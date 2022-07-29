УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
5 102 100

ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна за підсумками 156 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів по Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих… Коли оборонці "Азовсталі" виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів.

Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН і Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.

І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розуміє, що робить, скільки вбиває, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Гаранти? А ты хто тоді, балаболе?!
показати весь коментар
29.07.2022 23:54
+35
ТИ ЇХ ЗДАВ В ПОЛОН ОБІЦЯЯ ЇМ ЗАХІСТ!
показати весь коментар
29.07.2022 23:57
+35
Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их. © мережа

згоден з кожним словом
показати весь коментар
30.07.2022 00:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 пленных не смогли защитить, теперь защитят тысячи. Нужно уже опозорить это ООН и красный крест на весь мир как беспринципных лживых импотентов. И вообще обвинить в соучастнии преступлениям. Так как РФ является членом ООН.
показати весь коментар
29.07.2022 23:52 Відповісти
чому мовчать Мати Тереза та Грета Тумберг ?
показати весь коментар
30.07.2022 00:05 Відповісти
Мати Тереза наче померла.
показати весь коментар
30.07.2022 00:10 Відповісти
Мати Тереза? Хлоп' є ти що тут робиш і пишеш на сайті, Цієї Мати вже давно в живих немає!
показати весь коментар
30.07.2022 00:11 Відповісти
а ООН живий ?
показати весь коментар
30.07.2022 00:30 Відповісти
Та він толком і не жив.Мертвонароджений.
Хоча це вона,та всім пох.
показати весь коментар
30.07.2022 01:34 Відповісти
а Грета має якісь вади розвитку мозгу бідна, її використовують як хочуть, та наскільки пам"ятаю, вона тільки тваринок любить. Люди ж шкодять екології.
показати весь коментар
01.08.2022 12:06 Відповісти
Гаранти? А ты хто тоді, балаболе?!
показати весь коментар
29.07.2022 23:54 Відповісти
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України
показати весь коментар
30.07.2022 00:01 Відповісти
Думаю ідея "зустрітись десь посередині" , якраз і є гарантом територіальної цілосності України!!!
показати весь коментар
30.07.2022 00:14 Відповісти
А что разве Зеленский это Президент Украины? Я думал Каламойский Президент(и ему на Украину начхать,у него Израиль -и Родина и гражданство а Украина-только для грабежа)
показати весь коментар
01.08.2022 11:37 Відповісти
ЗЄ-льону хрюканину ?

там потрібні фільтри Бортничеської станції аерації
показати весь коментар
30.07.2022 00:07 Відповісти
я дивлюся зелени уроди хрюкали свої до гори підняли? пір'я розправили. до вас ще черга дойде.
показати весь коментар
30.07.2022 00:16 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 08:20 Відповісти
Про таких як ти кізяків є стара козацька приказка-"Діди були козаками,Батьки дітьми козачими,а ви стали хвостами собачими"
показати весь коментар
30.07.2022 00:40 Відповісти
Генерал Кривонос: "Це ганебний випадок, це якраз показує безпринципність, жорстокість росіян, і в черговий раз показує, що ніяких домовленостей з ворогом не може бути. Домовленість тільки одна - коли ми будемо їх вбивати. Вбивати будь-де і вбивати за те, що вони прийшли на нашу землю".
показати весь коментар
30.07.2022 00:33 Відповісти
Людей уже нету. Они мертвы. Кого уже твои гаранты смогут защитить? Сколько говорилось не садиться с рашистами за стол переговоров и не идти нинакакие компромисы? Где Хламидия с Дерьмаком спрятались которые в Стамбуле хотели Минск-3 подписать?
показати весь коментар
29.07.2022 23:55 Відповісти
Буратина стал соучастником
показати весь коментар
30.07.2022 07:34 Відповісти
Там в Оленівці близько 2000 полонених українських військових більшість з Маріка
показати весь коментар
30.07.2022 09:41 Відповісти
Так вони підписали зерновий договір. Це і є здача Одеси.
показати весь коментар
30.07.2022 11:07 Відповісти
а где эта мразь носатая рагулиха верещук ,которая обещала освобождение наших пленных после "перемещения" их в конслагерь?
показати весь коментар
29.07.2022 23:56 Відповісти
Її відсторонили від цих питань і передали під відповідальнісь ГУР.
Тепер цими справами Буданов займається.
Треба з нього питати чому і як це сталося.
Хоча те що це засекретили наводить на думку що це продумана підстава і здача.
Ця ситуація маусить набути максимального розголосу, а не приховування в надрах спецслужб.
показати весь коментар
30.07.2022 09:47 Відповісти
Їх вже ГУР передало Гогі. Він займається цим.
показати весь коментар
30.07.2022 11:08 Відповісти
нє ну чого кльово! наобіцяв на тріпався, а потім такий а я вже цією справою не займаюся і все. Так можна півкраїни угробити, головне потім на бюлютень вчасно здриснути чи ще десь, да?
показати весь коментар
01.08.2022 12:09 Відповісти
Як елєгантно перевів стрілки. Маладец!
показати весь коментар
29.07.2022 23:56 Відповісти
ТИ ЇХ ЗДАВ В ПОЛОН ОБІЦЯЯ ЇМ ЗАХІСТ!
показати весь коментар
29.07.2022 23:57 Відповісти
зараз берешь ти гарантіі і пхаешь собі або цьому недонаполіону за якого ти голосовал в дупу. краще обоїм
показати весь коментар
30.07.2022 00:23 Відповісти
Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их. © мережа

