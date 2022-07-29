Росіянина виселили з готелю в Туреччині за те, що він вимагав від двох українок говорити російською: "По хахляцки не п#зди!". ВIДЕО

Росіянина виселили з готелю в Туреччині за те, що він вимагав від двох українок говорити російською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Констянтин Андріюк і публікує відео інциденту.

"Просто розривна історія з курортного готелю Туреччини. Русськоміровське мидло з Брянська почуло, як дві українки з Харкова спілкуються українською. І почало на них нависати з вимогою не говорити х......ляцькою. Хамило! Принижувало! Лаялося! Погрожувало "д@ти в р#т.. Українки не знітилися, не прогнулися і не перейшли на мову окупанта! Натомість, викликали поліцію, адміністрацію і оформили заяву. І досягли, що адміністрація готелю виселила звідти мидло. А за таке насильницьке звернення до жінок, йому можуть заборити в'їзд до Туреччини", - пише Андріюк в коментарі.

Увага! Ненормативна лексика!

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