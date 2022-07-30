Герой Чеченської Республіки Ічкерія Мадієв: Першу війну у РФ ми виграли, але не довели до кінця, і вони повернулися. ВIДЕО

Герой Чеченської Республіки Ічкерія, учасник російсько-чеченських воєн з 1992 по 2013 рік, відомий польовий командир Муслім Мадієв пояснює, чим має стати перемога України для його народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеоролик, оприлюднений на каналі "Фронт Северного Кавказа".

"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.

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Він підкреслює, що світ має засудити окупацію Ічкерії та геноцид чеченського народу.

"Основний секрет - вони не шкодують свого гарматного м'яса. У них його навалом. Вони женуть уперед, і все. Після боїв у 1995 році вони навіть трупи свої не забирали. Собаки їли ці трупи. Жалості та людяності у них практично немає", - вказує Мадієв.

Він називає Кадирова ставлеником Росії. Той безжальний до земляків за вказівкою РФ.

"Якщо ми сьогодні відстоїмо Україну, нам завтра легко буде відстояти Ічкерію", - переконаний Мадієв.

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Він підкреслив, що чеченці хочуть відновити незалежність.