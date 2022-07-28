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Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо". Луческу у відповідь не вийшов на пресконференцію. ВIДЕО

Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо", а головний тренер української команди Мірча Луческу у відповідь на це відмовився виходити на післяматчеву пресконференцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, відеозапис скандування і демаршу Луческу опублікований у соцмережах.

Гра відбувалася на повністю заповненому стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Спортивну атмосферу на стадіоні зіпсували деякі фанати "Фенербахче", які після голу Віталія Буяльського почали скандувати слово "Путін".

"Я запитую вас, ви знову порахували, скільки фолів ми зробили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми виграли. Але ми не можемо прийняти поведінку вболівальників. Я не очікував таких скандувань. Дуже шкода", - сказав Луческу і відмовився йти на передбачений регламентом захід.

Проти такої негідного вчинку виступило багато шанувальників і самого "Фенербахче". Дехто з них закликає УЄФА відреагувати і покарати клуб.

 "Абсолютно огидно. Ганьба вам, "Фенербахче". УЄФА, тепер ваша черга закривати їхній стадіон на довгий час!"..."Будь ласка, забороніть "Фенербахче" брати участь у всіх ваших змаганнях. Це огидно, шкода і дратує"..."Ми не можемо миритися з таким ставленням. "Фенербахче" потрібно виключити з усіх європейських ліг, які гратимуть цього року"..."Вболівальники "Фенербахче" вболівали за Путіна в сьогоднішньому матчі. Їх жорстоко покарають ... Бан на 5 років"... "Я вболіваю за "Фенербахче", але УЄФА повинен усунути нас від участі в єврокубках. Це ганьба".
"Це ганебно. Керівництво і гравці "Фенербахче" повинні вирішити цю проблему, а також багато вболівальників клубу, які в жаху". "Це абсолютно ганебно. Фанати "Фенербахче" скандують ім'я Путіна після голу Києва. Мені, як турку, гидко!" - реагують на інцидент деякі турецькі вболівальники.


Офіційної реакції УЄФА на дії турецьких уболівальників поки немає, проте за такий вчинок клубу може загрожувати солідний штраф та дикваліфікація стадіону.

Додамо, що перемога над "Фенербахче" вивела "Динамо" в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де "біло-сині" зіграють проти австрійського "Штурму". Турецький клуб вилетів до Ліги Європи і там в 3-му раунді кваліфікації битиметься з "Словацко" з Чехії.

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Автор: 

Динамо (238) Туреччина (3502) футбол (1582)


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Топ коментарі
+51
турки ще ті пі дараси, на чолі з ердоганом, ні вашим ні нашим, як бульбашенко
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28.07.2022 13:44
+46
Їм було потрібно ще в кінці х**ло додати. І все було б в порядку. А якщо серйозно, плювати їм на путіна. Просто хотіли хлопців позлити. А ті відповіли на полі.
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28.07.2022 13:46
+31
заради справедливості слід сказати, що відразу після цього багато турків у соц.мережах вибачались за цих недоумків.
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28.07.2022 13:49
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турки ще ті пі дараси, на чолі з ердоганом, ні вашим ні нашим, як бульбашенко
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28.07.2022 13:44 Відповісти
Чому це?Якраз навпаки."І нашім,і вашім"Турки не нехтують підзаробити...🤬
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28.07.2022 13:48 Відповісти
По моєму з бульбашенко,все чітко ,та ясно ..
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28.07.2022 13:53 Відповісти
я не бачу тут фанатизму вболівальників "Фанери" від Хутіна.
Да, обідно, коли забивають гол в ворота коханої команди і вони вибрали слово для українців ще образливіше, ніж "гівно".

бо Хутін гірше гівна !
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28.07.2022 14:02 Відповісти
в ЗСУ появились звери круче нацбатов, правого сектора и укровермахта.
это - Тероборона !!!