згоден з кожним словом
показати весь коментар
30.07.2022 00:39 Відповісти
Вони тобі нічого не винні. Іди у сраку.
показати весь коментар
29.07.2022 23:58 Відповісти
взагаліто він нам на Біблії присягав, а не ми йому.
показати весь коментар
01.08.2022 12:11 Відповісти
а це десь годину півтори тому. після репортажу про азовців та загиблих в Миколаїві
на "телемарафоні"

показати весь коментар
29.07.2022 23:58 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 00:02 Відповісти
Добавить Шольца с Меркель и Папу Римского и получим самьій бесполезньій квартет на свете.
показати весь коментар
29.07.2022 23:58 Відповісти
Коли сам віддав наказ Азову здатися !!!
показати весь коментар
30.07.2022 00:00 Відповісти
Гандони штопані ви ООН і червоний хрест!
показати весь коментар
30.07.2022 00:00 Відповісти
Це дуже просто сказати!
"Я, як президент та верховний головнокомандувач, сподіваючись, що росія буде дотримуватися міжнародного законодавства, у поводжені з військовополоненними, припустився жахливої помилки.
Що призвело до масового вбивства українських військових, що перебувають в російському полоні!
Але нажаль, іншого виходу, щоб врятувати бійців полку "Азов", не було."
Все.
І люди б нормально віднеслись до подібної заяви.
Але ні, знову одне і те саме: відповідальні всі навколо і особливо, незрозумілі "гаранти".
показати весь коментар
30.07.2022 00:01 Відповісти
тому що не було цього, єдине на що вони сподівалися, що ми це все проковтнемо. Інший вихід був, тільки вони цей вихід про..ли, а ще точніше їм було поср..ти на жертви і страждання іншіх, вони їх дратують, затьмарюють їм безтурботне існування і взагалі ця сволота ні в що ставить український народ, і буде вибачатися? Ну в крайньому випадку щось пробубнить своїм хриплуватим голоском ніби глубу бабу охмурити намогається, тьфу, огида!
показати весь коментар
01.08.2022 12:14 Відповісти
Питарас! Сдал их в полон, а ответственность свалил на мировых импотентов.
показати весь коментар
30.07.2022 00:02 Відповісти
Ща меня забанят лет этак на сто! Гарант хренов, на тебе ответственности как на собаке блох, а ты курва на каждом шагу Конституцию Предаёшь не тобой писаную. Ребята ни за что погибли. Гореть тебе в 9 кругу ада!
показати весь коментар
30.07.2022 00:05 Відповісти
Хлопці загинули за нас, а не за зеленського. Вони віддали себе на тортури і смерть заради свого народу, повторили подвіг Христа. Вимогаю канонізації.
показати весь коментар
01.08.2022 12:15 Відповісти
...Це був свідомий російський воєнний злочин Джерело: ...
А до цього була свідома здача Півдня.
...Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Джерело:
В той час коли "гарант" української конституції захищає Єрмака і Татарова.
показати весь коментар
30.07.2022 00:05 Відповісти
На зеркало неча пенять, коли рожа крива (значение) - если сам виноват, то не перекладывай вину на других
показати весь коментар
30.07.2022 00:05 Відповісти
Главзебіл ніколи не винний,всі хто завгодно тільки не він.В в "говнокомандуючого" воно вирішило погратись.А те що за його злочинно-дебільними рішеннями чиїсь життя і долі,це його мало обходить.Які проблеми-свої зебільчикам черговий відосік викотить -і все люкс,керуємо далі......
показати весь коментар
30.07.2022 05:31 Відповісти
Зараз ×уйло ще кораблі з зерном розстріляє і скаже, що це японці. А потім насцить всім в очі прямо на радбезі ООН під загальне глибоке занепокоєння - і Гутеррішу і червоному хресту. Дивно, що хоча б в Папи вистачило мізків не підписуватися під єрмаківські оборудки.
показати весь коментар
30.07.2022 00:07 Відповісти
та Папі вже казали і пояснювали, кажуть ціла делегація католиків з України до нього зверталися.
показати весь коментар
01.08.2022 12:16 Відповісти
