Зеленський привітав українців з Днем державності: Знову - ракетний терор. Нас не залякати! ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем української державності, зауваживши, що наша країна не має наміру здаватися, незважаючи на ракетний терор з боку РФ.

Відеопривітання Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійний ранок. Знову - ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - зазначає глава держави.

"Ще далеко не всі вороженьки - як роса на сонці… Але ми - козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", - додає Зеленський.

"Важливо не лише відзначати появу дати державності, а й об'єднуватись задля її збереження", - звернувся він до українців у відеозверненні.

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