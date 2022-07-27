Відновлено повноцінний рух транспорту через річку Здвиж у Бородянці, - очільник Київської ОВА Кулеба. ВIДЕО
На трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Бородянці через річку Здвиж облаштований проїзд зруйнованим мостом.
Про це повідомив у телеграмі очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі на цій ділянці дороги відновлений повноцінний рух транспорту", - написав Кулеба.
Нагадаємо, частину Київської області, включаючи Ірпінь, Бучу та Бородянку окупувала армія РФ після 24 лютого. На початку квітня населені пункти визволили. У містах та селах зафіксовані масові вбивства цивільних, знищені житлові будинки та інфраструктура.
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