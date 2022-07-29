Українські захисники звільнили від рашистів населений пункт на Донецькому напрямку, - ОК "Схід". ВIДЕО

Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в оперативному командуванні "Схід".

"Тепер про це можна говорити. Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку. Нині село більше схоже на примару: "мертва" військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає місцева мешканка, наразі військові докладають зусиль аби не допустити гуманітарної катастрофи, видають продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мають самі.