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Розслідуються дії митників, які дозволили дружині екснардепа Котвіцького вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники СБУ розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн дол. США та 1,3 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Водночас "УП" із посиланням на джерела зазначає, що йдеться про мільйони готівки, вивезені дружиною екснардепа "Народного фронту" Ігоря Котвіцького.

"Готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор" пункту пропуску Закарпатської митниці. Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. дол. США за раз.

Більше того, митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Також дивіться: П'яний полковник СБУ Бєліков, озброєний автоматом, погрожував патрульним та намагався від них втекти. ВIДЕО

Розслідуються дії митників, які дозволили дружині екснардепа Котвіцького вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах, - СБУ 01
Розслідуються дії митників, які дозволили дружині екснардепа Котвіцького вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (12857) Державна митна служба (645) Котвицький (7)


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Топ коментарі
+77
Частина людей воює та вмирає а митники набивають кишені-мерзенні падлюки...
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28.07.2022 18:00
+31
Я роблю підказку СБУ - берете списки бувших та дійсни митників, встановлюєте ї дружин, сватів, батьків сестер, дітей, коханок, рахунки в офшорах, в банках - і конфісковуєте все що перевищує фактичний заробіток.
Все.
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28.07.2022 18:14
+30
Скільки могли б Байрактарів придбати?
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28.07.2022 18:06
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Частина людей воює та вмирає а митники набивають кишені-мерзенні падлюки...
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28.07.2022 18:00 Відповісти
Скільки могли б Байрактарів придбати?
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28.07.2022 18:06 Відповісти
Митницею керує зЕзидентська ОПа. Татаров і його шеф, сірий президент-завхоз.
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28.07.2022 18:35 Відповісти
они просто делали своё дело, так было на протяжении многих лет, в чём проблема ?
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28.07.2022 20:55 Відповісти
Говорят , что ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ГОЛОВЫ - 73 % выбрали САМИ СЕБЕ такое счастье !!!
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28.07.2022 22:17 Відповісти
ого, та в них там непочатий край роботи. суркіси, наумов, портнови, шуфрич, купа слуг всіх рангів. та там розслідувати-неперерозслідувати.
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28.07.2022 18:03 Відповісти
А що тут розслідувати, все і так зрозуміло- командирувати на фронт
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28.07.2022 18:04 Відповісти
На хрена оно на фронте , лучше конфисковать все награбленное непосильным трудом депутата и передать на нужды ЗСУ
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28.07.2022 18:51 Відповісти
от іменно. такі зрадники і на фронті першим ділом здадуть своїх товаришів і самі здадуться.
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28.07.2022 20:26 Відповісти
На розмінування.
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28.07.2022 23:55 Відповісти
А де зараз екснардеп і його дружина? І як там відповіність з деклараціями та доходами?
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28.07.2022 18:04 Відповісти
Закарпатсьий фронт самий зашкварковий!
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28.07.2022 18:04 Відповісти
там їх прикриває Котлєта дєрмака, ну Колян Тищенко, обидва вихідці з банд Києва, які пов'язані ще бандитською кровушкою і звичайно не за так. А що там з тими, що випустили портнова, наумова та ще з десяток депутатів від "слуг" і ОПЗЖ? Думаю, що вони їхали не з пустими ручонками?
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28.07.2022 18:14 Відповісти
Этих лично крышевал Баканов и буданов‼️
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28.07.2022 18:53 Відповісти
Колi зара не до митницi- у нього епична битва з безкутньою..вже Э поранення й подвiйна контузiя .
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28.07.2022 22:09 Відповісти
З нашої сторони то так, але як ці кілограми готівки проходять через митницю зі сторони ЄС?🤔Там не перевіряють, чи роблять вигляд шо не бачать?
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28.07.2022 19:10 Відповісти
ссуки! на границу их, в Сумскую область!
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28.07.2022 18:04 Відповісти
Там що, в москалів агентури і коригувальників не вистачає?
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29.07.2022 14:48 Відповісти
всего-то на пять байрактаров
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28.07.2022 18:04 Відповісти
Це не рахуючитого,що було пiд мережевими трусiлями...
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28.07.2022 22:11 Відповісти
Так там єрмак керував, на нього не вийдуть?
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28.07.2022 18:04 Відповісти
это деньги Авакова, что забавно ни слова про него не упомянули, хотя вроде как Котвицкий это его человек.
