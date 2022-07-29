Змінив фотоапарат на гармату: історія добровольця Євгена з позивним "Небо". ВIДЕО

Звичайний чоловік, після початку повномасштабного російського вторгнення одразу пішов до лав Національної гвардії України, вивчився на артилериста та відправився боронити українську землю на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колишній харківський фотограф Євген, став командиром гармати Д-44 з позивним "Небо". Кажуть, що своє військове прізвисько чоловік отримав за блакитні очі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни-добровольці зі США та Великої Британії під обстрілом евакуюють мешканців в Бахмуті. ВIДЕО