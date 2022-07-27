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Окупант скаржиться, що військові РФ не встигають засікти українських пілотів на своїх радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДIО

Українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах

Про це свідчить розмова окупанта з батьками, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", - розповідає батькам рашист.

І це не затримка зв’язку у росіян, а вищий пілотаж українських захисників, зазначили в СБУ.

Дивіться: "Приехали, получили п#зды и уехали. Все. Неделя. Чеченская и афганская – ясельки": Окупант жаліється дружині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

авіація (4133) СБУ (12847) Повітряні сили (2670) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+12
Красиво будет когда ваша Мацква будет гореть ярким пламенем а вы будете плавиться и в пыли превращаться выродки
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27.07.2022 17:17
+10
Так не встигають, що он Кукурба вчора загинув
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27.07.2022 17:06
+6
А штани хоч встигаєте зняти?
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27.07.2022 17:19
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Так не встигають, що он Кукурба вчора загинув
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27.07.2022 17:06 Відповісти
Кто такой Кукурба?
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27.07.2022 18:15 Відповісти
найкращий пілот України,на жаль....
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27.07.2022 19:02 Відповісти
Те що загинув майор Кукурба😢(війна завжди забирає кращих..) не відміняє той факт що наші Соколи майстерно нищать виродків! І їх майстерність високо оцінюють навіть орки яких вони нищать! Тому хоча б заради пам'яті Героя що загинув у небі під час виконання бойового завдання не потрібно ставити під сумнів майстерність наших пілотів!😠
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27.07.2022 21:54 Відповісти
Красені! )))
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27.07.2022 17:07 Відповісти
"Нравиться" (с)
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27.07.2022 17:09 Відповісти
Суки фосфору не жаліють....
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27.07.2022 17:14 Відповісти
вони його з початку війни не жаліють, падли
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27.07.2022 17:19 Відповісти
Не вопрос. В следующий раз тебя подождут. Только кому звонить будешь ты, а по ком будет звонить колокол? Ась?
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27.07.2022 17:16 Відповісти
Красиво будет когда ваша Мацква будет гореть ярким пламенем а вы будете плавиться и в пыли превращаться выродки
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27.07.2022 17:17 Відповісти
можна буде кліп відзняти на пісню - Мацква горєла)))
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27.07.2022 17:20 Відповісти
Политика нынешней администрации Байдена к паРашке - стратегия "варенной лягушки", а должна была быть стретегией "мухи и мухобойки"!



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27.07.2022 20:44 Відповісти
А штани хоч встигаєте зняти?
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27.07.2022 17:19 Відповісти
Заблукав на навчаннях.
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27.07.2022 17:27 Відповісти
А крейсер "Москва"?а те що скоро півроку війни а рашка не може навіть вийти на кордони лугандоніі?а сорок тисяч русні здобрюють українські чорноземи?а третина військового рашистського арсеналу в металолом?Так що успєх справа дуже відносна,тому у світової нєфтєкачки під назвою рашка і починається бєзнадьога...
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27.07.2022 17:35 Відповісти
Да пожалуйста пожалуйста. Киевзатридня не реализм? Это где, в космосе? Отобьете, разобьете... Ну чего же- отобьем, разобьем- не забывайте только платить и бабосы- вперед. Потому что тысячи хоть и ржавых, но тем не менее смертоносных танков, пушек и прочего барахла патриотизмом даже забугрянским не исчезнут, хоть изойдите на озабоченности и беспокойства. Их только оружием...
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27.07.2022 18:05 Відповісти
А яке твоє свинособаче діло? І твій телефон слухають. Ляпнеш якусь херню- також засвітишся.
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Це ми ще не починали (С).
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27.07.2022 17:24 Відповісти
Амеба и инфузория
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27.07.2022 17:27 Відповісти
Это вас суки ВСУ травят как тараканов, поняла кацапская свиноматка.
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27.07.2022 17:30 Відповісти
Может я и ошибаюсь , но мне кажется , что озвучивают эти перехваты часто одни и те-же лица .
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27.07.2022 17:36 Відповісти
А ху его знает...
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27.07.2022 18:59 Відповісти
Перекрестись для начала,а там видно будет.
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27.07.2022 23:50 Відповісти
Де там обдристович з своїми догмами про гуманізм до кацапів,хай щось ******** на цю тему!
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27.07.2022 18:07 Відповісти
Скоро американські протирадарні ракети прийдуть - зовсім чудово буде.
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27.07.2022 18:15 Відповісти
різати
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27.07.2022 18:37 Відповісти
Кацапи,все саме цікаве попереду. Далі буде,як то кажуть. Кароч,кацапчьонок,здохнете всі.
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27.07.2022 18:39 Відповісти
Напалм? Фосфор?

Так може вже час росіян того дихлофосом проти гоблінів??? Заодно переробити на добриво цю свиноматку з якою спілкувався гоблін ну і всіх решту щоб вони нарешті стали мирними та перестали лізти на українську землю. Тому що лише утилізований росіянин не буде ні до кого лізти.
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27.07.2022 19:34 Відповісти
Це не справедливо коли гоблінам росіянам можна всю неконвенційну зброю, а українцям не можна взагалі нічого.
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27.07.2022 19:35 Відповісти
Не мудрено, с учетом того, что не для кого не секрет, что орки "не просыхают" (постоянно находятся в алкогольном опьянении)!
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27.07.2022 20:35 Відповісти
Зато нам США не дають по їх аеродромах працювати з яких вони працюють по Україні, вроді й помагають а гівном завершують
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27.07.2022 20:50 Відповісти
Slava Velykoi Ukraine ***** в обиде
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27.07.2022 21:06 Відповісти
А шо Кучма з Пінчуком купили для армії, бо мовчать як миші
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27.07.2022 21:08 Відповісти
Впевнена, що ці два поца навіть піченюшок не купили нашим захисникам.
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27.07.2022 21:16 Відповісти
Кучма підкинув кацапський армії мінімум п'ятсот крилатих ракет, та зо два десятки стратегічних бомбардувальників.
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27.07.2022 22:47 Відповісти
А они, как Карлссон: улетели, но обещали вернуться. Ждите концерта у Кобздона.
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27.07.2022 21:12 Відповісти
Тараканы это вы,старая ты *****. Тапком вас уродов,тапком.
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27.07.2022 23:49 Відповісти
мама у орка тупая, шо писдец...
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28.07.2022 09:42 Відповісти
Падлюки кацапские, пусть этот фосфор летит на голову твоей кацапской кобылы и твоего выродка!!!!!!
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28.07.2022 09:54 Відповісти
 
 