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28.07.2022 18:27 Відповісти
Якщо і так, то наказ, все рівно, надійшов від завхоза чи його консультантів з ОПи.
Прикордонники не випустили Пороха на саміт НАТО.
Прикордонники випустили портнова , шуфріча, льовочкіна, суркіса, з горою годинників.
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28.07.2022 18:42 Відповісти
Просто частина грошей з тих валіз осіла в кишенях митників.
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28.07.2022 18:05 Відповісти
нє-а -навпаки.просто подививсь який комітет возглавляв цей нардеп - а по правоохоронним органам. Тобто де він ці гроші і в кого брав?
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28.07.2022 18:41 Відповісти
так там несуть знизу наверх і всі все знають
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28.07.2022 20:27 Відповісти
А в яких мiсцях несуть в iншому напрямку?
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28.07.2022 22:14 Відповісти
Сволота.Жодного разу митники та СБУ не спрацювали на упередження.
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28.07.2022 18:05 Відповісти
СБУ розслідує? Ну-ну...
А як і скільки налом у валізах вивіз через кордон бригадний генерал СБУ Наумів?
СБУ вже з'ясувала?
Суспільству розкажуть?
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28.07.2022 18:10 Відповісти
Які валізи?
Він вивозив ФУРОЮ!
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28.07.2022 18:14 Відповісти
Авгієві конюшні почали з брандсбойта чистити.
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28.07.2022 18:15 Відповісти
Хлібні місця -- треба перетрахівать
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28.07.2022 18:11 Відповісти
Да любого митника кто месяц проработал-его можно сразу на 15 лет садить с конфискацией. Там святых нет а честный не проработает и недели
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28.07.2022 18:11 Відповісти
Полiцiя, СБУ? Нi?
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28.07.2022 22:16 Відповісти
Дійшла черга і до пана Авакова.Котвіцкий - бувший водій Авакова.Міркуйте сами..
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28.07.2022 18:14 Відповісти
Яка там зарплатня у водiiв? Товарищ цiкавиться...
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28.07.2022 22:18 Відповісти
думаю що за гарний відсоток справа піде в потрібному напрямку
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28.07.2022 18:14 Відповісти
Я роблю підказку СБУ - берете списки бувших та дійсни митників, встановлюєте ї дружин, сватів, батьків сестер, дітей, коханок, рахунки в офшорах, в банках - і конфісковуєте все що перевищує фактичний заробіток.
Все.
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28.07.2022 18:14 Відповісти
Только начать придётся с самих сотрудников СБУ, нынешних и бывших. Именно они и наживаются на закрытии крупных дел получая взятки от преступников
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28.07.2022 18:17 Відповісти
навіть не смішно!
СБУ кошмарить митників) в митників грошей вистачмит на 5 СБУ!
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28.07.2022 20:18 Відповісти
Вася Быколог, СБУ теж можеможе зробити вам пiдказку, куди вам засунуть вашi поради...по самой лiкоть...
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28.07.2022 22:21 Відповісти
Маєш відношення до грошей з митниці. Вгадав?
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28.07.2022 22:57 Відповісти
И так - практически у каждого народного депутана, приходят в раду небедными людьми, уходят долларовыми миллионерами. Причём, при небольшой зарплате. Цинизм, бесстыдство, беззаконие… О какой социальной справедливости можно говорить в Украине?
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28.07.2022 18:16 Відповісти
Ну не знайшли !28 лимонів зелені тож не якийсь лох-бідолага між матрацами.
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28.07.2022 18:19 Відповісти
наши европейские соседи тоже хороши ... то что у нас граница дырявая а таможня это ОПГ мирового уровня это известно всем, но как таможенники стран ЕС всех этих мразей пропускают это тот ещё вопрос .... кроме как мадьяр (sic!), которые заловили одну гниду с чемоданом баксов, все остальные прошли как лом через масло .... может на таможни Польши, Румынии, Венгрии, Словакии тоже нужно приглашать нормальных европейцев для контроля? .... пусть хоть с той стороны этих гнид не выпускают
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28.07.2022 18:25 Відповісти
А чого вони мають не випускати? Гроші ж до них в країну їдуть. Це вони з своєї країни не випускають.
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28.07.2022 18:43 Відповісти
Ви сурьйозно? 😄🙃 ... гроші ідуть не до швейцарських банків транзитом, а для інвестицій у економіку мадьярстану? ..

