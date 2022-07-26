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Викрито шахраїв, які вимагали кошти у родичів військовослужбовців, обіцяючи звільнити з ворожого полону, - Нацполіція. ВIДЕО

Столичні поліцейські викрили шахраїв, які вимагали кошти у родичів військовослужбовців, що потрапили у полон. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммунікації Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, правопорушники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, вимагали кошти в їхніх рідних, обіцяючи допомогти звільнити людину з полону. Свої "послуги" оцінювали у 10 тис. гривень. При цьому фігуранти розповідали людям про тяжкі поранення і критичний стан їхніх зниклих родичів. Перебуваючи у стані відчаю, ті погоджувались на умови зловмисників і перераховували гроші на банківську картку.

26 липня співробітники поліції провели обшук за місцем перебування одного із фігурантів. У нього вилучили мобільний телефон із сім-картою, з якого надходили дзвінки потерпілим, і "чорнові" записи. Місце знаходження його спільника поліцейські наразі встановлюють.

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Зловмисникові, що знаходиться у місцях позбавлення волі, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло осіб, які також можуть бути причетні до злочину.

Автор: 

шахрайство (1090) Нацполіція (15191) полонені (2266)


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Топ коментарі
+14
Этих мразей вешать сразу.
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26.07.2022 18:38
+10
та це луГандонска шваль, цих стріляти намісці без судів і слідства, по законам війни!!!! Нах іх на зонах годувати, таких вже - не переробиш!!!!
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26.07.2022 18:43
+7
Мабудь брат Ермака в керівниках ?
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26.07.2022 18:37
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Мабудь брат Ермака в керівниках ?
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26.07.2022 18:37 Відповісти
Этих мразей вешать сразу.
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26.07.2022 18:38 Відповісти
СБУ занято другими вещами, к сожалению.
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26.07.2022 18:49 Відповісти
эти твари заняты как раз своими вещами.

Подойдите к ЛЮБОМУ обласному/районному управлению СБУ и посмотрите на автопарк сотрудников - ВЫ охренеете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.07.2022 18:58 Відповісти
Як до такого можно опускатися...

Че щось на кшталт із-за поребриковського: "Мати вбили на могилі сина зоб забрати гробові"...
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26.07.2022 18:39 Відповісти
та це луГандонска шваль, цих стріляти намісці без судів і слідства, по законам війни!!!! Нах іх на зонах годувати, таких вже - не переробиш!!!!
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26.07.2022 18:43 Відповісти
Чему не переробиш?

На собачий корм переробиш, ще й як!
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26.07.2022 21:45 Відповісти
Викрито шахраїв, які вимагали кошти у ЕС, обіцяючи звільнити окуповану територію
- Інтерпол. ВIДЕО Джерело:
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26.07.2022 18:44 Відповісти
рускагаварящий ублюдок
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26.07.2022 18:46 Відповісти
За это в не военное время убивают, а во время войны так сам бог велел к стенка ставить таких тварей.
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26.07.2022 18:53 Відповісти
Таким ПІДА РА М ноги відрізати і пальці на руках.
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26.07.2022 20:26 Відповісти
 
 