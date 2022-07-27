ЗСУ завдали вогневого удару по об'єкту в окупованій Горлівці. ВIДЕО

ЗСУ завдали вогневого удару по військовому об'єкту в окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

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