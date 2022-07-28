Зеленський привітав українців з Днем державності: Знову - ракетний терор. Нас не залякати! ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем української державності, зауваживши, що наша країна не має наміру здаватися, незважаючи на ракетний терор з боку РФ.
Відеопривітання Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Неспокійний ранок. Знову - ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - зазначає глава держави.
"Ще далеко не всі вороженьки - як роса на сонці… Але ми - козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", - додає Зеленський.
"Важливо не лише відзначати появу дати державності, а й об'єднуватись задля її збереження", - звернувся він до українців у відеозверненні.
Топ коментарі
+32 Claudia Smith
показати весь коментар28.07.2022 08:44
+30 Ksenia VB
показати весь коментар28.07.2022 08:49
+27 Ksenia VB
показати весь коментар28.07.2022 08:44
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з самого ранку вже настрій псує своїми висерами.
так шо очень смешно со срачей "ботов" - одни облизывают Елдака, другие - хитрого "Пятого"
як вся їхня ******** команда ненавиділа все українське і боялась української символіки як чорт ладана, як вони кривлялись і зображали Україну повією і стелились перед путіним і лукашенком, тьху.
Якось не щиро чи не так
Что мне дождик проливной,
Когда мой друг єрмак со мной?
Ляляля ляля ляля
Ляля ляля ляля
И подоляк со мной!
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
А хрестив Великий Князь Київський...він же Князь Новгородський..
Історично Новгород теж наш..от чого цапи лютують
Что было потом вы уже знаете...краснопузые Шариковы напали на Украину и началась гражданская война...
Оце такий в нас Лідор, "гарант Конституції та державник", хочь так хоче влізти в історію.
Побільше насрати.
відосіках по YouTube. От і дивуюсь як це у нього виходило керувати країною без цього,
повна загадка
Це не хуцпа?