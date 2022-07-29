Зранку рашисти завдали удару по центру Слов'янська, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 29 липня російські окупаційні війська завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Є поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"Не дуже добрим для Слов'янська виявився ранок п'ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджено багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі мкр-на Північний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна людина поранена. На даний момент місто частково знеструмлено.
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показати весь коментар29.07.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар29.07.2022 17:29 Відповісти Мені подобається 0
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