9-річна Соломійка зі Львова назбирала 6 тис. гривень на бронежилети для ЗСУ. ВIДЕО

Маленька львів’яночка Соломійка Галан організувала благодійну лотерею для збору коштів ЗСУ. Дівчинка малювала картини та виставляла їх на аукціон. Таким чином назбирала 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОВА.

"Ідея у Соломійки виникла, бо усвідомлює, у який непростий час живемо - проганяємо ворога з нашої землі, і захотіла чимось допомогти тим, хто щодня мужньо захищає нас. А оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини і виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет. Ми знали, що у Львові є ЛОК - Львівський Оборонний Кластер, що виготовляє бронежилети і безкоштовно передає їх захисникам України. Прочитали, що для виготовлення одного бронежилета потрібно понад 5 тисяч гривень. Тож Соломійка вирішила зібрати бодай на один бронежилет", - розповідає мама дівчинки Лілія Галан, яка є волонтеркою та піклується про діток-сиріт та діток з особливими потребами. Тато Соломійки захищає Україну на передовій.

Усю команду ЛОК розчулив вчинок дівчинки і маленьку героїню запросили у гості. Саме тому голова правління ЛОК Максим Плєхов провів Соломійці екскурсію, розповів про виготовлення військових та медичних бронежилетів і вручив подяку.

"Ми не могли відпустити юну зірочку з порожніми руками і підготували їй подаруночки. Кожен з команди ЛОК на прапорі написав побажання для Соломійки. Ми у захваті від вчинку цієї дівчинки і вже встигли полюбити її усією душею", - розповіла Маріанна Чугунова з Львівського Оборонного Кластеру.

"Ми теж ще досі під враженнями. Навіть уявити не могли, що так все гарно вийде і стільки хороших емоцій буде у всіх. Дякуємо безмежно за таку приємну зустріч", - написала згодом мама дівчинки

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