Ми не зупинимось, доки не звільнимо останній метр нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО
Україна та Росія у цій війні б'ються за різне. Тому і фінал цієї битви для кожного буде різним.
Про це глава держави заявив у відеозверненні з нагоди Дня хрещення Київської Русі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми віддамо останню сорочку, віддамо все, що в нас є за те, що є в нашому серці. Саме тому ми будемо битися за свою державність до останнього. Останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата. Тільки не нашого, а ворожого. Ми будем жити, щоб боротись, і боротись, щоб жити.
Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. Ми не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр нашої української землі. Ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу. Так буде. І буде тільки так! Бо для нас і для окупанта все це має зовсім різні, полярні значення. ... Ми б’ємося за різне, то ж і фінал цієї битви для кожного буде різним. За значенням і навіть за звучанням. По-русски это провал "спецоперации". Українською - перемога у війні. Ось чому вона буде, ось чому буде Українська держава", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нажаль, смертну кару вести на можна..Європа забороняє..
хоча й четвертака без права помилування буде досить
Задовбав уже високопарними фразами. Ти особисто нічим своїм не пожертвував.
Цей дурноголовий квартальний хвикидень хоча б чув приказку: "Не кажи гоп, поки не перескочиш", отак приблизно зі штурмом Херсона щось подібне назріває, - розбіг на рубль, стрибок на копійку... хотілось би помилитись 🤔
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
(с) Льюіс Керол Бармаглот
Оце шось таке було - типу виступ Зе по тєліку
Тож може потрібно покласти на алтар перемоги над паРашею 1,5 мільйона за один раз, і вирішити питання раз і назавжди!
А то в нас завжди як при Виговському Конотопська битва-перемога, Московське військо розгромили вщент, але на Москву не пішли, бо свої гниди цілувались з кацапами і кричали, що вони брати по вірі!
Этот точно будет воевать до последнего.. кого? Отдаст последнюю сорочку - чью?
Гнида
воно так і має бути, як ти кажеш, шановний презеденте. але це можливо тішльки в тому випадку, якщо ти, такий патріоте, розгониш ото щурячо-кротяче кобло на чолі з твоїм улюбленцем дЄрмаком!
бо складається враження, що своїми відосиками пан презЕдент просто замилює очі народу, що це така собі мантра, ширма, яка відволікає увагу, спантеличує, і приховує те, що діється за кулісами отого шапіто.
ДЕ ПРАВДА, ЗЕ???
нажаль, в часі війни нічого не вдієш з президентом. не знаю як, але всі маємо допомогти йому, примусити його знешкодити дЄрмаків і відсторонити це щуряче кодло від любої можливості впливати на хід війни.
Тому і не має поставок у більшой кількості .
Навіть відосікі-гундосіки і ті не допомагають
І не важливо чи то американський сенатор , чи громадянин Польщі, чи простий українець , який зрозумів , що
Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
З такою логікою не дивно , що все більше громадян України проти ze-скоту та їх клоуна
Всі Українці разом з Вами!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
Сколько же дерьма сейчас в Раде и во власти!
То кидає десятки тисяч цивільних на поталу вбивцям, щоб паніки не було.
То задаром віддає цілі регіони ворогу, щоб потім незупинятися повертати їх.
може воно, як завжди, тупо бреше?! а життя людей та цілої країни цьому зе потрібно тільки в відосиках.
дякую, дуже дякую 73 дупоголовим, їх ідіотизм дуже дорого обходиться людям
Впрочем, можно и так сказать , что владимир и думает об одном... о себе любимом... чем и отличается от Владимира, на фоне которого он владимир