"Приехали, получили п#зды и уехали. Все. Неделя. Чеченская и афганская – ясельки": Окупант жаліється дружині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Рашист розповідає дружині про своє негативне ставлення до влади РФ і військового командування.
Як інформує Цензор.НЕТ, чергове перехоплення розмови російського окупанта оприлюднили у ГУР МО України.
Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. Приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону "Восток": "Приїхали, отримали пи… (прочуханки) і поїхали. Все. Тиждень".
Дружина розповідає останні новини: "Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Контракт всім намагаються підписати. Тому що практично розгромили всю частину".
Чоловік підсумовує: "Тут взагалі пи… (суцільний жах), я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки.
Будь ласка, зачекайте...
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І будете співати у параші, в колі таких самих деградантів, пісеньки на кшалт «гори стріляють, стінгер злітає..», та жалітися: от якби не … ми б їм…
розтягнуть 😠
стидобні програши і в Порт Артурі, і в Криму Турції і союзникам це якесь недорозуміння
яке треба швидко забути, обливаючи грязюкою переможців.
Хоча що змінилося -