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9-річна Соломійка зі Львова назбирала 6 тис. гривень на бронежилети для ЗСУ. ВIДЕО

Маленька львів’яночка Соломійка Галан організувала благодійну лотерею для збору коштів ЗСУ. Дівчинка малювала картини та виставляла їх на аукціон. Таким чином назбирала 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОВА.

"Ідея у Соломійки виникла, бо усвідомлює, у який непростий час живемо - проганяємо ворога з нашої землі, і захотіла чимось допомогти тим, хто щодня мужньо захищає нас. А оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини і виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет. Ми знали, що у Львові є ЛОК - Львівський Оборонний Кластер, що виготовляє бронежилети і безкоштовно передає їх захисникам України. Прочитали, що для виготовлення одного бронежилета потрібно понад 5 тисяч гривень. Тож Соломійка вирішила зібрати бодай на один бронежилет", - розповідає мама дівчинки Лілія Галан, яка є волонтеркою та піклується про діток-сиріт та діток з особливими потребами. Тато Соломійки захищає Україну на передовій.

Усю команду ЛОК розчулив вчинок дівчинки і маленьку героїню запросили у гості. Саме тому голова правління ЛОК Максим Плєхов провів Соломійці екскурсію, розповів про виготовлення військових та медичних бронежилетів і вручив подяку.

"Ми не могли відпустити юну зірочку з порожніми руками і підготували їй подаруночки. Кожен з команди ЛОК на прапорі написав побажання для Соломійки. Ми у захваті від вчинку цієї дівчинки і вже встигли полюбити її усією душею", - розповіла Маріанна Чугунова з Львівського Оборонного Кластеру.

"Ми теж ще досі під враженнями. Навіть уявити не могли, що так все гарно вийде і стільки хороших емоцій буде у всіх. Дякуємо безмежно за таку приємну зустріч", - написала згодом мама дівчинки

Читайте також: Діти миють машини в Бучі та донатять на ЗСУ через "Дію". ФОТО

Автор: 

благодійність (571) діти (5096) малюнок (17) ЗСУ (7590) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+23
Будь благословенна Соломия
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28.07.2022 11:40
+9
В Чернігові 8-річна дівчинка продає компот, щоб зібрати гроші на ЗСУ
А в Києві суд скасовує борг Коломойському в сумі 3,4млрд. грн
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28.07.2022 12:16
+7
а що назбирав каломойша?
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28.07.2022 12:03
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https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share&fbclid=IwAR0UCvgHWXyG2LOiY5jQ8b3ZXEWZM2AN3mksG_abGFSZCgvc4I0uAqgtx3o https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share
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28.07.2022 11:39 Відповісти
Будь благословенна Соломия
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28.07.2022 11:40 Відповісти
а що назбирав каломойша?
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28.07.2022 12:03 Відповісти
О забагато від оп. Що аж віртуально громадянство України забрали.
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28.07.2022 12:08 Відповісти
В Чернігові 8-річна дівчинка продає компот, щоб зібрати гроші на ЗСУ
А в Києві суд скасовує борг Коломойському в сумі 3,4млрд. грн
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28.07.2022 12:16 Відповісти
Вже зяляються лайнвкиди від зоотехніка данілова про допомогу від олігархів з призіщем бабломойського.
Беняхароший, нарідний олігарх.
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28.07.2022 12:35 Відповісти
а ви купіть КолоМойші фарби !
Нєт, ви все ж таки купіть йому відро фарби !

За піввідра він кіоск пофарбує, а другу половину вкраде
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28.07.2022 13:32 Відповісти
Сонечкі наші!!!
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28.07.2022 12:10 Відповісти
хаи БОГ помагає . З моєі пенсіі 2000 гр -- це розкіш
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28.07.2022 12:14 Відповісти
Чудо маленьке. Україночка. Патріотка. Бережи тебе, Соломієчко, і всіх українських діточок Господь та Матінка Богородиця
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28.07.2022 12:38 Відповісти
Мамуля - молодчина !
Обрала гідного Чоловіка та виховала гідну Доню.
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28.07.2022 15:46 Відповісти
хтось на дороги хоче знову тратити під час війни, а люди своі кровні на захист віддають.
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28.07.2022 20:05 Відповісти
а депутати знову підняли собі зарплату до 49,6 тис /міс,а ізраїльтянинові Бєні списали мільярдний борг....це зе-Україна!
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29.07.2022 09:54 Відповісти
 
 