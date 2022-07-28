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Зеленський привітав українців з Днем державності: Знову - ракетний терор. Нас не залякати! ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем української державності, зауваживши, що наша країна не має наміру здаватися, незважаючи на ракетний терор з боку РФ.

Відеопривітання Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійний ранок. Знову - ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - зазначає глава держави.

"Ще далеко не всі вороженьки - як роса на сонці… Але ми - козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", - додає Зеленський.

"Важливо не лише відзначати появу дати державності, а й об'єднуватись задля її збереження", - звернувся він до українців у відеозверненні.

Також читайте: По Україні з території Білорусі було випущено понад 20 ракет, - ОК "Північ"

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) привітання (730) свято (682) ракети (4030) День державності (10)


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Топ коментарі
+32
зеленський - козацького роду? та їх дєдушка був нквдист із кацапії.
з самого ранку вже настрій псує своїми висерами.
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28.07.2022 08:44
+30
ота слащава морда заграє з українцями, намагається з усіх сил сподобатись суспільству, корчить з себе чесного і праведного, насправді ж у той самий час він тягне у владу виродків та зрадників.
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28.07.2022 08:49
+27
Нас не залякати..каже Зе із бункеру.
Якось не щиро чи не так
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28.07.2022 08:44
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зеленський - козацького роду? та їх дєдушка був нквдист із кацапії.
з самого ранку вже настрій псує своїми висерами.
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28.07.2022 08:44 Відповісти
ота слащава морда заграє з українцями, намагається з усіх сил сподобатись суспільству, корчить з себе чесного і праведного, насправді ж у той самий час він тягне у владу виродків та зрадників.
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28.07.2022 08:49 Відповісти
к слову, Демченко как раз ПАП сделал советничком своим. и вывел из под люстрации.
так шо очень смешно со срачей "ботов" - одни облизывают Елдака, другие - хитрого "Пятого"
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28.07.2022 08:57 Відповісти
при порошенку демченко був ніким, просто позаштатним радником. а при зеленському - обіймав високу офіційну посаду, критичну для безпеки країни. так що не порівнюй йожика до голої жопи.
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28.07.2022 09:11 Відповісти
Висралось,, чмо зеленоморде? До того як стати радником Демченко був головою Адміністрації Президента 2006-2010 року, а потім Першим заступником міністра закордонних справ. Так шо, зробивши радником, Порох його "задвинув". А ще він не перестає срати тобі в штани.
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28.07.2022 10:13 Відповісти
Щось не подобається,шуруйте на посаду і робіть правильно якщо такі розумні. Заваліться уже всі і не пердіть ротом якщо у ваших очах Зеленський весь такий не правильний. Сидіть тихо і не пілікайте, хейтери галімі.
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28.07.2022 10:26 Відповісти
Максе, а чому зеленський не звільняє єрмака, як ти думаєш? що там ваша методичка каже стосовно цього?
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28.07.2022 11:18 Відповісти
Що там з дєрьмаком? Ще не посадили і не здриснув?
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28.07.2022 08:54 Відповісти
навпаки, ще й своїх людей в прокурори пристроїв і в конституційний суд. тепер скрізь люди єрмака.
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28.07.2022 09:13 Відповісти
Ты думаешь, что он сам себя посадит?
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28.07.2022 09:40 Відповісти
та оце ще як згадаю, як він то косоворотку нап'ялить, то на Новий рік всіх вітає - а в кабінеті ні жодного українського символа!
як вся їхня ******** команда ненавиділа все українське і боялась української символіки як чорт ладана, як вони кривлялись і зображали Україну повією і стелились перед путіним і лукашенком, тьху.
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28.07.2022 09:51 Відповісти
Мабуть, його колись обізвали кізяком, а, незнаючи мови, він подумав, що назвали козаком.
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28.07.2022 11:19 Відповісти
Нас не залякати..каже Зе із бункеру.
Якось не щиро чи не так
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28.07.2022 08:44 Відповісти
Краще привітав би бульбафюрера і кацов ракетами!
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28.07.2022 08:52 Відповісти
Ну дак ти у бункері
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28.07.2022 08:46 Відповісти
Что обстрел мне и что зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мой друг єрмак со мной?

