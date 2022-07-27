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"Приехали, получили п#зды и уехали. Все. Неделя. Чеченская и афганская – ясельки": Окупант жаліється дружині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Рашист розповідає дружині про своє негативне ставлення до влади РФ і військового командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, чергове перехоплення розмови російського окупанта оприлюднили у ГУР МО України.

Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. Приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону "Восток": "Приїхали, отримали пи… (прочуханки) і поїхали. Все. Тиждень".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нашу бригаду трусами обозвали!": Російський окупант розповідає мамі про бійку генералів, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Дружина розповідає останні новини: "Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Контракт всім намагаються підписати. Тому що практично розгромили всю частину".
Чоловік підсумовує: "Тут взагалі пи… (суцільний жах), я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки.

армія рф (17502) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+41
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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27.07.2022 14:02
+39
А ти що думав, мразота? Це девіз вашої "армії": приїхали, отримали пізди та поїхали. Так буде з кожним окупантом на нашій землі.
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27.07.2022 13:58
+27
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27.07.2022 14:15
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27.07.2022 13:57 Відповісти
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27.07.2022 14:15 Відповісти
Не,не *****..Смоктанули *****..дон..
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27.07.2022 16:21 Відповісти
А ти що думав, мразота? Це девіз вашої "армії": приїхали, отримали пізди та поїхали. Так буде з кожним окупантом на нашій землі.
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27.07.2022 13:58 Відповісти
По словам главы Госсовета Чечни Тауса за две чеченские войны в республике было убито 160 тысяч мирных жителей.
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27.07.2022 16:14 Відповісти
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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27.07.2022 14:02 Відповісти
А кадыровцы кто? Позорная отрыжка чеченского народа. Титокерская срань.
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27.07.2022 14:15 Відповісти
Так зараз ними керує главний овцейоб
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27.07.2022 14:22 Відповісти
Дудаев?
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27.07.2022 14:16 Відповісти
Невзоров
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27.07.2022 14:20 Відповісти
Не,хуйло...дон..
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27.07.2022 16:23 Відповісти
Кстати это слова Невзорова который лично на чеченской или двух был и всё видел своими глазами
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27.07.2022 14:47 Відповісти
Дивно. Чого б це? Друга армія світу. Мабуть п'яних афроамериканців у трусиках на Абрамсах десь зсутріли.
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27.07.2022 14:04 Відповісти
Ще пі-ди не отримали, але сподіваюсь отримаєте.
І будете співати у параші, в колі таких самих деградантів, пісеньки на кшалт «гори стріляють, стінгер злітає..», та жалітися: от якби не … ми б їм…
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27.07.2022 14:07 Відповісти
Та нi, пане, тепер вони й десятому закажуть, як дивитися в бiк Украiни...
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27.07.2022 14:13 Відповісти
Знаєте, горбатого, лише домовина виправить.
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27.07.2022 14:21 Відповісти
"...Чеченская и афганская - ясельки", - для кацапов пришел нежданчик - СУРОвые буДНИ...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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27.07.2022 14:08 Відповісти
А за чим вони приїжджали?
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27.07.2022 14:09 Відповісти
Помолчи виталик. Лучше побудь чуть-чуть неаккуратным и подари любимой "Лада калина".
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27.07.2022 14:10 Відповісти
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27.07.2022 14:16 Відповісти
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27.07.2022 14:13 Відповісти
Шо вони сказать хотіли?
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27.07.2022 14:14 Відповісти
Вони обговорять це при зустрічі. Якої не буде. Зате в когось буде 5лямів на кармані.
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27.07.2022 14:17 Відповісти
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27.07.2022 14:17 Відповісти
Генетические долбо@бы.
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27.07.2022 14:19 Відповісти
Московити цю «ваєную аперацію» будуть згадувати віками і і гадити в штани при одній згадці про неї.
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27.07.2022 14:18 Відповісти
вони скоріш вигадають казочку про перемогу, а потім зробили "жест доброї волі"
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27.07.2022 14:36 Відповісти
Кацапи , краще тікайте з нашоі землі , так як всіх закопаємо , або собаки
розтягнуть 😠
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27.07.2022 14:21 Відповісти
Старая история. Лапоть объясняет кокошнику реальную картину, а самка включает типа патриотку но на самом деле боится что бабло можно и не получить потому что все под колпаком.
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Хотел на Газманова, а попал на Кобзона.

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27.07.2022 14:32 Відповісти
у https://twitter.com/666_mancer Necro Mancer в ленте такие долбоебы каждый день потоком льются......
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27.07.2022 14:39 Відповісти
Він знав на що йшов.

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27.07.2022 14:42 Відповісти
Треба додати: голос Залужного згори каже. 👍😆
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27.07.2022 15:05 Відповісти
Воює не Залужний,а українські бійці і народ на передовій і в тилу,відвикайте вже від совкових «панятій»!
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27.07.2022 17:30 Відповісти
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27.07.2022 15:55 Відповісти
Koneshno akuratno , akuratno v meshok , chtob mozhna patom zavjazati skochem......
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27.07.2022 15:02 Відповісти
В чому московія не змінюється так це в брехні що їх армія непереможна і найкраща, а всі
стидобні програши і в Порт Артурі, і в Криму Турції і союзникам це якесь недорозуміння
яке треба швидко забути, обливаючи грязюкою переможців.
Хоча що змінилося -
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27.07.2022 15:10 Відповісти
Ітогі Кримської війни росії проти Турції і союзників -

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27.07.2022 15:15 Відповісти
Почему-то они всегда подозрительно настойчиво хвалят ВСУ.
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27.07.2022 17:25 Відповісти
 
 