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"Сенаторка" від Криму Ковітіді каже, що "атака на штаб ЧФ РФ була із Севастополя". ВIДЕО

У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.

Про це заявила "сенаторка" від Криму Ольга Ковітіді, інформує Цензор.НЕТ. 

За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.

Тим часом, святкові заходи до дня Військово-морського флоту в Севастополі перенесено, місцевих жителів просять залишатися вдома. Втім, вулицями міста їздить мікроавтобус, який тягне на буксирі мініатюрну копію бойового корабля. Певно, окупанти вирішили провести бюджетну форму параду. 

Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС ЗСУ про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в Севастополі: РФ визнає недієздатною свою ППО та ставить під сумнів існування кримського мосту

Автор: 

Крим (14176) парад (389) Севастополь (555) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+17
Ну что рашисты, довоевались? Раньше хоть фонерный Рейхстаг брали, теперь будете фонерные корабли и фонерные танки на веревке таскать как деревенские дурачки
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31.07.2022 15:22
+12
б@яха муха о@уеть иных слов не подобрать надули АВРОРУ какое она **** отношение имеет к флоту и Севастополю как марсианин к планете Альфа Центравра... е@!нутая страна е@!нутое ***** е@!нутое орда стадо ското база/// а не народ б@@ядь...
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31.07.2022 15:23
+11
Аналоговнєтний сухопутний корабель на мотузку-"друга армія світу" в реальності.Кацапи жалюгідні,чи вони того не розуміють?
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31.07.2022 15:15
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Це Севастополь так висловлює своє бажання знов бути у складі України, як і весь Крим
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31.07.2022 15:10 Відповісти
Не питай глупых илюзий Севастополь был и есть ватным городом , сами кацапы запустили какую то хрень чтобы сорвать парад
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31.07.2022 15:31 Відповісти
Мотив бомбить свой штаб у орков очень простой:
флагман флота россии РК "Москва" - ВСУ утопили,
часть кораблей и катеров тоже утоплены,
другая часть повреждена и находится в ремонте...
Чем же тогда проводить парад для ваты?
Вот и решили сделать рекламу ВСУ - чтобы отменить позорный парад...
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31.07.2022 15:47 Відповісти
"Дебіли, бл*" - не моє але в точку
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31.07.2022 15:12 Відповісти
б@яха муха о@уеть иных слов не подобрать надули АВРОРУ какое она **** отношение имеет к флоту и Севастополю как марсианин к планете Альфа Центравра... е@!нутая страна е@!нутое ***** е@!нутое орда стадо ското база/// а не народ б@@ядь...
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31.07.2022 15:23 Відповісти
100%
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31.07.2022 16:53 Відповісти
Таке ж відношення як Бйонсі до Абрамса
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31.07.2022 18:49 Відповісти
"Москва" на колесах - дуже символічно)
Жмуриків рашистів теж так з вітерцем повертають рідним.
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31.07.2022 15:14 Відповісти
Буде вам ще атака, трошки почекайте. Раджу зробити запаси памперсів та туалетного паперу.
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31.07.2022 15:14 Відповісти
та не может этого быть! 100% злые укры гранату с Николаева кинули!
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31.07.2022 15:15 Відповісти
Аналоговнєтний сухопутний корабель на мотузку-"друга армія світу" в реальності.Кацапи жалюгідні,чи вони того не розуміють?
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31.07.2022 15:15 Відповісти
Врагу не сдается их "ГОРДЫЙ" варяг... В штанишки то наложили прилично. Значит уважают. И правильно делают... Скоро будем. Чекайте.
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31.07.2022 15:15 Відповісти
Штаб чф параши обосрался от одной петарды и отменил парад. Респект исполнителям.
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31.07.2022 15:15 Відповісти
Що це було, мабудь НЛО, не сіло , не впало, по небу пливло. Як би це були наші вельмишановні ЗСУ, там би мокрого місця не залишилося і сухого теж!
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31.07.2022 15:17 Відповісти
Краще б тягали мініатюрну копію крейсера «Москва» за допомогою х#я!
Було б символічніше!
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31.07.2022 15:18 Відповісти
червона чума...
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31.07.2022 15:21 Відповісти
Ну что рашисты, довоевались? Раньше хоть фонерный Рейхстаг брали, теперь будете фонерные корабли и фонерные танки на веревке таскать как деревенские дурачки
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31.07.2022 15:22 Відповісти
Крымбас 8 лет..
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31.07.2022 15:23 Відповісти
Уфф, ото я пореготав. Рукожону крпію "аврори" пропхали. ***, москалики, оця муйня, як зробила бавовну 1917 вкалось усьому світові. Враховуючи рокожорість та масштаб копії, в..бе тільки по кацапурам. Амінь.
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31.07.2022 15:28 Відповісти
рукожопну, це точно, 4-ту трубу загубили)
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31.07.2022 16:13 Відповісти
Так отож бо. Вони тільки до трьох рахувати і вміють.
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31.07.2022 16:33 Відповісти
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31.07.2022 16:55 Відповісти
А кури вміють рахувати до 4-х
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31.07.2022 17:43 Відповісти
Дома в Москве Волгодонске и Буйнакске тоже мочили в сортире Петро Порошенко и Турчинов..а подлодку Курск взорвали Юлия Тимошенко и Леонид Кучма...ядренными бонбами...
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31.07.2022 15:30 Відповісти
РюZZkие бараны...нафиг вы кому нужны...стадо Шариковых идиотов...срань Мацковская зачуханная...
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31.07.2022 15:34 Відповісти
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31.07.2022 15:35 Відповісти
Це просто піСТець...
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31.07.2022 15:35 Відповісти
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31.07.2022 15:35 Відповісти
Какой флот такой и парад флота.
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31.07.2022 15:35 Відповісти
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31.07.2022 15:36 Відповісти
они опомнились, что то что они ****** на ЗСУ - показывает что у них не только сиськандеры надувные но и ПВО
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31.07.2022 15:36 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що сьогодні вночі наші ******* по севастополю.

