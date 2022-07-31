"Сенаторка" від Криму Ковітіді каже, що "атака на штаб ЧФ РФ була із Севастополя". ВIДЕО
У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.
Про це заявила "сенаторка" від Криму Ольга Ковітіді, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.
Тим часом, святкові заходи до дня Військово-морського флоту в Севастополі перенесено, місцевих жителів просять залишатися вдома. Втім, вулицями міста їздить мікроавтобус, який тягне на буксирі мініатюрну копію бойового корабля. Певно, окупанти вирішили провести бюджетну форму параду.
Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією.
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флагман флота россии РК "Москва" - ВСУ утопили,
часть кораблей и катеров тоже утоплены,
другая часть повреждена и находится в ремонте...
Чем же тогда проводить парад для ваты?
Вот и решили сделать рекламу ВСУ - чтобы отменить позорный парад...
Жмуриків рашистів теж так з вітерцем повертають рідним.
Було б символічніше!
На честь «свята» потрібен хвєєрвєрк!
Домбас бандурят!Крымбас бендерят!
Ледащо...п'яне... та одвічно валяється на подвір'ї разом з собачою конурою..тіпа будкою... Лесь Подерв'янський ще страшніше казав...
Бидло без роду та племені..зате вяличие пре з усіх дір..