УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6063 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 496 32

Герой Чеченської Республіки Ічкерія Мадієв: Першу війну у РФ ми виграли, але не довели до кінця, і вони повернулися. ВIДЕО

Герой Чеченської Республіки Ічкерія, учасник російсько-чеченських воєн з 1992 по 2013 рік, відомий польовий командир Муслім Мадієв пояснює, чим має стати перемога України для його народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеоролик, оприлюднений на каналі "Фронт Северного Кавказа".

"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією

Він підкреслює, що світ має засудити окупацію Ічкерії та геноцид чеченського народу.

"Основний секрет - вони не шкодують свого гарматного м'яса. У них його навалом. Вони женуть уперед, і все. Після боїв у 1995 році вони навіть трупи свої не забирали. Собаки їли ці трупи. Жалості та людяності у них практично немає", - вказує Мадієв.

Він називає Кадирова ставлеником Росії. Той безжальний до земляків за вказівкою РФ.

"Якщо ми сьогодні відстоїмо Україну, нам завтра легко буде відстояти Ічкерію", - переконаний Мадієв.

Також читайте: Під час Першої чеченської війни було порушено справу про геноцид, який чинила армія РФ, зібрано 64 томи матеріалів, - генпрокурор Ічкерії Сербієв

Він підкреслив, що чеченці хочуть відновити незалежність.

Автор: 

росія (65346) Чечня (284)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
І нам треба вчитися на їх помилках також.
показати весь коментар
30.07.2022 17:04
+22
К сожалению наши тоже ничему не учатся ни на своих ни на чужих ошибках. У нас тоже думали что рашисты сначала остановятся на крыме потом на дамбасе. И уже не знаю каким нужно быть идиотом чтобы думать что если подписать с рашистами в Стамбуле *мир* то они остановятся на Мариуполе, Херсоне или Запорожье.
показати весь коментар
30.07.2022 17:06
+21
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:

1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;

2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;

3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
показати весь коментар
30.07.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І нам треба вчитися на їх помилках також.
показати весь коментар
30.07.2022 17:04 Відповісти
"не повертатися до ворога спиною, не побачивши його крові" на приклад.
показати весь коментар
02.08.2022 01:25 Відповісти
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:

1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;

2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;

