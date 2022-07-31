Усі будинки села Берестове на трасі Бахмут-Лисичанськ повністю знищені російською артилерією. ВIДЕО

В мережі показали, як виглядає Берестове (Донецька область) після багатотижневих боїв. Насправді від селища майже нічого не залишилося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так зараз виглядає с. Берестове.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл ремонтної бази залізниці у Бахмуті: під завалами можуть бути ще 2 людини, - ДСНС. ФОТО