Бойцов Вооружённых сил Украины, решивших отступить из Покровского в ДНР, расстреляли боевики 118-й бригады территориальной обороны, https://t.me/mod_russia/18004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop заявил

на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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28.07.2022 14:15 Відповісти
ваш комент оформлений провокативно.
Я знаю, що ви патріот, і навіть знаю, що вас, так би мовити, деколи заносить не на ті рейки (врешті - та хто з нас не без гріха цього?).
Тому просто вас прошу: зітріть і переробіть на україноцентричний сенс.
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28.07.2022 15:00 Відповісти
це звідки з кацапської памойкі ..
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28.07.2022 15:17 Відповісти
Почитайте історію - постійно змінювали союзників в війнах вчора партнери , завтра продалися і ніж в спину . А тепер тільки вони пускають кацапів до себе .
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28.07.2022 14:34 Відповісти
что беларусы делают нашим? что ты несешь бред кацапский
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28.07.2022 18:54 Відповісти
в Турции живет больше кацапов, чем турок.
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28.07.2022 13:46 Відповісти
Довго думав ? Просто цікаво.
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28.07.2022 14:04 Відповісти
Половина населения ватников вынуждены греть пузо именно там, потому что весь мир их отказывается больше принимать. Эти скандирования они и изрыгают, в пьяном угаре.
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28.07.2022 14:11 Відповісти
я это и имел ввиду. Едут туда с 2014 г покупают недвижимость , вид на жительство сразу, а потом и гражданство.
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28.07.2022 14:15 Відповісти
А чого вони вибрали президентом Ердогана а не путіна? і державну мову чомусь на російську не поміняли, Нащо ви брешите?
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28.07.2022 15:44 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіли,пля..."
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28.07.2022 13:46 Відповісти
Як бачимо , багато турків проти цього огидного мерзенного вчинку. Не потрбіно їх карати,просто ми запам'ятали.
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28.07.2022 13:46 Відповісти
Їм було потрібно ще в кінці х**ло додати. І все було б в порядку. А якщо серйозно, плювати їм на путіна. Просто хотіли хлопців позлити. А ті відповіли на полі.
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28.07.2022 13:46 Відповісти
+ 100!
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28.07.2022 14:03 Відповісти
Видно поистерлась у турок память о люлях которые им отвешивали козаки. Московитам сейчас память Украина подправляет, а турки за это видимо не в курсе.
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28.07.2022 13:48 Відповісти
путен введи, ну а дальше знаете что будет...
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28.07.2022 13:48 Відповісти
это были козачки от *****...
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28.07.2022 13:49 Відповісти
заради справедливості слід сказати, що відразу після цього багато турків у соц.мережах вибачались за цих недоумків.
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28.07.2022 13:49 Відповісти
багато это сколько?
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28.07.2022 18:56 Відповісти
тільки Динамо тепер в Лізі Чемпіонів а фани Фанера(над парижем)бахче нехай і далі співають путін,а ми будим підспівувати *****
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28.07.2022 13:49 Відповісти
произносить это слово турок не будет
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28.07.2022 13:51 Відповісти
Прославляти ката та серійного вбивцю,так собі перфоманс....
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28.07.2022 13:51 Відповісти
Османи досі не можуть пробачити українцям звернення Запорізьких козаків до шайтана (султана) Мехмеда ІV))) От і бісяться
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28.07.2022 13:51 Відповісти
Османам по барабану що козаки ,що султан ,зараз для них головне це гроші,хоча вони їх заробляють тяжким трудом по праву. Основне,що чомусь мало хто звертає увагу це достойна дія Містера,який поставив на місце всіх.
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28.07.2022 15:30 Відповісти
Поцікавтеся деталями цієї картини і повірте мені (лист до султана) видумка московії , все до навпаки.
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28.07.2022 17:15 Відповісти
Луческу респект , повага. Турки зганьбились.
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28.07.2022 13:53 Відповісти
Не турки зганьбились, а тупі фанати "Фенербахче", які щоб вивести з рівноваги гравців порушили моральні принципи. Це не допомогло і лише погіршило імідж команди та її фанатів. Ганьба придуркам.
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28.07.2022 14:02 Відповісти
Так, так баблосіко-перевзувака, ще той.
Може погуглете та згадаєте, що цей Луческу говорив і кого любив коли тренував кацапів.
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28.07.2022 14:03 Відповісти
Турок - не козак!

