Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо". Луческу у відповідь не вийшов на пресконференцію. ВIДЕО
Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо", а головний тренер української команди Мірча Луческу у відповідь на це відмовився виходити на післяматчеву пресконференцію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, відеозапис скандування і демаршу Луческу опублікований у соцмережах.
Гра відбувалася на повністю заповненому стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Спортивну атмосферу на стадіоні зіпсували деякі фанати "Фенербахче", які після голу Віталія Буяльського почали скандувати слово "Путін".
"Я запитую вас, ви знову порахували, скільки фолів ми зробили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми виграли. Але ми не можемо прийняти поведінку вболівальників. Я не очікував таких скандувань. Дуже шкода", - сказав Луческу і відмовився йти на передбачений регламентом захід.
Проти такої негідного вчинку виступило багато шанувальників і самого "Фенербахче". Дехто з них закликає УЄФА відреагувати і покарати клуб.
"Абсолютно огидно. Ганьба вам, "Фенербахче". УЄФА, тепер ваша черга закривати їхній стадіон на довгий час!"..."Будь ласка, забороніть "Фенербахче" брати участь у всіх ваших змаганнях. Це огидно, шкода і дратує"..."Ми не можемо миритися з таким ставленням. "Фенербахче" потрібно виключити з усіх європейських ліг, які гратимуть цього року"..."Вболівальники "Фенербахче" вболівали за Путіна в сьогоднішньому матчі. Їх жорстоко покарають ... Бан на 5 років"... "Я вболіваю за "Фенербахче", але УЄФА повинен усунути нас від участі в єврокубках. Це ганьба".
"Це ганебно. Керівництво і гравці "Фенербахче" повинні вирішити цю проблему, а також багато вболівальників клубу, які в жаху". "Це абсолютно ганебно. Фанати "Фенербахче" скандують ім'я Путіна після голу Києва. Мені, як турку, гидко!" - реагують на інцидент деякі турецькі вболівальники.
Офіційної реакції УЄФА на дії турецьких уболівальників поки немає, проте за такий вчинок клубу може загрожувати солідний штраф та дикваліфікація стадіону.
Додамо, що перемога над "Фенербахче" вивела "Динамо" в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де "біло-сині" зіграють проти австрійського "Штурму". Турецький клуб вилетів до Ліги Європи і там в 3-му раунді кваліфікації битиметься з "Словацко" з Чехії.
.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да, обідно, коли забивають гол в ворота коханої команди і вони вибрали слово для українців ще образливіше, ніж "гівно".
бо Хутін гірше гівна !
это - Тероборона !!!
Бойцов Вооружённых сил Украины, решивших отступить из Покровского в ДНР, расстреляли боевики 118-й бригады территориальной обороны, https://t.me/mod_russia/18004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop заявил
на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Я знаю, що ви патріот, і навіть знаю, що вас, так би мовити, деколи заносить не на ті рейки (врешті - та хто з нас не без гріха цього?).
Тому просто вас прошу: зітріть і переробіть на україноцентричний сенс.
Може погуглете та згадаєте, що цей Луческу говорив і кого любив коли тренував кацапів.
"Виконком УЄФА зібрав телеконференцію під терміновим кодом. Вони переговорили з делегатами та арбітрами матчу. Ці вигуки створили дуже неприємну ситуацію і дорого нам обійдуться. На думку лідерів європейських країн, такі вигуки - найгірші за всі часи". Про це заявив один з найвідоміших турецьких футбольних коментаторів Ахмет Чакар. Він вважає, що на турецький клуб очікують великі неприємності.
Офіційний фан-клуб Фенербахче теж засуджує це - кажуть, що це було або провокатори, або просто ідіоти, які вирішили таким чином позлити і рознервувати динамівців, щоб у них гра не йшла.
може готов боротись за руцький Босфор - це давня мрія кацапів . Може хоче убрати Ердогана і поставити проросійського чі проіранського лідера , вдягнути турчанок у хеджаб і спровокувати світові санкції на Турцію
Ці скандування на стадіоні - підтвердження праці кацапів над поваленням Ердогана
Туреччина нещирий друг, але лайки на адресу сербів і білорусів (від яких сьогодні прилетіли мордорські ракети, так що кіька разів трусило мою квартиру) сьогодні практично чи взагалі немає. Непорівняно і неспівставно, адже спільники і союзники ***** мають привертати до себе більшу увагу, ніж неадекватні вболівальники "Фенербахче".
А в целом, Турция нам очень хорошо помогает. Говорить не нужно. Есть моменты, когда они блокировали вступление Швеции и Финляндии, но все закончилось хорошо, как видите. Да и с заводом по производству Байрактаров они отказали Уйлу. И с зерном не все понятно. Все таки они арестовали судно рашистов, когда Украина обратилась.
Олимпийский вид спорта.