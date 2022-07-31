Українські захисники знищили два ворожі БТР та три "Урали", - СБУ. ВIДЕО
Спецпризначенці СБУ знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом. Лише за кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів", - йдеться у повідомленіі.
Нагадаємо, минулого тижня ЦСО "А" СБУ у співпраці з ЗСУ "відмінусували" два російських СУ-25.
Топ коментарі
+13 Mykola Trofimenko #528418
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+12 shana
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+8 Юрий Панда
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https://www.youtube.com/watch?v=-8jL_eUq69U
Кари, терористам *****, страшної кари!!
Слава Захисникам України!!,