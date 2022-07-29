Пожертвуй 200 грн дітям та отримай можливість виграти марку з автографом Залужного - благодійний конкурс. ВIДЕО

Видання "Телеграф" разом із волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою збирають кошти на електроенцефалограф із монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Апарат коштує 1,1 млн грн. Тому "Телеграф" оголосив конкурс-розіграш знаменитих марок "Російський військовий корабель…" з автографом президента Володимира Зеленського. Таким чином вдалося зібрати 300 тис. грн.

Тепер видання оголошує розіграш таких же марок з автографом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Комплект марок буде розіграний між тими, хто задонатить суму від 200 грн. Ще один комплект отримає той, хто зробить максимальну пожертву.

Для підтримки ініціативи з допомоги дітям Валерій Залужний також записав відео.

Взяти участь в аукціоні можна, зробивши пожертву на банку в Monobank - https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt, або зробивши переклад на картку 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Ганна). Також зробити вклад можна на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal - [email protected].

Учасників конкурсу просять вказувати свій контактний номер у коментарі до переказу, щоб була змога зв'язатись з переможцем та передати лот.

Підсумки конкурсу підіб'ють у п’ятницю, 12 серпня.

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