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28.07.2022 13:54 Відповісти
Эрдоган даст в морду тренеру Фенера...
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28.07.2022 13:56 Відповісти
Тим більше, що у Ердогана улюблений клуб інший - Істамбул Башакшехір (ним володіє хтось із родини Ердогана), а Фенербахче - одні із основних його суперників!
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28.07.2022 13:58 Відповісти
турція якось допомогла Україні? ніяк, ті підари по факту ведуть дружбу с террористами рашистами тим самим легітимізують, ці підари не доєднались санкцій, то шо вони байрактари постачають то *****, це просто бізнес, безкоштовно шось передають? так для ни це просто реклама, більше відяшок вбитої русні з байрактарів інші країни охоче будуть купувати
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28.07.2022 13:56 Відповісти
байрактари постачають, Босфор для російських військових кораблів закрили
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28.07.2022 14:55 Відповісти
они это сделали не ради Украины а по закону
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28.07.2022 18:58 Відповісти
Проверить бы тех "турков" что скандировали. Здается мне, что на поверку они окажутся кацапами или агентами кацапов.
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28.07.2022 13:56 Відповісти
не фіга. вони виявляться просто ідіотами які забажали подратувати клуб -суперника.
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28.07.2022 14:28 Відповісти
да так и есть но это не отменяет что они поступили как фашисты тупоголовые
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28.07.2022 18:59 Відповісти
Правильно. Как на матчах обычно происходит, есть заводила, который кричит кричалки, а остальные подхватывают. Эффект толпы. Вот так же точно может небольшая кучка крикнуть что надо, а толпа подхватила. Вот эту кучку надо искать.
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28.07.2022 19:35 Відповісти
Реакція УЄФА взагалі-то вже є!
"Виконком УЄФА зібрав телеконференцію під терміновим кодом. Вони переговорили з делегатами та арбітрами матчу. Ці вигуки створили дуже неприємну ситуацію і дорого нам обійдуться. На думку лідерів європейських країн, такі вигуки - найгірші за всі часи". Про це заявив один з найвідоміших турецьких футбольних коментаторів Ахмет Чакар. Він вважає, що на турецький клуб очікують великі неприємності.

