П'яний полковник СБУ Бєліков, озброєний автоматом, погрожував патрульним та намагався від них втекти. ВIДЕО

На Дніпропетровщині поліцейські затримали п'яного полковника управління СБУ по Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковане в соцмережах. Полковника затримали поблизу Верхньодніпровська. При затримані він намагався тікати та погрожував автоматом. Попри спротив полковника СБУ затримали і доставили в Дніпро. Інцидент стався 24 липня. У його крові виявили 1,61 проміле алкоголю.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Донецькій області заборонили продавати алкоголь

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ. ФОТО

Дивіться: "Ну, шо ви бігаєте? Для чого цей цирк?", - львівський митник Лопотич намагався сховатися в кущах від поліцейських, котрі спіймали його напідпитку за кермом. ВIДЕО