Бійці 93-ї ОМБр із ПЗРК Stinger знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Харківщині. ВIДЕО

Сьогодні в Ізюмському районі на Харківщині військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Бійці зенітно-реактивного артилерійським дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американского переносного комплексу "Стінгер", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО