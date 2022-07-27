Маріупольці вишикуються в черги за перепустками на виїзд з окупованого міста. ВIДЕО

В окупованому росіянами Маріуполі люди зранку вишикуються у величезну чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Сьогодні. Сьома ранку. Маріупольці вишикуються в шалену чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста. Наочна демонстрація реалій, чи хочуть містяни поїхати з Маріуполя. Черга, яка перекреслює всі фантазії окупантів про "люди повертаються", - написав Андрющенко.

Він оприлюднив відео з місця події, де маріупольці стоять у великій черзі за отриманням перепусток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко