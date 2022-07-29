ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна за підсумками 156 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів по Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих… Коли оборонці "Азовсталі" виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів.
Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН і Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.
І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз", - сказав Зеленський.
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Хоча це вона,та всім пох.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України
там потрібні фільтри Бортничеської станції аерації
Тепер цими справами Буданов займається.
Треба з нього питати чому і як це сталося.
Хоча те що це засекретили наводить на думку що це продумана підстава і здача.
Ця ситуація маусить набути максимального розголосу, а не приховування в надрах спецслужб.
згоден з кожним словом
на "телемарафоні"
"Я, як президент та верховний головнокомандувач, сподіваючись, що росія буде дотримуватися міжнародного законодавства, у поводжені з військовополоненними, припустився жахливої помилки.
Що призвело до масового вбивства українських військових, що перебувають в російському полоні!
Але нажаль, іншого виходу, щоб врятувати бійців полку "Азов", не було."
Все.
І люди б нормально віднеслись до подібної заяви.
Але ні, знову одне і те саме: відповідальні всі навколо і особливо, незрозумілі "гаранти".
А до цього була свідома здача Півдня.
...Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Джерело:
В той час коли "гарант" української конституції захищає Єрмака і Татарова.
Ти сам хоть цікавився, як кацапи поводяться із нашими полоненими?!
Почему ему все должны?
США и Европа ему должны поставить оружие, ввести санкции и закрыть небо.
ООН и КК должны гарантировать жизнь пленных, которым он приказал сдаться в плен.
МВФ и Запад ему должны финансировать бюджет по 5 млрдов в месяц и дать 700 миллиардов на "восстановление" и т.д.
А что ДОЛЖЕН ОН?????
а тепер хай разом з підписантами розповість яким чином
вже НА ЧАСІ !
Эта влада еще после минских вагнеровцев должна была в СИЗО сидеть.
Имя этой власти уже ничем не спасти. А вот право на написание фамилии на надгробке еще можно заслужить - сделать харакири. Только нужно минимум четыре ассистента, в отличие от японцев. Один должен держать "Замурая" за ноги, другой за руки, третий закрывать рот, а четвертый уже делать сепуку!
Martin Luther King Jr.
"Ми с Вовой ******** Мрію"
Скумбрія
...
Ахххххренеть! Отдал приказ, усрался и в кусты...
Нет..не уверен...они все стали бандеровцамт и разговоривают на нашем рюZZkaм наречии...а посылают нас всех.. за крейсером...и подлодкой
Курск....
Но как после этого дальше вести с ним экономические отношения ?
Запад не готов прекратить эти отношения прямо сейчас.
А следовательно и признать их террористами прямо сейчас нельзя, от слова совсем.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0MgYzf9cZfrbZVnfkxLJmSUsqz99jTjF5T8WCHUPiEo31N1Se1gzDkAqScYbvKCuGl?__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Я не очень понял, о каких обязательствах ООН и Красного Креста по безопасности наших военных с «Азовстали» говорит власть. Где и что эти организации могут у рашистов контролировать? Или кто-то верил в «эвакуацию» под эгидой Красного Креста?
захист Маріуполя міг би стати легендою та надихаючим прикладом героїчного чину та чести для українців на тисячоліття
натомість маємо національну ганьбу та безчестя, а героїв безславно закатовано та нагло вбито
ТВОМА СЛОВАМИ КЛОУН -