". Шевелись там.
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26.07.2022 16:59 Відповісти
Желаю лаптю и его свиноматке просто здохнуть.
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26.07.2022 17:34 Відповісти
Та звісно ж що оцей Zондер-каратель - трус, бо живой, а якби був герой, вже б голова була з дирой.
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26.07.2022 17:51 Відповісти
Когда в село приходят трусы,то трусы надо прятать!
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26.07.2022 17:52 Відповісти
Кацап це вирок здороому глузду.
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26.07.2022 18:16 Відповісти
орк Микола, ми тебе завалимо скоро !
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26.07.2022 18:30 Відповісти
это прям профэссор
ниодного мата)) это фейк, не может быть такого))
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26.07.2022 19:29 Відповісти
 
 