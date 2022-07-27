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Стрільба з ПТУР та міномета. Тренування бійців Харківського окремого батальйону ТрО. ВIДЕО

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони дуже вдало попрацювали на полігоні з ПТУРами та мінометами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тренування, на якому тероборонівці удосконалювали свої вміння, опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

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Харків (5631) навчання (583) тероборона (386)


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Смерть каZапам! Слава ВСУ!
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27.07.2022 12:12 Відповісти
Парни!!! Боронь вас боже!!!
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27.07.2022 13:25 Відповісти
Респект Парни!
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27.07.2022 19:29 Відповісти
 
 