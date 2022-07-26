Викрито шахраїв, які вимагали кошти у родичів військовослужбовців, обіцяючи звільнити з ворожого полону, - Нацполіція. ВIДЕО
Столичні поліцейські викрили шахраїв, які вимагали кошти у родичів військовослужбовців, що потрапили у полон. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммунікації Національної поліції.
Як встановили правоохоронці, правопорушники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, вимагали кошти в їхніх рідних, обіцяючи допомогти звільнити людину з полону. Свої "послуги" оцінювали у 10 тис. гривень. При цьому фігуранти розповідали людям про тяжкі поранення і критичний стан їхніх зниклих родичів. Перебуваючи у стані відчаю, ті погоджувались на умови зловмисників і перераховували гроші на банківську картку.
26 липня співробітники поліції провели обшук за місцем перебування одного із фігурантів. У нього вилучили мобільний телефон із сім-картою, з якого надходили дзвінки потерпілим, і "чорнові" записи. Місце знаходження його спільника поліцейські наразі встановлюють.
Зловмисникові, що знаходиться у місцях позбавлення волі, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло осіб, які також можуть бути причетні до злочину.
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Че щось на кшталт із-за поребриковського: "Мати вбили на могилі сина зоб забрати гробові"...
На собачий корм переробиш, ще й як!
- Інтерпол. ВIДЕО Джерело: