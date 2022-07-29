Окупанти повідомили, що під час обстрілу колонії, в якій утримуються полонені "азовці", жоден наглядач не постраждав. ВIДЕО

Російські окупанти заявили, що при обстрілі колонії, в якій утримують полонені азовці, жоден з наглядачів не був поранений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російським пропагандистам заявила так званий уповноважений з "прав людини ДНР" Морозова. Така ситуація може свідчити про те, що окупанти планували обстріл і заздалегідь покинули небезпечну територію в колонії.

Нагадаємо, російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили по колонії та внаслідок цього загинули 53 українських військовополонених. В Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами HIMARS по СІЗО біля Оленівки. В Оленівці розташована колонія №120, де рашисти утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку "Азов". Загинули 40 та поранені 75 військовополонених українців, поранено також 8 співробітників ізолятора". Пізніше РИА Новости заявило, що кількість жертв зросла до 53.

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Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що ЗСУ ніколи не стали б стріляти по місцях ув'язнення полонених.

"Ці заяви необхідно перевірити щодо того, щоб це була правда, а не черговий фейк роспропаганди. Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених - це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників", - наголосив Геращенко.

Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів. Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар

"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - поінформувало джерело.

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За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

"Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах. Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів... Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

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