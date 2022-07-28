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Щоденний тероризм з боку Росії потребує юридичної реакції на глобальному рівні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки за першу половину цієї доби і тільки в Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі... Я дякую кожному і кожній, хто відбиває цей терор.

І хочу подякувати також американським сенаторам, які одностайно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою - спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – нинішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто в світі не вкладає в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема в США", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) росія (65301) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+8
кто чего должен осудить, если зеля всех оккупантов мародеров и садистов прощает
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28.07.2022 23:25
+7
Все це добре, дякую. А у вас мойви нема по 8 гривень?
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28.07.2022 23:25
+6
Договариваться с террористом "посередине"- это примерно то же, что согласиться на то, чтобы террористы разрушили только одну из башен-близнецов "в поисках там мира".
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28.07.2022 23:27
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Все це добре, дякую. А у вас мойви нема по 8 гривень?
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28.07.2022 23:25 Відповісти
Мойву уже съели. Вас икра зелёная устроит? Гарнир из лапши на уши в подарок.
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28.07.2022 23:30 Відповісти
кто чего должен осудить, если зеля всех оккупантов мародеров и садистов прощает
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28.07.2022 23:25 Відповісти
Ты хоть знаешь что ты пиз*анул, пердак свой закрой.
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28.07.2022 23:36 Відповісти
Макака зелена,не погрожуй людям
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29.07.2022 00:39 Відповісти
Ніхто з полонених росіян не був засуджений з 2015 року, тоді як усі українські полонення були засуджені у Московії. Деякі з наших полонених понад 8 років у в'язницях Московії. Це продовжується і досі мі віддаємо російських полонених на обмін без рішення українського суду. У той час як наші полоніння в Росії після обміну мають непогашений термін у Росії. Особливо це стосується доброволців. Тому й заарештовує наших добровольців за кордоном Інтерпол, як це було з Марковим.
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29.07.2022 08:34 Відповісти
Договариваться с террористом "посередине"- это примерно то же, что согласиться на то, чтобы террористы разрушили только одну из башен-близнецов "в поисках там мира".
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28.07.2022 23:27 Відповісти
Посередине это как? В "Минском" формате или "Нормандском"?
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29.07.2022 03:05 Відповісти
В Стамбульском.
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29.07.2022 09:14 Відповісти
Вечірній балабол виліз з черговим відосиком, а коли визволить з полону захисників Азовсталі так і не каже. Вже і забув про них.
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28.07.2022 23:32 Відповісти
то вже не актуально..є нові гарячі теми для піару

доречі, без його відосиків якось спокійніше

ще б марафон прибрати...
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29.07.2022 00:10 Відповісти
Традиції цього ресурсу вимагають ввімкнути гімнобрандсбойт та ритуально файно полляти усе ЗЕлене.
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28.07.2022 23:32 Відповісти
Это правда что в сети появилось видео, где какой-то бурят режет части тела нашему пленному?
Прочитал только что об этом, даже не хочу верить в это...
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28.07.2022 23:36 Відповісти
Правда. Але не бурят, а калмик. Вже найшли його дані -- Арошанов Віталій Валерійович, 1983 року народження. Калмикія, місто Еліста
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29.07.2022 00:18 Відповісти
Калмики служили вермахту,були каральні загони з кавалеристів калмиків,діяли з каральними акціями в Україні,це мабуть нащадок.
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29.07.2022 00:43 Відповісти
Кхе приблизно це виглядає так на річці амазонці спіймати піранію и дати їй щелбана по писку і сказати так не можна і відпустити.Таке враження що цей світ після другої світової втратив реальність .За останні 30 років просто одне лайно.А керманичі країн просто на своїй хвилі.ООН імпотенти політичні.Терористи на секундочку такі як Іран пв Корея володіють ядерною зюроєю.Яка прелесть ще трохи палахне і війна буде один проти всіх всі проти одного по принципу вижив хто вижив.Ах да там на ООН в цей час будуть дуже стурбовані і занепокояні...Нічого людство ненавчила друга світова НІЧОГО !
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28.07.2022 23:49 Відповісти
це просто ко-руп-ція! В планетарному масштабі.
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29.07.2022 16:34 Відповісти
с боку бульбашей тоже, а то как то умалчивают
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28.07.2022 23:53 Відповісти
СТРОГО 18+ Видео, на котором мразота из подразделения «Ахмат» отрезает украинскому пленнику тестикулы канцелярским ножом. Русородный урод должен стать известным. Никогда не забывайте, против каких извергов и сволочей мы ведем войну на выживание
https://twitter.com/antiputler_news/status/1552714603506835456
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29.07.2022 00:24 Відповісти
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29.07.2022 01:15 Відповісти
Та ти шо, а как же та сторона и договориться по средине, да и вообще была же какая разница, а тут вдруг патриот стал что негде печать ставить, или как ты там раньше говорил нелох что русня сдвигает границу Украины вглубь Украины? Много вопросов к тебе
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29.07.2022 05:51 Відповісти
Що там з рашистськими колаборантами в оточенні преZeдента? Я так розумію дємченко, який злив всі операції української розвідки за останні 3 роки спокійно піде на пенсію послом в якомусь Люксембурзі чи Монако, бо критикувати владу зараз не на часі.
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29.07.2022 05:59 Відповісти
Спичрайтер Ze Артистович пише тексти гарні....читати тєлєтекст на моніторі гарна робота...
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29.07.2022 08:40 Відповісти
ПРАВНИЧОЇ - ВСІ ЙОГО "ЮРИСТИ"- "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТИ"
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29.07.2022 08:58 Відповісти
Вся ця юридична тема закінчиться - військовим рішенням. Юридично треба було вирішувати з кацапськими посібниками ще тридцять років тому.
Зеленському давно час кинути займатися балабольством, а почати завдавати ударів по кацапстану і білорусії.
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29.07.2022 09:43 Відповісти
Зе взяв на себе звільнення полонених Азовсталі, і казав тоді не мішайте бо не получится. Оце наркшті получилось? Тепер Україна повинна знищити ООН, як посібника держави-терориста і заблокувать єкспорт зерна, якщо ця організація не зникне з лиця Землі, бо це все відбувалось підгаантіїоцього оонА
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29.07.2022 20:57 Відповісти
 
 