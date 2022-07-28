Щоденний тероризм з боку Росії потребує юридичної реакції на глобальному рівні, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки за першу половину цієї доби і тільки в Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі... Я дякую кожному і кожній, хто відбиває цей терор.
І хочу подякувати також американським сенаторам, які одностайно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою - спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – нинішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто в світі не вкладає в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема в США", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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доречі, без його відосиків якось спокійніше
ще б марафон прибрати...
Прочитал только что об этом, даже не хочу верить в это...
https://twitter.com/antiputler_news/status/1552714603506835456
Зеленському давно час кинути займатися балабольством, а почати завдавати ударів по кацапстану і білорусії.