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П'яний полковник СБУ Бєліков, озброєний автоматом, погрожував патрульним та намагався від них втекти. ВIДЕО

На Дніпропетровщині поліцейські затримали п'яного полковника управління СБУ по Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковане в соцмережах. Полковника затримали поблизу Верхньодніпровська. При затримані він намагався тікати та погрожував автоматом. Попри спротив полковника СБУ затримали і доставили в Дніпро. Інцидент стався 24 липня. У його крові виявили 1,61 проміле алкоголю.

Увага! Ненормативна лексика!

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Пяний полковник СБУ Бєліков, озброєний автоматом, погрожував патрульним та намагався від них втекти 01

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Пяний полковник СБУ Бєліков, озброєний автоматом, погрожував патрульним та намагався від них втекти 02

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Автор: 

алкоголь (1244) затримання (4343) зброя (7477) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+78
блд.,і оце полковник,їх там більшість таких,вся державна машина згнила та смердить совдепією,після перемоги потрібно будувати все по новому,а цю службу створювати з нуля.
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28.07.2022 15:55
+67
мусора должны были быть трупами с такой подготовкой.
а обращение "товарищ" вообще дно
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28.07.2022 15:54
+53
Поліцейські ще панькалися з п'яним бидлом.Треба було мордою в капот,і стріляти по ногах.Дістали мразі,що прикриваються погонами,бухають ,гуляють зі своїми шалавами,коли інші гинуть,захищаючи Україну
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28.07.2022 16:00
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Ну що ж, держава вмерла, так і ненародившися. А оскільки зараз керує Партія регіонів плюс 95 квартал, то вже й не воскресне.
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29.07.2022 07:14 Відповісти
Как метко заметил поліцейський - таварищ полковник! Ну уж точно не "пан полковник".
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29.07.2022 07:27 Відповісти
Дибіли! В СБУ працюють нормальні люди, тильки їх не надто багато. А їм як важко, коли така мразота працює поруч. Прокурорів, суддів це теж стосується. А патрульна поліція - це єдине, що було більш-менш реформовано. Тому коли на них дивишся, то бачиш лице, а нє ***** мусорськи.
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29.07.2022 07:37 Відповісти
Особливо тоді, коли до 80% особового складу переходить на сторону ворога, при окупації населених пунктів.
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29.07.2022 07:53 Відповісти
Сколько ещё должно погибнуть полицейских,пока они научатся правильно задерживать правонарушителей?
Вначале мордой в землю и наручники, а потом уже документы и всё остальное.
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29.07.2022 08:54 Відповісти
В нас за такі затримання всяких п'яних шишок і мажорів, прийшлось звільнитись половині особового складу одразу після реформи.... Прокурори тупо потім на них відкривали кримінальні провадження а "судді" підтримували незаконними рішеннями...
І потім адвокату патрульного намікали не хоче сісти нехай звільняється.... Дійшло до того що не хватало екіпажів на патрулювання...

Тому вони себе так і ведуть щоб не попасти на "правильного" порушника... І не бігати потім по "правильним" судам з адвокатами...
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29.07.2022 09:58 Відповісти
Наша поліція в основному затримує людей безпідставно, без будь-яких правових причин, не складаючи протокол затримання, не повідомляючи про причину затримання, не озайомлююючи затриманого з його правами і не даючи йому можливості ними скористатись, не повідомляючи органи вторинної правової допомоги і своє керівництво про те, що вони затримали особу, не повідомляючи рідних і близьких затриманого про його затримання. Без будь-якої необхідності надягають на затриманого наручники, просто щоб його помучити. Тому прокуратура і відкриває справи за незаконне обмеження свободи посадовою особою, що передбачає відповідальність до 8 років тюрми.
Навчіться затримувати по закону і ніхто на вас відкривати справи не буде. Коли мене мусора незаконно затримали і я написав заяву в ДБР, то ДБР просто передали мою заяву на розслідування в обласне управління поліції, де її склали літачком і викинули у вікно.
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29.07.2022 10:31 Відповісти
СБУ-95...
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29.07.2022 09:41 Відповісти
надо было завалить козла на месте
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29.07.2022 10:38 Відповісти
Це не їх компетенція, в таких випадках "альфу" викликають...
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31.07.2022 20:27 Відповісти
Беспомощные полицейские и быдло сбушник...
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29.07.2022 11:07 Відповісти
Це не їх компетенція, в таких випадках "альфу" викликають...
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31.07.2022 20:26 Відповісти
Просто жесть.... быдло форева
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29.07.2022 20:33 Відповісти
Цей бидло СБУ шник, мав з простріляними колінами, просити пробачення в поліції і всього народу

За свої дії.
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30.07.2022 02:57 Відповісти
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