я не здивуюся, якщо раптом, колись, якимось дивом в Україні з'явиться народна влада, та буде проведене розслідування, що сама швейцарські банки і організовували автобан для цих брудних грошей, корумпуючі всіх причетних у східній Європі
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28.07.2022 19:01 Відповісти
Кажется эти закарпатцы типа домбасят, типа отдельный нарид ...
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28.07.2022 18:27 Відповісти
Главное. что когда об этом сообщили журналисты, власть тут же проблеяла, что это брехня --никакие деньги не перевозились...
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28.07.2022 18:27 Відповісти
Багатьом з пересічних українців прізвище цієї потвори,до цого часу було навіть не відоме!Уявіть собі,скільки державних кошт крадеться та виводиться,більш відомими! 28 млн $,в якогось Котвіцкого!!! А довбні продовжують мантри"От якби не асфальт!"Корупція головний ворог держави!При усіх презедентах!Від першого до останнього!
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28.07.2022 18:29 Відповісти
так пане, якби не витрачались гроші на асфальт, то ми могли зробити більше ракет, аніж їх має вся Європа і асфальт тут має величезне значення. На закупку тільки бітума в білорусі ми витратили більше бюджетних коштів чим на оборону. А ще якщо роздавати кожного місяці Бені по 4,3 мільярда з казни, то звичайно важко оборонятися і щось купувати для армії. До цього ще пробачили заборгованість фірташу, самому бідному громадянину України, мабуть трижди АТОшнику і 5 раз раненого в боях і знову Беня тільки там сума була за 100 мільярдів. То це не корупція і не "решалово" на самих високих щаблях влади?
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28.07.2022 22:30 Відповісти
Митники винуваті а народний депутат не приділах возить чемоданами готівку під час війни і все в нього добре.
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28.07.2022 18:30 Відповісти
Без відома і згоди сбушників на кордоні від 24 лютого миша не пройде. А цапи відбувайли мусять бути. Я
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28.07.2022 18:32 Відповісти
НудаНуда. Тепер, імітація роботи.
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28.07.2022 18:33 Відповісти
діпутата з жінкою і митниками в штрафбат на передову.
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28.07.2022 18:33 Відповісти
А позаду на фото роззутий СБУшник? Незручно було взутим заходить на обшук до товариша.
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28.07.2022 18:38 Відповісти
У нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова (подробнее о нём читайте в статье https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/ Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД ), еще в далеких 90-х появился близкий партнер по бизнесу. Зовут его Игорь Котвицкий. Украинские СМИ уже давно окрестили его «кошельком» Арсена Борисовича. Сейчас он народный депутат, занимающийся делами, связанными с правоохранительной деятельностью. В свободное же время, судя по последним событиям, он помогает своему компаньону выводить финансовые активы за границу. Недавно он «вляпался» в скандал с выводом $40 млн. из Украины в Панаму.26.10.2015
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28.07.2022 18:41 Відповісти
...а что надо расследоваиь? уонтрабанда в особо крупных,сговор с таможней,служебное превышение,на 15 лет потянет вся шайка
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28.07.2022 18:46 Відповісти
Та понты. Это всего лишь 300 кг с полкуба объёмом.
Просто по невнимательности не заметили!
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28.07.2022 18:51 Відповісти
28 млн дол. США та 1,3 млн євро важать майже 300 !!! кг, обєм приблизно пів кубометра, не помітити такий вантаж неможливо. Весь пост підлягає звільненн. із проходженням на поліграфі...
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28.07.2022 18:53 Відповісти
Зверху труси кружевні лежали, погранічніки постіснялися риться в жєнскіх вєщах ..
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28.07.2022 20:23 Відповісти
Постеснялись
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29.07.2022 07:11 Відповісти
та ВИ шо? це ж права рука Авакова, це общак. це святе.
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28.07.2022 18:58 Відповісти
депутаты мрази
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28.07.2022 18:58 Відповісти
Не всі, але багато.
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28.07.2022 20:24 Відповісти
А как там по суркисам, тишина, уже договорились????????????????????
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28.07.2022 18:59 Відповісти
Ой Вэй .... это ж не гои какие-то .... Суркисы это кошерные граждане, такие не тонут при любой власти
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28.07.2022 19:03 Відповісти
Как-то читал в луцкой газете: "На таможенника, идущего со смены домой, совершили хулиганское нападение. У пострадавшего отобрали наручные часы Филипп Потек и 5000 долларов наличных". Причем таможенник в качестве потерпевшего под расследование не попал, у него просто была, оказывается, привычка носить с собой крупную сумму в иностранной валюте.
