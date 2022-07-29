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Пожертвуй 200 грн дітям та отримай можливість виграти марку з автографом Залужного - благодійний конкурс. ВIДЕО

Видання "Телеграф" разом із волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою збирають кошти на електроенцефалограф із монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Апарат коштує 1,1 млн грн. Тому "Телеграф" оголосив конкурс-розіграш знаменитих марок "Російський військовий корабель…" з автографом президента Володимира Зеленського. Таким чином вдалося зібрати 300 тис. грн.

Тепер видання оголошує розіграш таких же марок з автографом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Комплект марок буде розіграний між тими, хто задонатить суму від 200 грн. Ще один комплект отримає той, хто зробить максимальну пожертву.

Для підтримки ініціативи з допомоги дітям Валерій Залужний також записав відео.

Взяти участь в аукціоні можна, зробивши пожертву на банку в Monobank - https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt, або зробивши переклад на картку 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Ганна). Також зробити вклад можна на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal - [email protected].

Учасників конкурсу просять вказувати свій контактний номер у коментарі до переказу, щоб була змога зв'язатись з переможцем та передати лот.

Підсумки конкурсу підіб'ють у п’ятницю, 12 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

Пожертвуй 200 грн дітям та отримай можливість виграти марку з автографом Залужного - благодійний конкурс 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) конкурс (1287) Залужний Валерій (725) марка (70)


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Ті давай кацапов утилизируй, не отвлекайся..
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29.07.2022 15:34 Відповісти
Він якраз на своєму місці, розберемося ,тим більше в армії без чужих хамських порад
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29.07.2022 16:28 Відповісти
марку потом пожно положить на язык и кайфонуть ?
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29.07.2022 15:38 Відповісти
яко ти кацап, то можна й копита відкинуть.
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29.07.2022 16:08 Відповісти
Хто цю маячню вигадує?зайди до судді,митника,мусора,і далі по списку,візьми валізу із готівкою,та віддай на потреби армії.
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29.07.2022 15:48 Відповісти
Він свою справу робить на своїй посаді на максимум, тому це питання не до нього, а до тих, хто цим повинен займатися і взагалі мова в даній темі йде про наступне Пожертвуй дітям 200 грн та отримай можливість виграти марку з автографом Залужного - благодійний конкурс Источник:
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29.07.2022 16:36 Відповісти
Харош гусей счипать. Уже рак кожи, лыбитесь.
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29.07.2022 16:20 Відповісти
краще би слуг не словянської зовнішності разом з їхнім ляльководом пощіпалиби
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29.07.2022 16:37 Відповісти
Це вони дарма зробили. А що, як під марку з автографом Залужного зберуть більше 300 тисяч, влада ж його знищить.
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29.07.2022 17:09 Відповісти
 
 