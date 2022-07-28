Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо". Луческу у відповідь не вийшов на пресконференцію. ВIДЕО

Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо", а головний тренер української команди Мірча Луческу у відповідь на це відмовився виходити на післяматчеву пресконференцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, відеозапис скандування і демаршу Луческу опублікований у соцмережах.

Гра відбувалася на повністю заповненому стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Спортивну атмосферу на стадіоні зіпсували деякі фанати "Фенербахче", які після голу Віталія Буяльського почали скандувати слово "Путін".

"Я запитую вас, ви знову порахували, скільки фолів ми зробили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми виграли. Але ми не можемо прийняти поведінку вболівальників. Я не очікував таких скандувань. Дуже шкода", - сказав Луческу і відмовився йти на передбачений регламентом захід.

Проти такої негідного вчинку виступило багато шанувальників і самого "Фенербахче". Дехто з них закликає УЄФА відреагувати і покарати клуб.

"Абсолютно огидно. Ганьба вам, "Фенербахче". УЄФА, тепер ваша черга закривати їхній стадіон на довгий час!"..."Будь ласка, забороніть "Фенербахче" брати участь у всіх ваших змаганнях. Це огидно, шкода і дратує"..."Ми не можемо миритися з таким ставленням. "Фенербахче" потрібно виключити з усіх європейських ліг, які гратимуть цього року"..."Вболівальники "Фенербахче" вболівали за Путіна в сьогоднішньому матчі. Їх жорстоко покарають ... Бан на 5 років"... "Я вболіваю за "Фенербахче", але УЄФА повинен усунути нас від участі в єврокубках. Це ганьба".

"Це ганебно. Керівництво і гравці "Фенербахче" повинні вирішити цю проблему, а також багато вболівальників клубу, які в жаху". "Це абсолютно ганебно. Фанати "Фенербахче" скандують ім'я Путіна після голу Києва. Мені, як турку, гидко!" - реагують на інцидент деякі турецькі вболівальники.



Офіційної реакції УЄФА на дії турецьких уболівальників поки немає, проте за такий вчинок клубу може загрожувати солідний штраф та дикваліфікація стадіону.

Додамо, що перемога над "Фенербахче" вивела "Динамо" в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де "біло-сині" зіграють проти австрійського "Штурму". Турецький клуб вилетів до Ліги Європи і там в 3-му раунді кваліфікації битиметься з "Словацко" з Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, - міністр молоді та спорту Гутцайт

.