Офіційний фан-клуб Фенербахче теж засуджує це - кажуть, що це було або провокатори, або просто ідіоти, які вирішили таким чином позлити і рознервувати динамівців, щоб у них гра не йшла.
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28.07.2022 13:56 Відповісти
чем то там многовато было этих идиотов стадный принцип на лицо ..
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28.07.2022 19:00 Відповісти
Не знаю деталей, але поки все виглядає так: декілька організмів певної орієнтації придбали квитки на матч та почали скандувати ім'я свого фюрера. Звісно, є питання до місцевої поліції.
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28.07.2022 13:59 Відповісти
не знаешь так и не говори там было не декiлька идиотов а целые сектора тупоголовых туркоманов
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28.07.2022 19:01 Відповісти
Кстати недавно Эрдоган на встрече с Питерским гопником узнал что приехал двойник путлера..заставил его ждать....Видос опубликовало турецкое агентство Анодулу...
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28.07.2022 13:59 Відповісти
двійник грав опущеного ***** дуже переконливо
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28.07.2022 14:07 Відповісти
за крадені холодильники-пралки, зерно-метал та собачі будки хйло будь-де може нашкребти тупорилих хвойд і навіть поселити їх у собачі будки - безкоштовно, "як жест доброї волі"
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28.07.2022 13:59 Відповісти
***** перевіз усю разведку із ЕС В СТАМБУЛ - робить виводи .
може готов боротись за руцький Босфор - це давня мрія кацапів . Може хоче убрати Ердогана і поставити проросійського чі проіранського лідера , вдягнути турчанок у хеджаб і спровокувати світові санкції на Турцію
Ці скандування на стадіоні - підтвердження праці кацапів над поваленням Ердогана
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28.07.2022 14:00 Відповісти
Турція - основна армія в НАТО . Удар по Турції в інтересах *****
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28.07.2022 14:01 Відповісти
США то є основна армія НАТО. Туреччина хіба що 2-а
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28.07.2022 15:21 Відповісти
хватит бред кацапский писать
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28.07.2022 19:02 Відповісти
У Європі))) При цьому ця Армія не в Європі)))) Так що , як дивитися
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28.07.2022 19:36 Відповісти
якась недолуга відповідь... От якби прийшов і назвав путіна ******, - це була би відповідь.
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28.07.2022 14:00 Відповісти
может надо было продлить фразу что оно ***** и ла ла ла ла ?+
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28.07.2022 14:01 Відповісти
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28.07.2022 14:02 Відповісти
Наш Тризуб з давніх часiв під куполом Святої Софії нагадує рашистам про Київську Русь, яка ще Расея ??? !!!
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28.07.2022 14:10 Відповісти
Ну москалі не спромоглися їх взяти у 19 і на початку 20 ст, коли НАТО ще і близько не було...
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28.07.2022 14:25 Відповісти
идиот, прости Господи
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28.07.2022 15:01 Відповісти
Позавчера в Турции поляки крепко избили рашистов за Украину,приехала полиция и когда узнала что случилось стали в стороне ждать скорую, улыбались и не вмешивались,это и есть отношение османцев к путлеру и нацистской Рахе, а кричали скорей всего сами пацаки провокаторы.
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28.07.2022 14:06 Відповісти
Более того, потом избитых еще и в участок забрали, а полякам дали спокойно уйти.
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28.07.2022 14:44 Відповісти
Так !!! Слава Османским бИндеровцам
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28.07.2022 15:18 Відповісти
Офіційні кольори "Фенеру" блакитний і жовтий. Як йдеш повз "фенеріуму" - так там завжди усе в синьо-жовтих прапорцях та кульках. Що робить те, що сталося, ще більшою гидотою - фани у жовто-блакитних кольорах пуйлують
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28.07.2022 14:06 Відповісти
Чекають на путінга в Туреччині?
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28.07.2022 14:10 Відповісти
Шкода, що в Туреччині не вдалося змістити Ердогана в 2016 р..
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28.07.2022 14:22 Відповісти
З часів війни за незалежність на турецьку армію було покладено обов'язок захищати ататюрковську систему суспільного устрою, яка була найбільш наближенною до демократії в західному розумінні. Тож там у 2016 незрозуміло, чи був реальний шанс змістити Ердогана, чи то він сам симулював спробу "перевороту" аби обмежити загрозу з боку армії собі та своїм імперським амбіціям.
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28.07.2022 15:39 Відповісти
Фанера на бахче ******.
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28.07.2022 14:25 Відповісти
звичайно, футбольні фанати - не найрозумніша чистина будь-якого суспільства, але чи розуміють ті фанати, наскільки жалюгідними вони виглядають? солідартзуватися з масовими вбивствами людей через футбольну суперечку? а як щодо того, що ті ж путіністи бомбили і вбивали турецьких військових в Сирії? хотіли образити суперників, а замість цього зганьбили себе. що ж зробиш - дебіли.
