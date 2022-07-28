Розслідуються дії митників, які дозволили дружині екснардепа Котвіцького вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники СБУ розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн дол. США та 1,3 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Водночас "УП" із посиланням на джерела зазначає, що йдеться про мільйони готівки, вивезені дружиною екснардепа "Народного фронту" Ігоря Котвіцького.

"Готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор" пункту пропуску Закарпатської митниці. Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. дол. США за раз.



Більше того, митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

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