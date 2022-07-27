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Корегував артобстріли прикордоння Сумщини: Контррозвідка СБУ затримала агента РФ. ВIДЕО

сбу,контррозвідка

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який корегував артобстріли прикордонних районів Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зловмисник проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області - збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.

"Особливо його кураторів з рф цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ. Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику фсб рф у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості", - розповіли в СБУ.

Ці дані російські окупанти планували використати для масованих артилерійських обстрілів регіону.

"Зрадником є місцевий житель, завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення рф. Співробітники СБУ вже ідентифікували особу окупанта, з яким співпрацював цей агент. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді", - підсумували в Службі безпеки.

Також читайте: 18 прильотів: рашисти обстріляли з гранатометів громаду на Сумщині, - Живицький

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12847) Сумська область (3713)


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Топ коментарі
+12
А коли затримають агента рф,який коригує з ОП всі призначення в країні?🤔
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27.07.2022 11:51
+4
Откорректируйте ему рожу. Она подлежит внушительной коррекции.
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27.07.2022 11:56
+3
Команда; Ноги шире, а после акцентированный удар ногой в пах. Яйца в смятку
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27.07.2022 12:01
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паскуда
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27.07.2022 11:50 Відповісти
А коли затримають агента рф,який коригує з ОП всі призначення в країні?🤔
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27.07.2022 11:51 Відповісти
Команда; Ноги шире, а после акцентированный удар ногой в пах. Яйца в смятку
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27.07.2022 12:01 Відповісти
Откорректируйте ему рожу. Она подлежит внушительной коррекции.
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27.07.2022 11:56 Відповісти
выколоть очи, пущай шпионит.
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27.07.2022 12:02 Відповісти
На палю!
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27.07.2022 12:09 Відповісти
фото його.....ну або засадіть років на 10
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27.07.2022 13:04 Відповісти
Треба вішать на площі, щоб довго смердів курва.
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27.07.2022 14:15 Відповісти
А поиграть с ним СЛАБО ? Прохфесионалы мать вашу …Раструбили на весь интернет
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27.07.2022 14:23 Відповісти
Танчиков и гаубиц наделали бы из фанерки пусть бы дал координаты
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27.07.2022 14:27 Відповісти
Вопрос решается... Решается вопрос...
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27.07.2022 16:11 Відповісти
 
 