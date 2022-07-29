ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна за підсумками 156 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів по Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих… Коли оборонці "Азовсталі" виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів.

Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН і Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.

І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз", - сказав Зеленський.

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