Бійці 93-ї ОМБр із ПЗРК Stinger знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Харківщині. ВIДЕО
Сьогодні в Ізюмському районі на Харківщині військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили ворожий безпілотник "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Бійці зенітно-реактивного артилерійським дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американского переносного комплексу "Стінгер", - йдеться у повідомленні.
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- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
Я нарахував десь 5 лежачих "тушок"!
https://twitter.com/i/status/1552706343357775873
З самого початку розвитку зенітної артилерії (з 30-х) УСІ снаряди зенітні були осколочними та вироблялися з механізмом самоліквідації на визначеній висоті Це був запобіжний захід для того, щоб снаряди, які не попали по цілі, втративши енергію польоту, не падали на землю та не підривалися потім, спричиняючи шкоду власним охоронюваним об"єктам!
А калібри у зенітних гармат були і більші Наприклад, німці мали знамениту 88-мм Але були і більші - у німців була 105 мм А у нас - 130 мм