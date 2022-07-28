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Бійці 93-ї ОМБр із ПЗРК Stinger знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Харківщині. ВIДЕО

Сьогодні в Ізюмському районі на Харківщині військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Бійці зенітно-реактивного артилерійським дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американского переносного комплексу "Стінгер", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Автор: 

безпілотник (4190) Харківщина (6054) 93 окрема механізована бригада (295) Stinger (20)


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Топ коментарі
+13
очень даже стоила - это спасенные жизни, сбереженная от арт- и ракетных ударов техника и стратегические объекты.
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28.07.2022 23:26
+9
когда "орлан" появляется над стратегическим объектом, то всё равно, что есть ближе - будь то "бук", или "оса", или "стормер" - из того и мочат.
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28.07.2022 23:31
+6
По хорошему нужно бороться комплексно. А как посчитать возможный урон от артобстрела или налета авиации? В армии один принцип-вынос пациента. Самое главное обнаружение таких целей с малой ЭПР
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28.07.2022 23:54
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Sehr gut!
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28.07.2022 23:11 Відповісти
треба читати як "зенітний ракетно-артилерійський дивізіон".
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28.07.2022 23:14 Відповісти
Цікаво за яким принципом Стінгер знаходить ціль.
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28.07.2022 23:20 Відповісти
ГСН со сканирующим ИК-датчиком и датчиком УФ-излучения.
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28.07.2022 23:24 Відповісти
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!

Я нарахував десь 5 лежачих "тушок"!
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29.07.2022 06:47 Відповісти
Вікіпедія!
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29.07.2022 06:48 Відповісти
сказали же - больше трёх не собираться
https://twitter.com/i/status/1552706343357775873
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28.07.2022 23:20 Відповісти
шкурка вичинки не стояла
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28.07.2022 23:23 Відповісти
угу, зелен виноград)
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28.07.2022 23:26 Відповісти
очень даже стоила - это спасенные жизни, сбереженная от арт- и ракетных ударов техника и стратегические объекты.
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28.07.2022 23:26 Відповісти
закінчилася ціла епоха, бідності. годі вже
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28.07.2022 23:25 Відповісти
Ну, хорошо что не с БУКа или другого ЗРК (стрелять по воробьям, как в прошлый раз), а еще лучше немецкие "гепарды" для этих дел приготовить!
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28.07.2022 23:25 Відповісти
когда "орлан" появляется над стратегическим объектом, то всё равно, что есть ближе - будь то "бук", или "оса", или "стормер" - из того и мочат.
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28.07.2022 23:31 Відповісти
над СТРАТЕГИЧЕСКИМИ объектами нужно иметь комплекс (различных) средств (каждый на свою цель)!
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28.07.2022 23:38 Відповісти
Ты имееш,иксперд?
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28.07.2022 23:49 Відповісти
не мешайте, как раз разворачивает. Двуспальный.
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29.07.2022 00:18 Відповісти
Наша Зу- 23-2 б"є на ту саму відстань, що і "Гепард" Реально - 3-3,5 км "Орлан літає на висоті до 5 км У тебе питання є?
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29.07.2022 06:43 Відповісти
А авиацию часто уничтожают иглой . Интересный подход .
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28.07.2022 23:36 Відповісти
А чим "Ігла" від "Стінгера" відрізняється? Додатковою функцією виявлення цілі? Дальність стрільби практично однакова І вражаюча здатність - така сама!
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29.07.2022 06:40 Відповісти
Шведы делали свой вариант с чуть ли не 50 мм пушкой автоматической. Там подрывы дистанционный и осколков много. Все из-за того что бороться ПЗРК с дронами как-то дорого. К этому и начинают возврощится зенитная артиллерия и калибры растут.
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28.07.2022 23:38 Відповісти
По хорошему нужно бороться комплексно. А как посчитать возможный урон от артобстрела или налета авиации? В армии один принцип-вынос пациента. Самое главное обнаружение таких целей с малой ЭПР
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28.07.2022 23:54 Відповісти
І де ви, такі "розумні", беретеся? Читаю ваші "опуси" і "охрєнєваю" : "Бл*дь, одні "стратиги" та "ікспьорди по зброї"!
З самого початку розвитку зенітної артилерії (з 30-х) УСІ снаряди зенітні були осколочними та вироблялися з механізмом самоліквідації на визначеній висоті Це був запобіжний захід для того, щоб снаряди, які не попали по цілі, втративши енергію польоту, не падали на землю та не підривалися потім, спричиняючи шкоду власним охоронюваним об"єктам!
А калібри у зенітних гармат були і більші Наприклад, німці мали знамениту 88-мм Але були і більші - у німців була 105 мм А у нас - 130 мм
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29.07.2022 06:33 Відповісти
не жалко целый стингер на такое воздухоплавающее г...?
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29.07.2022 00:47 Відповісти
Коли це "літаюче г" наведе на тебе артилерію, то ти будеш кричать інше : "А чого не стріляють по ньому з С-300? Порівняно з протитанковою артилерією "Фаустпатрон" коштував "копійки" Але починаючи з 44 року половина танків та САУ наших та союзників була знищена саме ними!
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29.07.2022 06:38 Відповісти
 
 