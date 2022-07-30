Герой Чеченської Республіки Ічкерія Мадієв: Першу війну у РФ ми виграли, але не довели до кінця, і вони повернулися. ВIДЕО
Герой Чеченської Республіки Ічкерія, учасник російсько-чеченських воєн з 1992 по 2013 рік, відомий польовий командир Муслім Мадієв пояснює, чим має стати перемога України для його народу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеоролик, оприлюднений на каналі "Фронт Северного Кавказа".
"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.
Він підкреслює, що світ має засудити окупацію Ічкерії та геноцид чеченського народу.
"Основний секрет - вони не шкодують свого гарматного м'яса. У них його навалом. Вони женуть уперед, і все. Після боїв у 1995 році вони навіть трупи свої не забирали. Собаки їли ці трупи. Жалості та людяності у них практично немає", - вказує Мадієв.
Він називає Кадирова ставлеником Росії. Той безжальний до земляків за вказівкою РФ.
"Якщо ми сьогодні відстоїмо Україну, нам завтра легко буде відстояти Ічкерію", - переконаний Мадієв.
Він підкреслив, що чеченці хочуть відновити незалежність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
поэтому и пытались как то это остановить
а убить дудаева помогли американцы, когда передали данные местонахождения
Чеченці зараз воюють на боці московитів, катують українців.
Їм лише гроші важливі
Адміністративний кордон буде з Україною , тримайтеся брати !