Я конечно могу ошибаться, но разве это был не Красный Крест, который "спасал" украинцев вывозом из Мариумоля и Херсона на территорию оккупантов, включая детей? Это их совершенно системные действия, неоднократно, повторявшиеся. И после этого это зелёное чмо с ними о чём-то договаривается? И второе: чем ООН когда-то за что-то чём-то вообще отвечала? Это вообще возможно? Вот вдумайтесь! ООН- это ничто, просто клуб с полномочиями издавать резолюции. Точка.
показати весь коментар
30.07.2022 00:08 Відповісти
Зате Гарант прой*бів "захистив" Завгоспа, а ще купа кодла ОПи і слуг, південь і північ України, Маріуполь і його захисників, убивць-вагнерівців, Абрамовича і пробує Фрідмана, рашку від санкцій на продовольство і добриво, .... Захистив, тільки в кожному випадку по іншому. Точно не захистив Україну її громадян.
показати весь коментар
30.07.2022 00:08 Відповісти
Ти назвав це - евакуацією (в полон!) заборонив про них піднімати питання публічно і сам забув, що вони є. Що вони в полоні!
Ти сам хоть цікавився, як кацапи поводяться із нашими полоненими?!
показати весь коментар
30.07.2022 00:08 Відповісти
Зеля, ну, а ты нафига тогда нужен?! ты же бил себя копытом в грудь и волал, что "верховней" тебя больше никого нет, а на деле оказался обычным треплом. точно про тебя говорят, что ты - говнокомандующий...
показати весь коментар
30.07.2022 00:11 Відповісти
Кто такой зеленский?
Почему ему все должны?
США и Европа ему должны поставить оружие, ввести санкции и закрыть небо.
ООН и КК должны гарантировать жизнь пленных, которым он приказал сдаться в плен.
МВФ и Запад ему должны финансировать бюджет по 5 млрдов в месяц и дать 700 миллиардов на "восстановление" и т.д.
А что ДОЛЖЕН ОН?????
показати весь коментар
30.07.2022 00:16 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 01:30 Відповісти
винен, він нам присягав, а ми йому ні. Це ми йому не винні нічого.
показати весь коментар
01.08.2022 12:17 Відповісти
Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Джерело:

а тепер хай разом з підписантами розповість яким чином
показати весь коментар
30.07.2022 00:18 Відповісти
бесполезные организации. ничего не решают. существуют на дотациях. пустое место
показати весь коментар
30.07.2022 00:18 Відповісти
Якщо, завтра, небуде оголошено день трауру по загиблим азовцям, і іншим загиблим українцям, ця влада не матиме жодного права приймати рішення від імені Народу України.
показати весь коментар
30.07.2022 00:21 Відповісти
+ 100 !

вже НА ЧАСІ !
показати весь коментар
30.07.2022 00:35 Відповісти
**** им тот траур - у них виски в стакане от этого не скиснет и шаурма не прогоркнет!
Эта влада еще после минских вагнеровцев должна была в СИЗО сидеть.
Имя этой власти уже ничем не спасти. А вот право на написание фамилии на надгробке еще можно заслужить - сделать харакири. Только нужно минимум четыре ассистента, в отличие от японцев. Один должен держать "Замурая" за ноги, другой за руки, третий закрывать рот, а четвертый уже делать сепуку!
показати весь коментар
30.07.2022 08:23 Відповісти
і що, вони оголосять той траур, бо він їм нічого не вартий, і що? Ми самі можемо траур оголосити, без тріпла.
показати весь коментар
01.08.2022 12:19 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 00:27 Відповісти
рашкинские ПВО не способны перехватывать реактивные снаряды Химарс - поэтому весь этот комментарий в топку вместе с автором этого бреда.
показати весь коментар
30.07.2022 00:42 Відповісти
ти тупий?
показати весь коментар
30.07.2022 00:46 Відповісти
Тебе же доказали что этот удар враг планировал ещё 5 июня
показати весь коментар
30.07.2022 06:09 Відповісти
ух який крутий телеграм! аж знає про таємні військові операції бритів в Україні. це ж які зв'язки і розвідку треба мати....
показати весь коментар
30.07.2022 04:06 Відповісти
Чуваки...я вам ничего не должен...во всем виноват Порошенко Турчинов и Юлка Тимошенко ..
показати весь коментар
30.07.2022 00:43 Відповісти
"I Have a Dream"
Martin Luther King Jr.

