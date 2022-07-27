Корегував артобстріли прикордоння Сумщини: Контррозвідка СБУ затримала агента РФ. ВIДЕО
Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який корегував артобстріли прикордонних районів Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що зловмисник проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області - збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.
"Особливо його кураторів з рф цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ. Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику фсб рф у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості", - розповіли в СБУ.
Ці дані російські окупанти планували використати для масованих артилерійських обстрілів регіону.
"Зрадником є місцевий житель, завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення рф. Співробітники СБУ вже ідентифікували особу окупанта, з яким співпрацював цей агент. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді", - підсумували в Службі безпеки.
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