Стрільба з ПТУР та міномета. Тренування бійців Харківського окремого батальйону ТрО. ВIДЕО

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони дуже вдало попрацювали на полігоні з ПТУРами та мінометами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тренування, на якому тероборонівці удосконалювали свої вміння, опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

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