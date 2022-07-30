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ВВС випустила фільм про бійню в Бучі, доказами вбивств та катувань цивільних українців. ВIДЕО

У березні цього року місто Буча опинилося під окупацією російських військ, які просувалися на Київ. Після вторгнення росіяни вчинили бійню.

У фільмі BBC є свідчення родичів і того, хто вижив після катувань, інформує Цензор.НЕТ.

Героїні розповідають про своїх чоловіків і синів, які пішли обороняти місто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ. ФОТО

За словами Івана Скиби, який вижив після розстрілу, росіяни мали чисельну та збройну перевагу. Дев’ятеро чоловіків переховувалися в одному з будинків на Яблунівській у Бучі. Їх викрили та захопили в полон.

Скиба послідовно розповідає про події після захоплення, зокрема про тортури.

У фільм включено кадри хроніки, які містять підтвердження слів чоловіка.

"Російські солдати сказали мені: не дивись на них, це не люди, це бруд, тварини", - розповіла свідок, місцева жителька Люся Москаленко. За її словами, росіяни просили, щоб дітям закривали очі, щоб ті не бачили стан полонених. Більшість жителів відпустили за кілька годин, але не чоловіків.

Також дивіться: ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі. ФОТОрепортаж

Автор: 

фільми (280) Буча (542)


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Топ коментарі
+15
я не буду смотреть. простите. больше ненавидеть росийцев я уже не смогу. помянем.
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30.07.2022 16:50
+12
Буча це лише вершки.
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30.07.2022 16:26
+9
По ходу його будуть транслювати десь по польським телеканалам. Але не на "єдиному телемарахвоні": ведь єсть жє і хорошіє русскіє! І за зєрно договорілісь! І за "евакуацію" з Азовсталі...
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30.07.2022 17:15
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Буча це лише вершки.
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30.07.2022 16:26 Відповісти
Тяжелое видео https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0
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30.07.2022 16:28 Відповісти
А в голодоморе и красном терроре кто виноват? Ответственность для инфантильной русни хуже ядерного оружижия вот этим оружием и накажем русофашистов.
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30.07.2022 16:41 Відповісти
я не буду смотреть. простите. больше ненавидеть росийцев я уже не смогу. помянем.
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30.07.2022 16:50 Відповісти
По ходу його будуть транслювати десь по польським телеканалам. Але не на "єдиному телемарахвоні": ведь єсть жє і хорошіє русскіє! І за зєрно договорілісь! І за "евакуацію" з Азовсталі...
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30.07.2022 17:15 Відповісти
ну може Шольц хоч подивиться чи там Блінкен.
тому, камради, поширюйте його, це на користь.
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30.07.2022 17:26 Відповісти
Після війни, у Гостомелі, під спаленою "мрією" має стояти шибениця, і на тій шибениці мають висіти два Zелених довпойопа, один - той що закликав готуватися до шашликів у відосіку від 23.02, а інший - який казав що це американські змі нагнітають істєрію
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30.07.2022 18:17 Відповісти
НІКОГО НЕ ДИВУЄ ЧОМУ ВСІ ВБИТІ В БУЧІ БУЛИ ЗІ ЗВЯЗАНАМИ РУКАМИ ?

Руки звязують тільки у полонених призначених до страти, а полоненими
вони стали по РОЗТРІЛЬНИМ СПИСКАМ Портнова які той складав з 2019.

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30.07.2022 22:37 Відповісти
Заклики депутатки від Бучі Василевської Смаглюк
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30.07.2022 22:46 Відповісти
Ціна пофігізму чи зради центральної влади - десятки тисяч загублених життів, бо Чмо хотіло бабла і видовищ. Попереджені люди могли б виїхати і не потрапити в біду. Зеля і його оточення все знало і готувалося, а на громадян плюнули, бо зливали всю країну.
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30.07.2022 23:33 Відповісти
Як же хочеться обійняти і підтримати кожну у цьому відео. Буча - це біль і жах. Гарне містечко,в якому ми відпочивали майже кожні вихідні. Більшість сімей - пари з дітьми.
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31.07.2022 02:51 Відповісти
 
 