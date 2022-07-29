Зранку рашисти завдали удару по центру Слов'янська, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 29 липня російські окупаційні війська завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Не дуже добрим для Слов'янська виявився ранок п'ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджено багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі мкр-на Північний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що одна людина поранена. На даний момент місто частково знеструмлено.



