Стрільба з ПТУР та міномета. Тренування бійців Харківського окремого батальйону ТрО. ВIДЕО
Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони дуже вдало попрацювали на полігоні з ПТУРами та мінометами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тренування, на якому тероборонівці удосконалювали свої вміння, опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злий Грицько
показати весь коментар27.07.2022 12:12 Відповісти Мені подобається 5
Сергей Иванченко #512756
показати весь коментар27.07.2022 13:25 Відповісти Мені подобається 1
metal35
показати весь коментар27.07.2022 19:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль