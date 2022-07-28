Держприкордонслужба контролює ситуацію на кордоні Чернігівщини, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на кордоні Чернігівщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи. На сьогодні більше 10 прильотів по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати.

Таким чином ворог вітає нас з Днем української Державності. Ми люди вдячні і обов’язково ворогу за це віддячимо", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА наполегливо просить мешканців не нехтувати сигналами оповіщення щодо тривоги і максимально за можливості спускатися в укриття.

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Він наголосив, що отримує багато питань щодо ситуації на кордоні. Зокрема жителів Чернігівщини цікавить, чи не розпочалася друга фаза наземної операції ворогів.

За словами Чауса, станом на 7:12 на кордоні ситуація контрольована. Нинішні обстріли прикордоння такі самі, як були останні кілька місяців. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на державному кордоні.

"Додатково хочу звернутися до мешканців Чернігівщини щодо заборони відвідування лісів. Я вас дуже прошу, шановні чернігівці, особливо це стосується північних наших громад, не нехтувати цією забороною.

Це дуже важливо, адже є ризик для життя і здоров’я. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає вдруге йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси", - додав Чаус.

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Водночас Командування ОС ЗСУ зазначає, що командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав окремий район, де організовують бойову службу Збройних Сил України разом із підрозділами Державної прикордонної служби України.

"Особовий склад знає, що робити та правильно виконує поставлені завдання. Державний кордон зміцнюється. Наразі поширюється система відеоспостереження. Всі небезпечні напрямки перекриваються відповідними заходами, які вживаються керівництвом прикордонного загону. Своєю чергою, підрозділ Збройних Сил в батальйонному районі оборони, який він займає, проводить заходи з вдосконалення інженерного обладнання", - сказав Наєв.

Також, продовжив генерал, здійснюються заходи щодо покращення системи комплексного вогневого ураження, який включає в себе удари авіації, вогонь артилерії, а також вогонь всіх вогневих засобів батальйону. В тому числі й кулеметний вогонь: як перехресний, так і фланговий.

"Особовий склад добре навчений та готовий до реагування на будь-які зміни в обстановці. Ми знаємо, що робити та готуємося до дій за призначенням. Першочерговим завданням для особового складу є правильна оцінка дій противника: за якими напрямками та у який спосіб противник може вести наступ. У відповідності до цього необхідно правильно організувати нарис переднього краю, а також окопів та траншей. Після цього правильно організовується мінування підходів та відповідні заходи з організації комплексної системи вогневого ураження", - пояснив він.

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