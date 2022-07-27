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Маріупольці вишикуються в черги за перепустками на виїзд з окупованого міста. ВIДЕО

В окупованому росіянами Маріуполі люди зранку вишикуються у величезну чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Сьогодні. Сьома ранку. Маріупольці вишикуються в шалену чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста. Наочна демонстрація реалій, чи хочуть містяни поїхати з Маріуполя. Черга, яка перекреслює всі фантазії окупантів про "люди повертаються", - написав Андрющенко.

Він оприлюднив відео з місця події, де маріупольці стоять у великій черзі за отриманням перепусток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3235) окупація (6717) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+26
А що сталося? Куди ?? Всі ж дочекались асвабадітелей!!
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27.07.2022 11:46
+18
А шо такое? "Рюзьгий мир" не зашёл?
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27.07.2022 11:47
+12
де кацапи там немає цивілізації
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27.07.2022 11:48
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набридло пити фекальні стоки і їсти голубів..?
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27.07.2022 11:44 Відповісти
концерт на підтримку рашки закінчився- можна вже й тікати-
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27.07.2022 11:45 Відповісти
А що сталося? Куди ?? Всі ж дочекались асвабадітелей!!
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27.07.2022 11:46 Відповісти
А що з Маріуполя було легко виїхати по вашому? Сам спробуй виїхати коли опинився в оточенні.
Таке ще можна казати про міста, до яких ворог підходив неділями і людям пропонували евакуацію, але, на мій погляд більшості міст півдня це не стосується.
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27.07.2022 12:50 Відповісти
@розін

не переживай хуторянин совковий через кілька років і ти дочекаєшся покажеш нам всім мастер-клас по обсиканню штанів з марафоном до україно-польського кордону. А я то думаю... што ж це "покликав війну на нашу землю" а виявляється що у совкового рагуля - той кого окупували (з-за некчемності обраного рагулюм Зезедента і його шобли і самого рагуля) той і винен!

Ті хто це лайкнув 19+ дебілів, теж дочекаются Стадо совкового радянського лайна у СєРєСєРє теж хто був під окупаціє були ворогами "наріда". Нащадки сраліна і бєрії у вишиванках Після таких коментарів допомагати Україні щось хочеться все меньше і меньше. Може ви дійсно з кацапами один-на-рот "діти сраліна".
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27.07.2022 17:15 Відповісти
Курво ******, сидяче в безпеці,та підараси, лайкуючи цьому шматку гівна,люди були в оточені з перших днів війни.Дійсно є ватніки,а є-вишиватніки,тупа худоба...
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27.07.2022 17:38 Відповісти
А шо такое? "Рюзьгий мир" не зашёл?
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27.07.2022 11:47 Відповісти
Розкажеш сам через пару років на власному прикладі. Ще один сталінський ********... "всі хто потрапив в окупацію - зрадники". З *** ти козел проти кацапстану тоді це ж їх лозунги з 40 років
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27.07.2022 17:19 Відповісти
Надаль Джеф ситуація така, що "Таки действительно многие ждали русских асвабадителей эти мариупольцы"

Я розумію, тобі дико це осягнути мозком. Живучі в США я б може і сам думав би так, як ти. Неможливо уявити, щоб в Мексиканській війні наприклад, 70% жителів Техасу "ждали эту вашу Мексику". Бо у вас такого не може бути. Ти або американець, або мексиканець.

Але в Україні бач, все не так просто
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27.07.2022 17:53 Відповісти
В радянському союзі і в Україні особливо у 1941 багато хто ждав Гітлера. В армії Власова воювало 2 млн. етнічних кацапів.
Мені твої лекції не потрібні, до 2018 я мешкав в Україні. До чого тут "Техас" не знаю. Хоча Техас воював з офіційною владою у 19 сторіччі. Тим не меньш в Америці дебілів що пропонують "відмовитись" від Техасу не має, а в Україні дебілів що пропонують "відмовитися" від окупованих територій - повно! Тому Сполучені Штати це країна що відбулася а Україна, покищо ні.

