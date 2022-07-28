П'яний полковник СБУ Бєліков, озброєний автоматом, погрожував патрульним та намагався від них втекти. ВIДЕО
На Дніпропетровщині поліцейські затримали п'яного полковника управління СБУ по Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковане в соцмережах. Полковника затримали поблизу Верхньодніпровська. При затримані він намагався тікати та погрожував автоматом. Попри спротив полковника СБУ затримали і доставили в Дніпро. Інцидент стався 24 липня. У його крові виявили 1,61 проміле алкоголю.
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Топ коментарі
+78 Путин Хуйло #529074
показати весь коментар28.07.2022 15:55
+67 акаб акабіч
показати весь коментар28.07.2022 15:54
+53 Olga Mansika
показати весь коментар28.07.2022 16:00
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Вначале мордой в землю и наручники, а потом уже документы и всё остальное.
І потім адвокату патрульного намікали не хоче сісти нехай звільняється.... Дійшло до того що не хватало екіпажів на патрулювання...
Тому вони себе так і ведуть щоб не попасти на "правильного" порушника... І не бігати потім по "правильним" судам з адвокатами...
Навчіться затримувати по закону і ніхто на вас відкривати справи не буде. Коли мене мусора незаконно затримали і я написав заяву в ДБР, то ДБР просто передали мою заяву на розслідування в обласне управління поліції, де її склали літачком і викинули у вікно.
За свої дії.