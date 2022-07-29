Українські захисники звільнили від рашистів населений пункт на Донецькому напрямку, - ОК "Схід". ВIДЕО
Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в оперативному командуванні "Схід".
"Тепер про це можна говорити. Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку. Нині село більше схоже на примару: "мертва" військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає місцева мешканка, наразі військові докладають зусиль аби не допустити гуманітарної катастрофи, видають продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мають самі.
Будь ласка, зачекайте...
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По-перше, свого часу я об'їздив на авто всю Україну.
По-друге, за назвами населених пунктів, які з'являються в інформпросторі, я сам веду і оновлюю карту бойових дій. Навіть дип.стейт подає інфу на своїй карті із 2-3-денним запізненням.
Але орки не повинні здогадатись, з якого н/п їх вибили чи який н/п вони взяли! 👍👍👍
і їхнє вище командування проводить планування своїх операцій без урахування таких втрат.
Багато хто вважає, що десовєтизація має початись із зміни назв вулиць.
Насправді десовєтізація має початись із змін в наших головах.
Нормативно-правова база градації відомостей, що грифуються в Україні зразка 2022 року - фактично повністю копіює радянську, яка була створена у 50-х роках.
Тоді, коли єдиним джерелом інформації була газета "Правда", це прокатувало. Ми не знали про реальні втрати в Афганістані, не знали про заворушення в Новочеркесську, про катастрофи з літаками, потягами і багато про що інше.
Зараз це не прокатує, бо ми живемо в іншому світі - світі глобальної інформаційної павутини.
Але вам, молодим, не вистачає знань і часу подумати про це. Головне - щось написати в коментах і бігти далі...
"яка була створена у 50-х роках"
Маленьке уточнення - в другій половині 20-х.
А всім , кого цікавить який населений пунк звільнено і як , раджу поіхати і на власні очі все побачити і почути від наших бійців !!