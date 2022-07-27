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ЗСУ завдали вогневого удару по об'єкту в окупованій Горлівці. ВIДЕО

ЗСУ завдали вогневого удару по військовому об'єкту в окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Також дивіться: По скупченню російської техніки в окупованій Горлівці завдано вогневого удару, - ЗМІ. ВIДЕО

Доброго вечора з окупованої Горлівки.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/lcSrPTzibb

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022

Доброго вечора з окупованої Горлівки.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/OW4ZInV69O pic.twitter.com/fAhT2XCVrR

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 липня поблизу Горлівки збито ворожий вертоліт. Тип встановлюється, - Повітряні Сили

Автор: 

Горлівка (208) обстріл (28672)


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Топ коментарі
+31
.
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27.07.2022 22:29
+25
Біндерафци дамбят бамбас!
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27.07.2022 22:34
+24
А звідки там газогін, 8 років "бамбили Данбас"
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27.07.2022 22:34
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Весело горить!
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27.07.2022 22:26 Відповісти
Хорошо покурили...
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27.07.2022 22:26 Відповісти
Добре. Для того і ЗСУ. Не сумніваємося. По Москві коли буде?
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27.07.2022 22:27 Відповісти
.
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27.07.2022 22:29 Відповісти
Походу, это газовый трубопровод горит. Это и была цель?
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27.07.2022 22:31 Відповісти
А звідки там газогін, 8 років "бамбили Данбас"
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27.07.2022 22:34 Відповісти
так так
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27.07.2022 22:35 Відповісти
Не трубопровод. Газ в городе есть. Разговаривала с соседями. Молчат как рыбы.
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27.07.2022 22:44 Відповісти
Дид Байдин бимбас бадминтонил бадминтонил да не выбадминтонил.
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27.07.2022 22:32 Відповісти
Біндерафци дамбят бамбас!
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27.07.2022 22:34 Відповісти
согласно Закону Эйнштейна, энергия может перейти в массу.......
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27.07.2022 22:36 Відповісти
Може там ще щось було , але те , що на відео - це палає газ з пошкодженої труби .
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27.07.2022 22:36 Відповісти
Цвіте бавовна пишним цвітом
Летить селітра звідусіль
А москалі шукають місце
Де можна випрати труси
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27.07.2022 22:47 Відповісти
Але на жаль втратили берестове і вуглегірську тец
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27.07.2022 23:01 Відповісти
То тимчасова втрата, на війні так буває, не сци.
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28.07.2022 09:35 Відповісти
Але на жаль втратили берестове і вуглегірську тец...Так!

«95 кагал» у співдружності із проросійським завгоспом Єрмаком здає росіянам Україну методом «відкушування» територій частинами. Наразі в Україні узбережжя Азовського моря та Херсонська область - суцільний Іловайськ.

«Нові неголені обличчя» в Раді здали загарбникам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Світлодарськ та Маріуполь.

Спецназ ПВК «Вагнера» вибив українських захисників та опанував міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Для опалення взимку окупованих міст вже захоплено Вуглегірську ТЕЦ.

Піаніст, який грає на роялі нетрадиційним способом, здав окупантам Приазов'є, Луганську область, та 80% Запорізької області. Арлекін з Кривого Рогу допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити безкоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу.

Поки слуги народу смажили шашлики на 9 травня, вузькоокі прибульці під дулами автоматів депортували до снігової Нігерії майже півтора мільйона громадян України серед яких 230 тисяч українських дітей, які у 16 років отримують паспорт із двоголовою куркою - мутантом, а у 18 років отримують російський військовий квиток та будуть направлені воювати проти народа України. Точно так діяв Гітлер, коли з-поміж полонених росіян створив під командуванням зрадника генерала Власова «РВА» (Російську Визвольну Армію).

«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, у Бердянську малі броньовані швидкісні катери «Кременчук», «Аккерман» та «Вишгород» разом з боєкомплектами та судновим журналом подарували ворогам, «Азовсталь» - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено до Севастополя. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви. Грабежі та мародерство на захоплених територіях відбуваються орками цілодобово. Це - катастрофа!

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28.07.2022 09:47 Відповісти
Після удару ЗСУ палають російські склади на Горлівському машинобудівному заводі
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27.07.2022 23:04 Відповісти
У Донецькій області горить Горлівський машинобудівний завод. За непідтвердженою інформацією, там розташовувалися склади російської армії з ************.

За неофіційними даними, пожежа на російських складах спалахнула після точкового удару 155-мм артилерії Збройних сил України.
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27.07.2022 23:05 Відповісти
Да штоштакоє!
Вот, нікагда такова нєбила, і вот апять
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27.07.2022 23:11 Відповісти
ї от так всі "8 лет дамбят" нелюді
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27.07.2022 23:22 Відповісти
зовсім слабенько горить. треба ще насипати.
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28.07.2022 08:59 Відповісти
 
 