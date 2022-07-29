Окупанти повідомили, що під час обстрілу колонії, в якій утримуються полонені "азовці", жоден наглядач не постраждав. ВIДЕО
Російські окупанти заявили, що при обстрілі колонії, в якій утримують полонені азовці, жоден з наглядачів не був поранений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російським пропагандистам заявила так званий уповноважений з "прав людини ДНР" Морозова. Така ситуація може свідчити про те, що окупанти планували обстріл і заздалегідь покинули небезпечну територію в колонії.
Нагадаємо, російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили по колонії та внаслідок цього загинули 53 українських військовополонених. В Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами HIMARS по СІЗО біля Оленівки. В Оленівці розташована колонія №120, де рашисти утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку "Азов". Загинули 40 та поранені 75 військовополонених українців, поранено також 8 співробітників ізолятора". Пізніше РИА Новости заявило, що кількість жертв зросла до 53.
Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що ЗСУ ніколи не стали б стріляти по місцях ув'язнення полонених.
"Ці заяви необхідно перевірити щодо того, щоб це була правда, а не черговий фейк роспропаганди. Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених - це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників", - наголосив Геращенко.
Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів. Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар
"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - поінформувало джерело.
За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.
"Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах. Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів... Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються", - наголосили в Генштабі ЗСУ.
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одна з версій
Фахівці-піротехніки, аналізуючи відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу. Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак - люди в будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі.
ще версія
Це був не обстріл. Всередині будівлі взірвали щось. Можливо термобаричний *********.
Характер розташування обгорілих тіл також про це свідчить.
Вірогідно полонені вже були мертві, можливо там стався бунт. І щоб приховати сліди - зробили вибух.
⚡️Специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела
Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании", - отметил Арестович.
По его словам, один из главных признаков - люди в здании не разбросаны, как от взрыва: "Похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара".
Не "може свідчити", а "прямо свідчить" .
они уже так делали в Аэропорту, в 14
takie moralnie urodi nedolzhny zhitj v 21 veke.
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину.
Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика.
Ось текст пісні:
Текст:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
вдалого полювання ЗСУ!!!
Слава Україні!!
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Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах
За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених
Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди
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Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.
This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago
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ну вот нет хороших русских среди живых людей
светлая память Азовцам. героические парни.
кто отдал им преступный приказ сдаться?
кто гарантировал им жизнь и кто из украинской власти в ответе за их гибель?
СЄПАРАМ ВІН ПІДПИСУЄ ЇМ СМЕРТНИЙ ВИРОК
Дивує, що влада вдає заклопотаність, хоча здала азовців без чітких домовленостей і фактично прирекла на відстрочену смерть. Полонені в руках рашистів - це смертники за невеликими винятками. Рвшисти здійснили стільки військових злочинів, що їм вже все одно, тому і далі будуть чинити звірства.