Ляляля ляля ляля
Ляля ляля ляля
И подоляк со мной!
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28.07.2022 11:29 Відповісти
Нас не залякати...дєрьмака не прибрати..
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28.07.2022 08:49 Відповісти
Когда Ермака уволишь?
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28.07.2022 08:49 Відповісти
ухватился за него как воша за кожух
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28.07.2022 08:51 Відповісти
там еще Агрохимия - написало обезьяноподобное маляву в поддержку Абрамовича. Швец говорит шо такая услуга - до 25% разблокированного стоит, т.е. 1.5млрд. в данном случае. и не думаю шо Агрохимия написал бо так любит Украину, а Абрамович такой альтруист, а Зеля ничего не получит если таки Агрохимия Украину не любит, а Абрамович просто хочет улизнуть из-под санкций
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28.07.2022 08:54 Відповісти
абрамович никто -один из кошельков путина. считай сознательно эта фсбешная агентура выводит из под санкций деньги пуйла.
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28.07.2022 09:01 Відповісти
та він йому нюхать дає
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28.07.2022 08:55 Відповісти
Доки в Україні на різних гілках влади залишаються дєрьмаки-ніякої незалежності окрім як від них бути не може...
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28.07.2022 08:50 Відповісти
...та й сама державність під загрозою...
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28.07.2022 08:53 Відповісти
З ранку мені ютуб отаке пропонує.
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
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28.07.2022 08:52 Відповісти
А коли буде назначене свято закатаних у асфальт Нептунів і Вільх.....?!!
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28.07.2022 08:52 Відповісти
ото хоч би думали, що пишите
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28.07.2022 08:58 Відповісти
завжди думаю
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28.07.2022 09:01 Відповісти
а Вам ця влада др вподоби?
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28.07.2022 09:00 Відповісти
Не боимся - если ударили по левой щеке, подставляем правую. Ещё можно снять штаны, отдать честь и нагнуться со словами "разрешите быть полезным". Вместо того что бы ******* по местам запуска ракет, будем смотреть как горит урожай пшеницы. Вместо того что бы выбить всё дерьмо с пленных, как в фильме Бесславные ублюдки - Владимир Золкин будет угощать их сигаретками, и говорить родственникам что бы не волновались.
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28.07.2022 08:58 Відповісти
Чмо, знай, що немає для українців кращого привітання з днем української державності, ніж ******* нарешті вже по ворожій території!!!!!!!!!!!!
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28.07.2022 08:58 Відповісти
Тем более, что позавчера угрожал дать "ответ"
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28.07.2022 09:21 Відповісти
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28.07.2022 09:01 Відповісти
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28.07.2022 09:04 Відповісти
Ага у вас БУНКЕР є. для людей ПІДВАЛИ тобто укриття вибачаюсь
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28.07.2022 09:02 Відповісти
дибіл насєлєнію праздники штампує
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28.07.2022 09:04 Відповісти
Чмоня квартально - бункерна, з єрмаком треба терміново вирішувати питання.
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28.07.2022 09:10 Відповісти
Добре губошльопити з бункера глибиною сотню другу метрів.
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28.07.2022 09:12 Відповісти
Да вы циник Вова, вы и ваша группировка понятия не имеют,что такое державность, но хорошо освоили продажность и предательство!
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28.07.2022 09:14 Відповісти
А сьогодня ще й День Хрещення Русі

А хрестив Великий Князь Київський...він же Князь Новгородський..

