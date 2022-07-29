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Українські захисники звільнили від рашистів населений пункт на Донецькому напрямку, - ОК "Схід". ВIДЕО

Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в оперативному командуванні "Схід".

"Тепер про це можна говорити. Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку. Нині село більше схоже на примару: "мертва" військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, - Генштаб

Як зазначає місцева мешканка,  наразі військові докладають зусиль аби не допустити гуманітарної катастрофи, видають продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мають самі.

окупація (6713) звільнення (2676) Айдар (135) 53 окрема механізована бригада (119)


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Топ коментарі
+15
Назву не кажемо, щоб орки не дізнались з цензор.нет, із якого населеного пункту на Донецькому напрямку їх вибили...
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29.07.2022 10:48
+11
Правильно не говорят, ведь тебе название все-равно мало что скажет. Важно что выбили орков оттуда.
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29.07.2022 10:52
+8
То сідай в машину і шуруй на бомбас там тобі все покажуть. Пароль - "Я с форума Цензора приїхав розібратися шо тут у вас."
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29.07.2022 11:13
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Назву не кажемо, щоб орки не дізнались з цензор.нет, із якого населеного пункту на Донецькому напрямку їх вибили...
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29.07.2022 10:48 Відповісти
Правильно не говорят, ведь тебе название все-равно мало что скажет. Важно что выбили орков оттуда.
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29.07.2022 10:52 Відповісти
Ну як тобі сказати.
По-перше, свого часу я об'їздив на авто всю Україну.
По-друге, за назвами населених пунктів, які з'являються в інформпросторі, я сам веду і оновлюю карту бойових дій. Навіть дип.стейт подає інфу на своїй карті із 2-3-денним запізненням.
Але орки не повинні здогадатись, з якого н/п їх вибили чи який н/п вони взяли! 👍👍👍
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29.07.2022 11:04 Відповісти
Це, щоб найвище командування орків не дізналося, та не погнало м'ясо вертати все взад. Бо ж нижчому командуванню не з руки доповідати нагору про відступ. Наші мають закріпитися.
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29.07.2022 11:12 Відповісти
То сідай в машину і шуруй на бомбас там тобі все покажуть. Пароль - "Я с форума Цензора приїхав розібратися шо тут у вас."
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29.07.2022 11:13 Відповісти
по перше і по друге - всім посрати, що ти робив.
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31.07.2022 19:43 Відповісти
Орда навіть і не підозрює що їх там вже нема. Звязок в них на конях, чи ослах.
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29.07.2022 10:52 Відповісти
справа в тому що орки на місцях самі не поспішають доповідати вищому командуванню про втрати населених пунктів. бо нікрокуназад, занамимасцква і хрєнтипогасиштеперкрєдіт.
і їхнє вище командування проводить планування своїх операцій без урахування таких втрат.
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29.07.2022 11:14 Відповісти
Назву не кажуть, бо не мають права, це має озвучити у своєму відосіку Хенєралісімус Ставки, тільки йому дано це право і Єдиний канал новин від Коломойського-Медведчука!
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29.07.2022 11:26 Відповісти
якщо це відео розлетиться по новинах із заголовками з назвою н/п, то завтра здичавіле туда кине ракету
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29.07.2022 11:27 Відповісти
Таки з Донбасу начнеться і Севастополь закінчить агресію. Разом до Перемоги.
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29.07.2022 11:11 Відповісти
Взагалі-то проблема набагато ширша, ніж ця коротенька інфа на цензор.нет.
Багато хто вважає, що десовєтизація має початись із зміни назв вулиць.
Насправді десовєтізація має початись із змін в наших головах.
Нормативно-правова база градації відомостей, що грифуються в Україні зразка 2022 року - фактично повністю копіює радянську, яка була створена у 50-х роках.
Тоді, коли єдиним джерелом інформації була газета "Правда", це прокатувало. Ми не знали про реальні втрати в Афганістані, не знали про заворушення в Новочеркесську, про катастрофи з літаками, потягами і багато про що інше.
Зараз це не прокатує, бо ми живемо в іншому світі - світі глобальної інформаційної павутини.
Але вам, молодим, не вистачає знань і часу подумати про це. Головне - щось написати в коментах і бігти далі...
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29.07.2022 11:24 Відповісти


"яка була створена у 50-х роках"

Маленьке уточнення - в другій половині 20-х.
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29.07.2022 11:55 Відповісти
Зараз єдиним джерелом інфи є телемарафон Зєльцмана...
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29.07.2022 12:30 Відповісти
У відео згадується Вугледар. Трохи більше тижня назад наші там контратакували та відкинули орків на 6-8 км. Заняли їхні перші позиції, багато захопили зброї. На Ютубі є невеличкий канал хлопців з другої лінії оборони - вони розказували та показували трофеї. Слава ЗСУ!
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29.07.2022 11:30 Відповісти
Віримо ЗСУ І допомагаємо нашій арміі 😠
А всім , кого цікавить який населений пунк звільнено і як , раджу поіхати і на власні очі все побачити і почути від наших бійців !!
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29.07.2022 11:46 Відповісти
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29.07.2022 12:40 Відповісти
Кажуть на Еспресо, що ці пару звільнених населених пунктів на т.зв. "іловайському напрямку"
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29.07.2022 13:20 Відповісти
 
 