Ви ж самі віддали Донбас на відкуп злочинній групі брагіна-ахметова, Дніпропетровськ - єврейській мафії, Крим мафіозі кучма зробив "республікою" і розмістив там кацапській флот, жодної національної політии не велось, купували дешевий газ у кацапів обмініючи його на "багатовекторність" і "дружбу" та називали кацапів братами. Оце дико! Так хто "покликав" так це той хто привів до влади мафію у 1993 і вже тоді злив країну. У кучми був рейтинг 80% доречі.
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27.07.2022 18:24 Відповісти
Та яке там США, воно десь на болотах сидить під впном.
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28.07.2022 02:38 Відповісти
де кацапи там немає цивілізації
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27.07.2022 11:48 Відповісти
Не розумію тих не похилих "українців", хто залишається жити в окупації.
Якщо ти не є учасником партизанського руху, що ти там робиш?
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27.07.2022 11:49 Відповісти
Покинути свій будинок/ територію для деяких людей аналог зради свого будинку/ території. Тому не треба всіх записувати 'в любітєлі рускава міра'. Це так само, як військовим важко відступати, хоча знають, що якщо залишитися,то помреш.
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27.07.2022 12:36 Відповісти
@kucher

Потрапиш в окупацію розкажешь Ще один диванний дебіл.

У мене знайомі у Херсоні, зняти готівку не можливо, обміняти кошти валяй 1до1, виїхати майже не можливо. Ну валяй "партизань" у степу з лопатою
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27.07.2022 17:25 Відповісти
Маріуполь 2019 - "Станом на цю годину, ЦВК опрацювала 100% бюлетенів. Згідно з ними, кандидат Володимир Зеленський з великим відривом обійшов Петра Порошенка."
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27.07.2022 11:50 Відповісти
Мариуполь Октябрь 2020. "По результатам местных выборов, Партия Шария заходит в Гор Совет Мариуполя. Ура!!!!! Ура!!!!!! Наканец та Рассия!!!! Ура!!!!!!"

Эти молодые люди радуются победе Партии Шария. "Молодежь как вам сегодняшний день?"

- "Сегодня Толик победил эту ихнюю незеалежную и мы стали ближе к Рассии. Наканец та мы сможем нармально жить, в багатам городе багатай Рассии. Ура Шарию!!! Ура!!!!!!"

Через 1,5 года эта самая молодежь будет в панике пытаться выбраться из окруженного Мариуполя бросая свои рухнувшие дома с гниющими трупами родных и близких в этих домах!
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27.07.2022 16:22 Відповісти
Ирпень Октябрь 2020. Сегодня, в честь победы на выборах Партии ОПЗЖ в вашем городе проходит концерт. На площади многолюдно, ирпеняне танцуют и ликуют на концерте.

А вот мамочка с коляской, спросим ее: "Как ваши эмоции от концерта?" "Ой вы знаете, клевый концерт. Молодцы ОПЗЖ. Я ваабще щитаю, што какая разница Рассия или Украина, мы адин народ. А этот ваш т.н. Порошенко и Турчиновы надоели уже народу. Народ против Соросятни и за дружбу с братским народом Расии"

