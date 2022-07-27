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Відновлено повноцінний рух транспорту через річку Здвиж у Бородянці, - очільник Київської ОВА Кулеба. ВIДЕО

На трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Бородянці через річку Здвиж облаштований проїзд зруйнованим мостом.

Про це повідомив у телеграмі очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі на цій ділянці дороги відновлений повноцінний рух транспорту", - написав Кулеба.

Нагадаємо, частину Київської області, включаючи Ірпінь, Бучу та Бородянку окупувала армія РФ після 24 лютого. На початку квітня населені пункти визволили. У містах та селах зафіксовані масові вбивства цивільних, знищені житлові будинки та інфраструктура.

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Київська область (4041) міст (1234) ремонт (2308) Бородянка (82)


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Филиппины отменили сделку о покупке российских военно-транспортных вертолетов. Русская рухлядь никому не нужна
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27.07.2022 14:10 Відповісти
Там по весні розливається ціле море, а ріка Здвиж перетворюється на щось подібне гірській річці. Якби не низькуватий був насип.
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27.07.2022 14:26 Відповісти
 
 