Історично Новгород теж наш..от чого цапи лютують
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28.07.2022 09:14 Відповісти
Государство УНР было создано сразу после подписания Брестского мира и по итогам Первой Мировой воны...Центральна Рада сделала все правильно...тогда границы Украины были задекларированы правильно...с Крымом и Кубанью...Посол Чичерин от имени дохлой Рабzzeи скрепил все это своей подписью...
Что было потом вы уже знаете...краснопузые Шариковы напали на Украину и началась гражданская война...
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28.07.2022 09:14 Відповісти
Долярів немає, піду куплю гречку (с.)
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28.07.2022 09:15 Відповісти
Ленка всех накормит Скумбрией по 8 гривен...
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28.07.2022 09:19 Відповісти
Ждем "адекватный ответ" русне, который третьего дня обещал наш президент.
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28.07.2022 09:20 Відповісти
вот это ответочка от видеогенералисимуса владимира оманского, жёсткая и безапеляционная! Асфальт сегодня опять пострадал
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28.07.2022 09:32 Відповісти
Свято встановлено Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, підписаним під час урочистостей до https://uk.wikipedia.org/wiki/30-%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тридцятої річниці незалежності України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-6 [6] . Під час своєї промови на урочистому засіданні Верховної Ради України Володимир Зеленський також повідомив, що внесе законопроєкт, за яким День Української державності стане вихідним днемhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-11 [11] . Законопроєкт внесений 25 серпня під реєстраційним номером 5864https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-12 [12] . https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 31 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України ухвалила його: «за» проголосували 257 народних депутатівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-13 [13] . Закон набрав чинності 9 червня 2022 р

Оце такий в нас Лідор, "гарант Конституції та державник", хочь так хоче влізти в історію.
Побільше насрати.
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28.07.2022 09:34 Відповісти
Праздник нужный, но дату зеледент по зебильному назначил. Теперь в эфирах практически не упоминается этот день как день Крещения Киевской Руси-Украины. А учитывая тот факт, что религия в руках путлера тоже оружие делает такое замыливание одной даты другой игрой на пользу врага. Почему не назначить такую дату на 5 апреля, в день подписания Конституции Пилипа Орлика? Ведь именно наличие конституции первый признак государственности.
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28.07.2022 09:49 Відповісти
Он уже достал если честно своими высерами. Его стало слишком много. Хоть бы говорил что нибудь умное и толковое, а просто банальное - бла, бла, бла уже никому не известно. Но он этого не понимает и упорно продолжает выдавать свои высеры каждый день 🤣🤣🤣🤣
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28.07.2022 10:17 Відповісти
Єрмак дозволив своїй хрипатій собачці трохи потявкати написаного тексту на камери ? Чому не сам господар вітає зі святом, поки "собачка" вивчає новий текст ?
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28.07.2022 10:45 Відповісти
у них так ролі розподілені. один тявкає, другий всім рулить, ставить скрізь своїх людей, передає інформацію ворогу і т.д.
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28.07.2022 11:22 Відповісти
Треба щоб всі пам'ятали як Зе в 14році на Арбаті в Мокшандії боявся бендерівців Бачиш забули пам' ять у людей як у рибки гуппі пару хвилин Теперь оце розповідає про незламність
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28.07.2022 11:24 Відповісти
особливо тебе, херой гундосний....
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28.07.2022 11:35 Відповісти
--- Велике свято.чи буде ще коли таке? / Із записок дослідника--історика Андрія Чайковського /1857--1935/. "Про повернення з перемогою / у національно--визвільній війні/ Хмеля У Київ ". Цитую :---- По київських церквах гудять дзвони. Звіщають воскресення з мертвих на довгі літа завойованої України. Тепер нема тут ні пана. ні жида... Благочестя торжествує. радісний день. воскресення волі. Хто вірить у те .що наш ЗЕ-чудотворець із своєю командою /із комуно-- ригів.недобитків КДБ.../ зможе повторити щось подібне ?! Хто сприймає в серйоз його постійні за*яви :---- Війна. як ніколи. згуртувала народ і новітню владу ??? Я ж вірю лише у наш незламний . багатостраждальний народ і його кровинку--ЗСУ !!!
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28.07.2022 12:16 Відповісти
Не відзначаю свята придумані зельонским
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28.07.2022 12:47 Відповісти
Згадуючи часи правління Пороха я щось не памятаю його часті появи на ТБ екранах і у
відосіках по YouTube. От і дивуюсь як це у нього виходило керувати країною без цього,
повна загадка
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29.07.2022 02:03 Відповісти
Нащадок Моїсея - козацького роду?
Це не хуцпа?
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29.07.2022 09:16 Відповісти
 
 