На честь «свята» потрібен хвєєрвєрк!
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31.07.2022 15:36 Відповісти
Да просто бухать надо меньше накануне дня Чулочного флота. Набухались и давай фоткаться с оружием. Ну вот кто-то и дернул за колечко под тост "За удачу"...
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31.07.2022 15:38 Відповісти
Домбас бандурят! Крымбас бендерят!
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31.07.2022 15:42 Відповісти
Брати Капрановы років п'ять потому у Ютьюбі казали...таких тупих волоцюг ніхто в Світі не знайде...
Ледащо...п'яне... та одвічно валяється на подвір'ї разом з собачою конурою..тіпа будкою... Лесь Подерв'янський ще страшніше казав...
Бидло без роду та племені..зате вяличие пре з усіх дір..
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31.07.2022 15:54 Відповісти
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31.07.2022 16:06 Відповісти
Ооооо, то це в москалів прогрес, а то могли б лінкора "Бісмарка" з фанери сляпіть і написати на ньому "Аврора". З них станеться.
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31.07.2022 16:09 Відповісти
Грьобане ганьбище, як не дід на палці, так корито на причепі!
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31.07.2022 16:11 Відповісти
А ще фанерна армата на мотузку біля *******.
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31.07.2022 17:54 Відповісти
Проста дєньгі ,видані на парад, укралі бєндєровци! І топліво слілі... Слєди к нім вєдут!
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31.07.2022 16:18 Відповісти
Мы имеем дело с абсолютно рехнутой схемой поведения. Здесь любой психиатр все прояснит. Как быть? Надо действовать от большего абсурда чем рехнутые. Да, подтверждаем, это мы своих накрыли градами, да, по штабу мы квадрокоптер запустили, и по Белгороду мы стреляем с марта искандерами и Москва втопла от шторма, спасти мы не успели. Это не стеб--- это работает. Это подчеркивает сильнее тупость. Тупой и ещё тупее. Вспомните фильм великолепный.
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31.07.2022 19:30 Відповісти
Вони абсолютно *******! Гандон на причепі з прапорцем!!! Березові мавпи!
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31.07.2022 20:51 Відповісти
 
 