Через 1,5 года изнасилованную ротой россиян мамочку с 2х летним ребенком похоронят во дворе ее же ЖК. Старшего, сильно обгоревшего ребенка удастся чудом вывезти в приют на Западной Украине.
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27.07.2022 16:38 Відповісти
А що Порошенко побудував там лінію Мажино чи лінію Монергейма побудував заводи з виробництва ***********, передислокував оборонні підприємства з прикордонних міст у глиб країни, вичистив кучмовсько-кацапське лайно з армії і СБУ, зробив службу в армії пристижної, позбувся ********-офіцерів які домагалися до жінок-військовослужбовців, позбувся дідовщини і дискримінації у армії, створив військові суди і поліцію, може покарав когось, та *****! Хоча нічого з вищеперерахованого не зробив і теперешній жидовський клован
Так що маєте те що обрали, дебіли якщо голосувати 30 років за ставленців мафії не треба дивуватися що вони захищають інтереси мафії а не ваші.
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27.07.2022 17:37 Відповісти
Кацапський троль під американським прапорцем ти про що? Порошенко отримав у 14-му армію в капцях та спортивках яка знімала берці з дохлих кацапів та отримувала 2 тис.грн. бойових, а передав зеленій шоблі боєздатне, одягнене військо яке попри 3річний період стагнації вже 5 місяць чинить супротив орді.
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28.07.2022 02:36 Відповісти
а на Фуй вони тут?? хай пинздлюють в кацапстан!! там вєдь - СВАИ!!!!
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27.07.2022 11:51 Відповісти
бздонув ухилянт від війскомату що втік до польші в перші дні повертайся козел, у тебе сталінський світогляд "всі хто під окупацією - вороги і покликали її" кацапи тебе приймуть як свого. 100%
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27.07.2022 17:47 Відповісти
Шкода цих людей, мені чудом вдалося звідти вибратися раніше. Можна тільки поспівчувати.
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27.07.2022 11:53 Відповісти
Вам пощастило. А хтось з постійних бувальців цього форуму , мешканців Маріуполю, з кінця лютого взагалі не подає ознак життя...
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27.07.2022 12:03 Відповісти
Андрей Шевченко?
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27.07.2022 22:12 Відповісти
ну і чого тут народ розверещався? можливо, ті, хто там лишався, або ппринаймні частина з них, насправді вірила ура-заявкам, що "Маріуполь не віддамо" або "звільнимо Маріуполь вже ось-ось!"?
тож і тепер заявкам "звільнимо Маріуполь до кінця цього року!" мало є віри. та можна й не дожити в тих умовах... направду, шкода людей, що вірили і сподівались, бо тепер обдуреними є.
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27.07.2022 11:58 Відповісти
Трохи не так. Вони вірили в хароших русскіх. Правда виявилась шокуючою для них. Коли ще в перших числах березня телефонував своїм, то на моє питання "ну що, як вам асвабадітєлі? " відповіли що "тєпєрь ми всьо понялі".
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27.07.2022 12:14 Відповісти
Трухануті є в кожному місті, навіть у Львові, після Яворова їх там теж поменшало.
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27.07.2022 13:40 Відповісти
Дійсно, розверещалися. Шановні добродіі не можуть зрозуміти, що немає у місцян грошей на виїзд (там сумма чималенька виходить). НЕМАЄ. А дехто не може виїхати із-за батьків, у яких проблеми із здоров'ям.
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27.07.2022 12:08 Відповісти
Підтримую. Якби не мужність Українських Воїнів, щасливий збіг обставин і присутність на початку вторгнення генерала Марченка, то в таких чергах зараз стояло б пів- Одеси та Миколаїва ,з Кривим Рогом на додаток.
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27.07.2022 12:09 Відповісти
...і в киян вистачило розуму не обрати пальчевських-верещучок.
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27.07.2022 12:12 Відповісти
а де зараз генерал Марченко??
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27.07.2022 12:27 Відповісти
Кім сьогодні вранці написав, що Марчелло знову в Миколаєві.
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27.07.2022 13:25 Відповісти
А ще Харків і Запоріжжя теж би в таких чергах стояли! Тому всі хто пишуть про 'ватників' чи тупі чи провокатори!
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27.07.2022 12:40 Відповісти
Чтоб они выстраивались в такие очереди на эвакуацию когда надо было выезжать..
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27.07.2022 12:42 Відповісти
Півтора адекватних коментаря. Ніби селекція пубертатної школоти.
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27.07.2022 13:27 Відповісти
какие вражеские пропуска во время войны? клоуны. а кто форму кацапского аусвайса утверждал. дермак небось
🤣🤣🤣🤣
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27.07.2022 13:28 Відповісти
Жаль Маріупольців, пройшли через канцтабір Другої Світової в реальності, тіла захоронені
по всьому місту, було європейське місто, а стало руїною. Кацапська брехня що Маріуполь
чекав руского міра, база "Азова" тому найкращий приклад, Маріуполю не пощастило що
він знаходиться в Донецькій області і кацапи його вважали частиною сепарського гетто
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27.07.2022 13:38 Відповісти
Мы так ждали асвабадителей а они пришли и асвабадили от жилья и имущества. Как то не удобно получилось.
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27.07.2022 14:08 Відповісти
А за опезоЖопников, которые все сдали касапью, наводили арту и проводили парады на трупах собственных горожан кто голосовал?
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27.07.2022 14:41 Відповісти
Ну а что вы хотели Александр? Народ устал "ат этай вайны, развязаннай западными палитиками". Народ все четко просчитал - лучше жить в богатой России, чем в нищих США и Германии с Англиями....... Но, что то пошло не так
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27.07.2022 16:46 Відповісти
А шо такоє............?! Так вони ж чекали асвабадітєлєй пуціна 30 років!
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27.07.2022 18:09 Відповісти
 
 