"Ми с Вовой ******** Мрію"
Скумбрія

показати весь коментар
30.07.2022 00:53 Відповісти
Схоже "країна мрій"з передвиборчої програми *********** зебіли не так уявляли.
показати весь коментар
30.07.2022 01:38 Відповісти
чи не могли би ви не згадувати про тимошенку, вона курва не тому що її хтось там з політичних опонентів звинувачує, вона курва бо і є курвою. Муха, яка кружляє над нашим столом в очікуванні задурно пожерти. А попутньо залишити якусь заразу не спеціально звісно. Але ж від того не легше.
показати весь коментар
01.08.2022 12:22 Відповісти
Бляха, срана оон, ******* хрест... Нащо виставлятися гарантами безпеки, якщо вас там навіть поруч нема і ви не за чим не наглядати взагалі???
показати весь коментар
30.07.2022 01:31 Відповісти
який хрест? той хрест, що допомагав москалям красти українців з Маріуполя цієї весни?
показати весь коментар
30.07.2022 04:04 Відповісти
ТиВова здав іх
показати весь коментар
30.07.2022 04:59 Відповісти
Вiн здавав з 2019 року- скорочення армii, дороги замiсть зброi, щоб танки iхали добре,продажне СБУ, розмiнування пiвдня, зустрiч в Оманi та будем жарить шашлики.... Тепер азовцi. Напевно, Зе й Ермак домовились про сухопутнiй шлях до Криму в Оманi. Не мiг Зе не розумiти того й не бачить. Вiн е зрадником.
показати весь коментар
30.07.2022 06:11 Відповісти
Гудроном і відосіком
показати весь коментар
30.07.2022 07:12 Відповісти
Стало известно имя палача в Еленовке...Виталий Арашанов...город Элиста.Калмыкия.улица четвертый микрорайон ,дом 48,квартира 16
...
показати весь коментар
30.07.2022 07:27 Відповісти
Дуже надіюсь що Зе та шобла отримають свою карму за все що накоїли за кров горе руїни Україна переможе
показати весь коментар
30.07.2022 08:09 Відповісти
Наивный чукотский юноша из криворожских трущоб впервые попал в большую политику и был неоднократно изнасилован в извращенной форме нехорошими дядьками, подманившими большим красивым леденцом. Выводы маленький Вовочка сделал, но как только видит петушка на палочке, все тут же забывает....
показати весь коментар
30.07.2022 08:14 Відповісти
****, а на хрена нам тогда свой харант? Может и кого-то из ООН Главкомом возьмем? А замом Ермака кого-нибудь из продюсеров Голливуда, шоб видосики классные делал. Хотя для уровня Квартала лучше продюссер из Болливуда, и Зиту и Гиту в Офис на должности по культурному сопровождению поедания шаурмы...
Ахххххренеть! Отдал приказ, усрался и в кусты...
показати весь коментар
30.07.2022 08:16 Відповісти
Штирлиц...а вы уверены что украинцы будут нас встречать с хлебом солью и цветами?
Нет..не уверен...они все стали бандеровцамт и разговоривают на нашем рюZZkaм наречии...а посылают нас всех.. за крейсером...и подлодкой

