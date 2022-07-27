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Нові кадри обстрілів окупантів на острові Зміїний із української гаубиці 2С22 "Богдана". ВIДЕО

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай опублікував нове відео артилерійських атак на окупантів, що перебували на острові Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл окупантів вівся з української колісної самохідної гаубиці 2С22 "Богдана".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164) Гай Мирослав (8)


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Топ коментарі
+46
А як зебіли верещали про Богдану.
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27.07.2022 10:10
+37
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27.07.2022 10:49
+33
*********** приводила в студію коломойського-медведчука-зеленського "1+1+1" "експертів" і ті один наперед одного кричали, що проект "Богдана" сирий, що там потрібно замінювати фактично все... Такі вони специ сьогодні у владі, такі вони шкідники. А якби за декілька років зробили сотню таких САУ, то що було б з кацапами на сході і на півдні? Але нарід розвісив свої вуха і вирішив поржати і зробити себе разом, стати тією клавішою на піоніно на якій Володя грав і грає сьогодні отим предметом.
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27.07.2022 10:23
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27.07.2022 10:08 Відповісти
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27.07.2022 10:48 Відповісти
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27.07.2022 10:49 Відповісти
Евангелие от Матфея, Глава 7, стих 16
Так и человек узнается не по словам, а по его делам, по его жизни и поведению: ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ!
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27.07.2022 22:27 Відповісти
А як зебіли верещали про Богдану.
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27.07.2022 10:10 Відповісти
Тож зебіли, вони тільки і вміють, що верещати.
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27.07.2022 10:18 Відповісти
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27.07.2022 10:57 Відповісти
Ольха до 300 км вообще то
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28.07.2022 13:23 Відповісти
abc de fgj0klm0nn
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27.07.2022 10:17 Відповісти
Іди н***й !
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27.07.2022 10:18 Відповісти
Настрій відразу на сьогодні покращився на 250 одиниць.
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27.07.2022 10:18 Відповісти
Думаєш, зебіли сидять на цьому ресурсі? 🤔 Ти помиляєшся, або є пололяцьким, чи кацапським тролем. 😁 Хоча мжлив ти просто ідіот.
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27.07.2022 10:26 Відповісти
Мирослав Гай как всегда красавчик.
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27.07.2022 10:22 Відповісти
*********** приводила в студію коломойського-медведчука-зеленського "1+1+1" "експертів" і ті один наперед одного кричали, що проект "Богдана" сирий, що там потрібно замінювати фактично все... Такі вони специ сьогодні у владі, такі вони шкідники. А якби за декілька років зробили сотню таких САУ, то що було б з кацапами на сході і на півдні? Але нарід розвісив свої вуха і вирішив поржати і зробити себе разом, стати тією клавішою на піоніно на якій Володя грав і грає сьогодні отим предметом.
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27.07.2022 10:23 Відповісти
На жаль в нас она одна. дякуємо Зе та СН
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27.07.2022 10:25 Відповісти
Какой милый поток бреда
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27.07.2022 10:36 Відповісти
Вот как? Как можно было про@бать такую пушку и в 2019-м не запустить ее в серию ускоренными темпами? Это мог сделать только враг ЗСУ и Украины.
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27.07.2022 10:32 Відповісти
Для этого нужно просто быть агентом кацапов, всего-то...
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27.07.2022 11:13 Відповісти
Гарна гаубиця - подолярв аж трісьот.
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27.07.2022 10:36 Відповісти
"Богдана" дуже крута та норовлива!
Давай,дівчинко,допомагай нашим захисникам!💪
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27.07.2022 11:12 Відповісти
Дуже гарна, і гордість викликає бо своя, цілком зроблена в Україні, але вона дуже самотня, бо якісь чи то дурні, чи то вороги, не зробили їй жодної сестри -близнюка, і так вона в нас і є ,гарнюня та красуня, та лише одна едина.....
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27.07.2022 11:59 Відповісти
посмотрел тех. характеристики. замечательная штука.. только одна вот она(
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27.07.2022 11:27 Відповісти
Но ведь зебилы рассказывали какая она недоработанная, а судя по видео стреляет точно!
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27.07.2022 11:49 Відповісти
що можно було вкрасти від Богдани? на асфальті красти набагато більше. оце і є відповідь на запитання, чому не Богдана, Вільха, Нептун, Гром, а велике крадівництво. крім того кроти фсб у опі.
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27.07.2022 13:59 Відповісти
Чота я вижу воюют одни Порохоботы. А чо не зебилы на париже на филижанке кавы с кровасаном? Сидишь такой в волновахе, пьешь пивас по приму люкс, а потом такой ***** на елисейских полях чалишся. мечта епта
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27.07.2022 19:44 Відповісти
********** чмо кацапское )
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28.07.2022 07:25 Відповісти
 
 