Окупант скаржиться, що військові РФ не встигають засікти українських пілотів на своїх радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДIО
Українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах
Про це свідчить розмова окупанта з батьками, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", - розповідає батькам рашист.
І це не затримка зв’язку у росіян, а вищий пілотаж українських захисників, зазначили в СБУ.
Топ коментарі
+12 FT FT
показати весь коментар27.07.2022 17:17
+10 Paul Foxen
показати весь коментар27.07.2022 17:06
+6 николай николаенко #464850
показати весь коментар27.07.2022 17:19
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Так може вже час росіян того дихлофосом проти гоблінів??? Заодно переробити на добриво цю свиноматку з якою спілкувався гоблін ну і всіх решту щоб вони нарешті стали мирними та перестали лізти на українську землю. Тому що лише утилізований росіянин не буде ні до кого лізти.