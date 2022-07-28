Розслідуються дії митників, які дозволили дружині екснардепа Котвіцького вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах, - СБУ. ВIДЕО
Співробітники СБУ розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн дол. США та 1,3 млн євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Водночас "УП" із посиланням на джерела зазначає, що йдеться про мільйони готівки, вивезені дружиною екснардепа "Народного фронту" Ігоря Котвіцького.
"Готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор" пункту пропуску Закарпатської митниці. Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. дол. США за раз.
Більше того, митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
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Прикордонники не випустили Пороха на саміт НАТО.
Прикордонники випустили портнова , шуфріча, льовочкіна, суркіса, з горою годинників.
А як і скільки налом у валізах вивіз через кордон бригадний генерал СБУ Наумів?
СБУ вже з'ясувала?
Суспільству розкажуть?
Він вивозив ФУРОЮ!
Все.
СБУ кошмарить митників) в митників грошей вистачмит на 5 СБУ!
я не здивуюся, якщо раптом, колись, якимось дивом в Україні з'явиться народна влада, та буде проведене розслідування, що сама швейцарські банки і організовували автобан для цих брудних грошей, корумпуючі всіх причетних у східній Європі
Просто по невнимательности не заметили!
а де цей нардеп узяв ці гроші?? То законно??
за незаконне пореміщення-адміністративний штраф..
Проблема в СИСТЕМЕ, без ее демонтажа и создании с нуля (продуманной), что даже, если хочешь взять (а не получится), но такая система никому во власти не нужна (даже очень вредна)!