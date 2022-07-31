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Українські захисники знищили два ворожі БТР та три "Урали", - СБУ. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом. Лише за кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів", - йдеться у повідомленіі.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 830 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 763 танки та 4 004 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, минулого тижня ЦСО "А" СБУ у співпраці з ЗСУ "відмінусували" два російських СУ-25.

армія рф (17516) СБУ (12851) спецпризначенці (219) техніка (1833) дрони (4758)


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Топ коментарі
+13
Красівоє
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31.07.2022 11:34
+12
Музыкальное сопровождение - огонь !!!
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31.07.2022 11:48
+8
Вот так бы смотрел и смотрел...
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31.07.2022 11:57
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Красівоє
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31.07.2022 11:34 Відповісти
красивое было бы если бы спецы СБУ калмыка ликвидировали,а не заменяли пехоту
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01.08.2022 22:27 Відповісти
Портнова не знищили ?
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31.07.2022 11:34 Відповісти
Так він же утік з України. Зе випустив.
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31.07.2022 11:42 Відповісти
Музыкальное сопровождение - огонь !!!
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31.07.2022 11:48 Відповісти
Навіть загуглив
https://www.youtube.com/watch?v=-8jL_eUq69U
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31.07.2022 12:05 Відповісти
Чудова пісенька! Є чим витісняти російську попсу з нашого простору. Хоч я і попсу взагалі не дуже...
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31.07.2022 11:50 Відповісти
А тут відеокліп https://youtu.be/lV9q901vS6o
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31.07.2022 13:37 Відповісти
Вот так бы смотрел и смотрел...
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31.07.2022 11:57 Відповісти
Уже скоро ВСУ будет громит агрессора перед Украинской территорией. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.07.2022 12:04 Відповісти
👌👍просто свято якесь) Бравоооо,котики!
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31.07.2022 12:02 Відповісти
даааа,шедевр,Слава ВСУ,а уж точно ванька встанька всё пи ...ец!
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31.07.2022 12:17 Відповісти
Зараз виступає Дикии і говорит шо треба поменше ура - патріотизму
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31.07.2022 12:28 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
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31.07.2022 13:15 Відповісти
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31.07.2022 14:33 Відповісти
Палити терористів ***** за горе, яке вони принесли в Україну!!
Кари, терористам *****, страшної кари!!
Слава Захисникам України!!,
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31.07.2022 16:52 Відповісти
Мені більше всього подобається використання старезних РГК-3 в якості кумулятивних ПТАБ! Вони ж ще в часи Сталіна почали розробляться! Але бронепробиття у них хороше - близько 150 мм броні І морочиться не треба з переобладнанням - просто чіпляється хвостове оперення на рукоять
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01.08.2022 11:49 Відповісти
 
 