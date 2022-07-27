Маріупольці вишикуються в черги за перепустками на виїзд з окупованого міста. ВIДЕО
В окупованому росіянами Маріуполі люди зранку вишикуються у величезну чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Сьогодні. Сьома ранку. Маріупольці вишикуються в шалену чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста. Наочна демонстрація реалій, чи хочуть містяни поїхати з Маріуполя. Черга, яка перекреслює всі фантазії окупантів про "люди повертаються", - написав Андрющенко.
Він оприлюднив відео з місця події, де маріупольці стоять у великій черзі за отриманням перепусток.
Топ коментарі
+26 artyr rozin #524921
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+18 Garry Grant
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+12 stavr
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Таке ще можна казати про міста, до яких ворог підходив неділями і людям пропонували евакуацію, але, на мій погляд більшості міст півдня це не стосується.
не переживай хуторянин совковий через кілька років і ти дочекаєшся покажеш нам всім мастер-клас по обсиканню штанів з марафоном до україно-польського кордону. А я то думаю... што ж це "покликав війну на нашу землю" а виявляється що у совкового рагуля - той кого окупували (з-за некчемності обраного рагулюм Зезедента і його шобли і самого рагуля) той і винен!
Ті хто це лайкнув 19+ дебілів, теж дочекаются Стадо совкового радянського лайна у СєРєСєРє теж хто був під окупаціє були ворогами "наріда". Нащадки сраліна і бєрії у вишиванках Після таких коментарів допомагати Україні щось хочеться все меньше і меньше. Може ви дійсно з кацапами один-на-рот "діти сраліна".
Я розумію, тобі дико це осягнути мозком. Живучі в США я б може і сам думав би так, як ти. Неможливо уявити, щоб в Мексиканській війні наприклад, 70% жителів Техасу "ждали эту вашу Мексику". Бо у вас такого не може бути. Ти або американець, або мексиканець.
Але в Україні бач, все не так просто
Мені твої лекції не потрібні, до 2018 я мешкав в Україні. До чого тут "Техас" не знаю. Хоча Техас воював з офіційною владою у 19 сторіччі. Тим не меньш в Америці дебілів що пропонують "відмовитись" від Техасу не має, а в Україні дебілів що пропонують "відмовитися" від окупованих територій - повно! Тому Сполучені Штати це країна що відбулася а Україна, покищо ні.
Ви ж самі віддали Донбас на відкуп злочинній групі брагіна-ахметова, Дніпропетровськ - єврейській мафії, Крим мафіозі кучма зробив "республікою" і розмістив там кацапській флот, жодної національної політии не велось, купували дешевий газ у кацапів обмініючи його на "багатовекторність" і "дружбу" та називали кацапів братами. Оце дико! Так хто "покликав" так це той хто привів до влади мафію у 1993 і вже тоді злив країну. У кучми був рейтинг 80% доречі.
Якщо ти не є учасником партизанського руху, що ти там робиш?
Потрапиш в окупацію розкажешь Ще один диванний дебіл.
У мене знайомі у Херсоні, зняти готівку не можливо, обміняти кошти валяй 1до1, виїхати майже не можливо. Ну валяй "партизань" у степу з лопатою
Эти молодые люди радуются победе Партии Шария. "Молодежь как вам сегодняшний день?"
- "Сегодня Толик победил эту ихнюю незеалежную и мы стали ближе к Рассии. Наканец та мы сможем нармально жить, в багатам городе багатай Рассии. Ура Шарию!!! Ура!!!!!!"
Через 1,5 года эта самая молодежь будет в панике пытаться выбраться из окруженного Мариуполя бросая свои рухнувшие дома с гниющими трупами родных и близких в этих домах!
А вот мамочка с коляской, спросим ее: "Как ваши эмоции от концерта?" "Ой вы знаете, клевый концерт. Молодцы ОПЗЖ. Я ваабще щитаю, што какая разница Рассия или Украина, мы адин народ. А этот ваш т.н. Порошенко и Турчиновы надоели уже народу. Народ против Соросятни и за дружбу с братским народом Расии"
Через 1,5 года изнасилованную ротой россиян мамочку с 2х летним ребенком похоронят во дворе ее же ЖК. Старшего, сильно обгоревшего ребенка удастся чудом вывезти в приют на Западной Украине.
Так що маєте те що обрали, дебіли якщо голосувати 30 років за ставленців мафії не треба дивуватися що вони захищають інтереси мафії а не ваші.
тож і тепер заявкам "звільнимо Маріуполь до кінця цього року!" мало є віри. та можна й не дожити в тих умовах... направду, шкода людей, що вірили і сподівались, бо тепер обдуреними є.
🤣🤣🤣🤣
по всьому місту, було європейське місто, а стало руїною. Кацапська брехня що Маріуполь
чекав руского міра, база "Азова" тому найкращий приклад, Маріуполю не пощастило що
він знаходиться в Донецькій області і кацапи його вважали частиною сепарського гетто