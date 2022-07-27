Нові кадри обстрілів окупантів на острові Зміїний із української гаубиці 2С22 "Богдана". ВIДЕО

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай опублікував нове відео артилерійських атак на окупантів, що перебували на острові Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл окупантів вівся з української колісної самохідної гаубиці 2С22 "Богдана".

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