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28.07.2022 14:27 Відповісти
повага Містеру за позицію
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28.07.2022 14:28 Відповісти
турки були нормальною вестернізованою державою, але сталася трагедія, була демонтована демократія, підвалини якої заклав, колись думалося назавжди, Ататюрк, Ердогану імпонує *****, як подібний авторитарний лідер, але Ердоган ще повністю не перетворився на ***** (будемо фантазувати, що й не перетворится)
Туреччина нещирий друг, але лайки на адресу сербів і білорусів (від яких сьогодні прилетіли мордорські ракети, так що кіька разів трусило мою квартиру) сьогодні практично чи взагалі немає. Непорівняно і неспівставно, адже спільники і союзники ***** мають привертати до себе більшу увагу, ніж неадекватні вболівальники "Фенербахче".
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28.07.2022 14:38 Відповісти
Да не все так однозначно с турками!
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28.07.2022 14:40 Відповісти
Османи з арабами мають прихильність до Пуйла лише тому, що по своїй дурості вважають, що він ніби-то воює з Америкою і Європою, а ще багатьох дратує, що війні в Україні надається "більше уваги", ніж війнам на Близькому Сході.
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28.07.2022 14:50 Відповісти
Есть сильное подозрение, что заводилами этого скандирования были "турки" бывшие россияне, плюс подкупленная часть болел...
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28.07.2022 14:54 Відповісти
Між іншим, жовта картка Буяльського саме цим і пояснюється, більше нічим. Напевне, фака показав туркам у відповідь.
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28.07.2022 14:54 Відповісти
Морально турки конечно оказались слабыми из за такого поступка. Это был подленький удар. Не спортивный. Не умеют проигрывать.
А в целом, Турция нам очень хорошо помогает. Говорить не нужно. Есть моменты, когда они блокировали вступление Швеции и Финляндии, но все закончилось хорошо, как видите. Да и с заводом по производству Байрактаров они отказали Уйлу. И с зерном не все понятно. Все таки они арестовали судно рашистов, когда Украина обратилась.
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28.07.2022 14:54 Відповісти
судно випустили. Бабло рулить.
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28.07.2022 15:02 Відповісти
Приезжает сборная Израиля на матч в Германию,а фаны начинают орать гитлер,гитлер,хайль,хайль, и что бы тогда сказало уефавнеполитики?Как то так.
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28.07.2022 15:14 Відповісти
Сборная Израиля? А по какому виду спорта?
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28.07.2022 15:38 Відповісти
Спортивная невыдача наших западному правосудию.
Олимпийский вид спорта.
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28.07.2022 15:39 Відповісти
сборная по футболу баран
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28.07.2022 19:07 Відповісти
Ну забули турецьки уболівальники частину слів з пісні. Потрібно було їм їх нагадати.
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28.07.2022 15:30 Відповісти
Вывол прост-просто османские ****** восхвалявшие ************......................
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28.07.2022 15:31 Відповісти
Я про таке вже казав: не всі люди у Туреччині такі як Хайлук Байрактар... Лайна там вистачає, і воно одразу себе проявляє при першій ліпшій нагоді! Тож не треба усіх міряти під одну гребінку: там є як наші друзі - так і байдужі до нашої біди чи просто відкриті вороги. Треба мати це на увазі - коли будемо розбудовувати наші взаємовідносини після нашої Перемоги над рашопадлією.
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28.07.2022 15:37 Відповісти
Турки ненавидять кацапів : особливо після пожарів-підпалів на базах відпочинку і отелях побережжя....це була зібрана команда консерв підготовленна саме для цього...турки швидко розберуться і частина буде безвісти прикопана.Дякуємо за безпілотники!Дякуємо за підтримку!
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28.07.2022 16:16 Відповісти
нет там тупоголовых турков целые сектора оказались
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28.07.2022 19:08 Відповісти
Луческу - чоловік, лицар!
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28.07.2022 16:43 Відповісти
турки-макаки
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28.07.2022 17:35 Відповісти
то мо' вони хотіли сказати путін - *****!
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28.07.2022 18:31 Відповісти
Не здивуюся, якщо кацапи підкупили пару десятків турків, щоб ті спровокували цю кричалку.
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28.07.2022 21:01 Відповісти
"Фенербахче" потрібно виключити з усіх європейських ліг, які гратимуть цього року".
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29.07.2022 09:33 Відповісти
А спели бы путин - *****, были бы красавчиками, а так просто ********.
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29.07.2022 10:09 Відповісти
 
 