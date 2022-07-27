Окупант скаржиться, що військові РФ не встигають засікти українських пілотів на своїх радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДIО

Українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах

Про це свідчить розмова окупанта з батьками, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", - розповідає батькам рашист.

І це не затримка зв’язку у росіян, а вищий пілотаж українських захисників, зазначили в СБУ.

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