Курск....
показати весь коментар
30.07.2022 08:24 Відповісти
Морпіх Журавель помер під "гарантією" першим цього утирка який грає роль президента а тепер всі українці під "гарантією"....Віри не має цьму блазнью. Азовці повірили лайну і вмирають в приниженнях і тортурах в рашофашиському концтабору. Як на мене якщо вмерти то зі зброєю в руках даючи на смерть відповідь ворогові смертью. Чому коли наші війська були за 6 км від Оленівки не провели військову операцію по визволеню наших воїнів а це є свята справа виручати з біди побратимів ?
показати весь коментар
30.07.2022 09:35 Відповісти
Да конечно должно быть признано государство-террористом, это даже не обсуждается.
Но как после этого дальше вести с ним экономические отношения ?
Запад не готов прекратить эти отношения прямо сейчас.
А следовательно и признать их террористами прямо сейчас нельзя, от слова совсем.
показати весь коментар
30.07.2022 09:47 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0MgYzf9cZfrbZVnfkxLJmSUsqz99jTjF5T8WCHUPiEo31N1Se1gzDkAqScYbvKCuGl?__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Я не очень понял, о каких обязательствах ООН и Красного Креста по безопасности наших военных с «Азовстали» говорит власть. Где и что эти организации могут у рашистов контролировать? Или кто-то верил в «эвакуацию» под эгидой Красного Креста?
показати весь коментар
30.07.2022 09:47 Відповісти
Зє!льона шмаркля дала наказ азовцям здаватися в полон
захист Маріуполя міг би стати легендою та надихаючим прикладом героїчного чину та чести для українців на тисячоліття
натомість маємо національну ганьбу та безчестя, а героїв безславно закатовано та нагло вбито
показати весь коментар
30.07.2022 10:02 Відповісти
Балодя,-твоя хата с краю.ооо и крест и путин все сделают,-главное верить им.Не переживай.
показати весь коментар
30.07.2022 10:07 Відповісти
здача півдня України включно з Кримським каналом, коридор суходолом до Криму, знищення "нациків" полку "Азов" - то все згідно Оманьских договорняків дЄрьмака
показати весь коментар
30.07.2022 10:11 Відповісти
Хто гарантував? Я не чула, щоб ООН та Червоний Хрест щось гарантували. Ось Зеля чомусь бажав здачу полонених ворогу прикрити якоюсь таємницею.
показати весь коментар
30.07.2022 11:02 Відповісти
Ось воно, курва, наслідки шашликів, а ще раніше голосів 73% веселунів-хотьпаржом. Скільки разів попереджали, що з московитськими падлами, ніяких домовленостей, ніяких переговорів, курва, влада зелебобіків!!!
показати весь коментар
30.07.2022 11:50 Відповісти
Вот вам с сдача в плен русне. Поступили,как мрази.Ничего нового
показати весь коментар
30.07.2022 12:29 Відповісти
Найвеличніший Підписант шукає на кого стрілки перевести.
показати весь коментар
30.07.2022 13:32 Відповісти
Всі знають, що в ООН постійним членом є Кацапія і всі рішення блокує і Володя Боневтік про це знає. Також Володя Боневтік мав знати і знає, що всі громадяни, що йшли по "зеленому коридору" в Маріуполя "Червоний Хрест" переправив на Кацапію,а не на ніші неукуповані території, то яка довіра мала бути до них? А це підказує, що діяв навмисно, просто здав на катування наших найкращих синів і дочок і навіть на цьому зробив свій піар-відос, що була контрольована евакуація. А сьогодні йде пошук винниз за про@об!
показати весь коментар
30.07.2022 15:10 Відповісти
ТИ ПАДЛО ЇМ ОБІЦЯВ ЗАХИСТ.ТИ ЇМ ОБІЦЯВ ВИЗВОЛЕННЯ.ЇХ ЖІНКИ БАЧАЧИ ЯК ТИ ЇХ ЗВІЛЬНЯЄШ ПОЧАЛИ САМІ РОБОТУ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ.ТИ НІКЧЕМА.ПОВНА НІКЧЕМА.НІ ХЕРА НЕ МОЖЕШ ЯК І ТВОЯ КОМАНДА.ТІЛЬКИ ТЕРЕБАНИТИ ДЕРЖБЮДЖЕТ.Я НІ РАЗУ НЕ ЧУВ ЩОБ ТИ ПАДЛО ЖЕРТВУВАВ НА АРМІЮ НА БІЖЕНЦІВ НА ДІТЕЙ ОСИРОТІЛИХ НА ПРАНЕНИХ ЇХ РЕАБЕЛІТАЦІЮ НА ЗАКУПІВЛЮ ЗБРОЇ.ТИ ПАДЛО САМЕ НАСТЯЩЕ ПАДЛО.
показати весь коментар
31.07.2022 12:36 Відповісти
ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський Джерело:
ТВОМА СЛОВАМИ КЛОУН -
показати весь коментар
01.08.2022 12:03 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 12:07 Відповісти
 
 