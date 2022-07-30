ВВС випустила фільм про бійню в Бучі, доказами вбивств та катувань цивільних українців. ВIДЕО

У березні цього року місто Буча опинилося під окупацією російських військ, які просувалися на Київ. Після вторгнення росіяни вчинили бійню.

У фільмі BBC є свідчення родичів і того, хто вижив після катувань, інформує Цензор.НЕТ.

Героїні розповідають про своїх чоловіків і синів, які пішли обороняти місто.

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За словами Івана Скиби, який вижив після розстрілу, росіяни мали чисельну та збройну перевагу. Дев’ятеро чоловіків переховувалися в одному з будинків на Яблунівській у Бучі. Їх викрили та захопили в полон.

Скиба послідовно розповідає про події після захоплення, зокрема про тортури.

У фільм включено кадри хроніки, які містять підтвердження слів чоловіка.

"Російські солдати сказали мені: не дивись на них, це не люди, це бруд, тварини", - розповіла свідок, місцева жителька Люся Москаленко. За її словами, росіяни просили, щоб дітям закривали очі, щоб ті не бачили стан полонених. Більшість жителів відпустили за кілька годин, але не чоловіків.

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