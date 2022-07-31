"Сенаторка" від Криму Ковітіді каже, що "атака на штаб ЧФ РФ була із Севастополя". ВIДЕО

У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.

Про це заявила "сенаторка" від Криму Ольга Ковітіді, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.

Тим часом, святкові заходи до дня Військово-морського флоту в Севастополі перенесено, місцевих жителів просять залишатися вдома. Втім, вулицями міста їздить мікроавтобус, який тягне на буксирі мініатюрну копію бойового корабля. Певно, окупанти вирішили провести бюджетну форму параду.

Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією.

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