3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
показати весь коментар
30.07.2022 17:05 Відповісти
Насколько помню, чеченцев погубило то что они как и мы сейчас поверили в переговоры с рашистами. И во время тех самых переговоров и был убит подло как всегда это делают рашисты, Герой Ичкерии Джохар Дудаев.
показати весь коментар
30.07.2022 17:10 Відповісти
у рашки войск было миллион, противостоять долго нельзя было
поэтому и пытались как то это остановить
а убить дудаева помогли американцы, когда передали данные местонахождения
показати весь коментар
30.07.2022 17:19 Відповісти
Дудаеву позвонили на мобильный, так и вычислили, насколько я знаю а не американцы.
показати весь коментар
30.07.2022 17:30 Відповісти
К сожалению наши тоже ничему не учатся ни на своих ни на чужих ошибках. У нас тоже думали что рашисты сначала остановятся на крыме потом на дамбасе. И уже не знаю каким нужно быть идиотом чтобы думать что если подписать с рашистами в Стамбуле *мир* то они остановятся на Мариуполе, Херсоне или Запорожье.
показати весь коментар
30.07.2022 17:06 Відповісти
Украина победит! Ичкерия станет свободной!
показати весь коментар
30.07.2022 17:08 Відповісти
Ичкерии более 20 лет не существует, сами так называемые ичкерийцы проект официально закрыли и разбежались по другим странам.
показати весь коментар
30.07.2022 17:18 Відповісти
И вы разбежитесь по разным комуналкам, вопрос куда побегут некие русские, у которых нет своей земли в россии ?
показати весь коментар
30.07.2022 17:29 Відповісти
Напомню, что в 90-х независимость т.н. Ичкерии ни одна страна в мире не признала. Все считали её частью РФ.
показати весь коментар
30.07.2022 20:24 Відповісти
Польші взагалі років 60 не існувало на мапі Світу, її ще й поділили між іншими державами, і вони знайшли в собі сили і об"єдналися.
показати весь коментар
02.08.2022 01:20 Відповісти
відновити ядерну зброю і ні хто більше не троне і не повернеця. матеріали є, спеціалісти є, беремо та й робимо. і все. рашка більш ніколи не суниця
показати весь коментар
30.07.2022 17:20 Відповісти
зброя то так, але саме головне ви..ти всіх "совецкіх школьніков" всіх до єдиного. Бо допоки Україною керує фсб-к або совкодрочер нам яо не допоможе.
показати весь коментар
02.08.2022 01:21 Відповісти
There's a lot of unknown things about the Chechen wars, but one this is for sure - the aggressor was always russia and its propaganda machine. The Ukranian war is a solid proof to that and the World community should not be fooled yet another time. The russia is a terrorist country (not a sponsor of terrorism), it's undeniable.
показати весь коментар
30.07.2022 17:46 Відповісти
Так що зЕлох, заткни "Яка різниця", дерьмоку у гузно та вчись на помилках і своїх та чужих! А краще, йшов би ти у відставку, з и,о, президента Порошенко! Порох хоч "барига", але не крадій!
показати весь коментар
30.07.2022 17:47 Відповісти
всім країнам треба згуртуватися проти зла
показати весь коментар
30.07.2022 17:55 Відповісти
Ш.Басаев *Ваша великорусская мечта-сидя по горло в дерьме,затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.*
показати весь коментар
30.07.2022 18:01 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
показати весь коментар
30.07.2022 18:04 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показати весь коментар
30.07.2022 18:05 Відповісти
Вот только этого кацапа цитировать тут не стоит...
показати весь коментар
30.07.2022 18:18 Відповісти
путинХуйло это как в анекдоте!ЗНАЛ БЫ СЫНА Я КАКОЙ ***** ТЫ БУДЕШ В ЖИЗНИ!!!ВЫТЕР БЫ Я ТЕБЯ ОБ ПРОСТЫНЬ!!!
показати весь коментар
30.07.2022 18:18 Відповісти
Представляю, что будут чеченцы с предателями- убийцами Кадыркой и его педиками. Они никогда не забудут и не забыли того безмерного горя и жертв которыхе Раша принесла в их дома. Русские полуобезьяны заслуженно получат свое, жалко этих скотов никому не будет.
показати весь коментар
30.07.2022 18:28 Відповісти
Забули
Чеченці зараз воюють на боці московитів, катують українців.
Їм лише гроші важливі
показати весь коментар
30.07.2022 22:22 Відповісти
Ти таке скажи чеченцю, він тобі язик вирве. Чеченці постійно просять не плутати їх з кадировцями. На боці рашці воюють кадировці.
показати весь коментар
31.07.2022 13:43 Відповісти
Русские - мерзкие рабы. ,, Ошейник раба , легче доспехов воина,,Они никогда не поймут, что есть такая вещь , как свобода и достоинство.
показати весь коментар
30.07.2022 18:31 Відповісти
Ічкерія буде вільною рано чи пізно !

Адміністративний кордон буде з Україною , тримайтеся брати !
показати весь коментар
30.07.2022 22:18 Відповісти
А це було б добре, якщо в нас був сусід вільний ічкерійський народ, а не ця тупа рашистська орда.
показати весь коментар
31.07.2022 13:46 Відповісти
Ты для меня образец, Мамед! Храни тебя Господь!
показати весь коментар
31.07.2022 01:04 Відповісти
"Нехватки пищи в самой природе не заложено, нехватка духа - вот это вот дефицит. На этой земле умершего с голоду не знает история веков и времен. Если есть дух, значит войну можно вести сто тысяч лет. Если его нет - ни одного дня. Можно завалить все столы пищей, и от обжорства умереть." - Джохар Мусаевич Дудаев
показати весь коментар
31.07.2022 13:51 Відповісти
 
 