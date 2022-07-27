Нові кадри обстрілів окупантів на острові Зміїний із української гаубиці 2С22 "Богдана". ВIДЕО
Офіцер ЗСУ Мирослав Гай опублікував нове відео артилерійських атак на окупантів, що перебували на острові Зміїний.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл окупантів вівся з української колісної самохідної гаубиці 2С22 "Богдана".
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО
Топ коментарі
+46 5 копійок
показати весь коментар27.07.2022 10:10
+37 Роман с камнем
показати весь коментар27.07.2022 10:49
+33 Анатолий К #427424
показати весь коментар27.07.2022 10:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так и человек узнается не по словам, а по его делам, по его жизни и поведению: ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ!
Давай,дівчинко,допомагай нашим захисникам!💪