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28.07.2022 19:05 Відповісти
Пойдут на повышение !!!
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28.07.2022 19:11 Відповісти
розслідується незаконне переміщення!!!
а де цей нардеп узяв ці гроші?? То законно??
за незаконне пореміщення-адміністративний штраф..
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28.07.2022 19:19 Відповісти
Как говорится поздно усрались ! Аваков их опередил
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28.07.2022 19:24 Відповісти
Якесь ніхто розказує що вже вкрали.Грізний поц,аж страшно.
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28.07.2022 19:24 Відповісти
Якось сумно що молодий хлопець а вже брехун і чмо
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28.07.2022 19:28 Відповісти
Про всяк випадок, вивіз грошей відбувся 14 березня. Блискавична реакція!
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28.07.2022 19:29 Відповісти
От молодці, прям по гарячих слідах... не пройшло і пів року....премію їх усім...
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28.07.2022 19:50 Відповісти
торговались...
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28.07.2022 19:52 Відповісти
И сколько таких гнид эти гниды пропустили? И что им будет? А нифига не будет, будет показуха , откуп, потом ********* за границу , за откат которые эти гнида дали...
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28.07.2022 19:50 Відповісти
Вот кто заплатит за все долги Украинцев за коммуналку , как всегда ни кто ни чего не знал , не видел ,не слышал... В одного забрали другому дали. ну его накуй.... Это бездонное днище глухарь...И это все выращено при нашей власти , цель одна грабить грабить грабить.. А нас налогами налогами...**** , это же не один чемодан, и не барсетка, ****.....
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28.07.2022 20:49 Відповісти
А чому про нелегально вивезені Суркісами міліарди мовчок?
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28.07.2022 20:54 Відповісти
А що з Тарасом Козаком, який вивіз бабла не менше? Прикордонників вже нагородили?
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28.07.2022 21:13 Відповісти
А де Суркіси з такими чемоданами?
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28.07.2022 22:07 Відповісти
Интересно что 90% дел заводится задним числом когда активы и фигуранты уже тютю. Про портянку и козака пусть лучше расскажет.
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28.07.2022 22:26 Відповісти
ага, пишіть листи їм в теплі края!
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28.07.2022 22:29 Відповісти
Хорошо хоть не в кадушках. По приличному. Мы никогда не станем нацией, и государством. Потому что ни разу таковыми не были. Не дано. Теперь точно. мамку продадим за видак, как было в 90гг. Или за окорочка все остальное, как тогда же, или позже.
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28.07.2022 22:41 Відповісти
Лепутат і його дружина, що тікала з таким грошима з країни, котру вбивають, ще гірші падлюки. Обох в буцигарню і конфіскувати " чесно зароблене" на депутатську зарплату. Гидота.
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01.08.2022 00:03 Відповісти
Я вот думаю, если на таможню Украины принять РОБОТОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, то как быстро они научатся БРАТЬ ВЗЯТКИ!??
Проблема в СИСТЕМЕ, без ее демонтажа и создании с нуля (продуманной), что даже, если хочешь взять (а не получится), но такая система никому во власти не нужна (даже очень вредна)!
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28.07.2022 23:14 Відповісти
В системі, де Аваков підібрав під себе поліцію, нацгвардію, прикордонників, мнсників всі знали, що Котвицький є гаманцем Авакова. Хто ж посягне на гаманець хазяїна?
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28.07.2022 23:32 Відповісти
Фото валіз з грішми є , а саміх грошей нема. Питання хто робив фото?-митники чи саме СБУ? Якщо митники то вони самі на себе повісили докази, цього не може бути тому що вони ще ті вовки стріляни, а от якщо СБУ то дали добро на виїзд с самого верху і куди до наших друзів у Венгрію так само де і Шуфрич, Портнов, Суркіс, бо з інших держав уже б повернули. Так це співпадіння чи система? Напевно соте співпадіння.
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29.07.2022 03:04 Відповісти
мда, вряд ли они покупать танки ехали. а еще "народные" депутаты. надо бы запретить всяким таким персонажам, госчиновникам и т.п. выезжать заграницу во время войны, и еще лет пять после. не о том народе думают все-таки.
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29.07.2022 03:07 Відповісти
шановні навіщо ви вішаєте лапшу простим пересічним???????
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29.07.2022 16:08 Відповісти
 
 