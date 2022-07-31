Усі будинки села Берестове на трасі Бахмут-Лисичанськ повністю знищені російською артилерією. ВIДЕО
В мережі показали, як виглядає Берестове (Донецька область) після багатотижневих боїв. Насправді від селища майже нічого не залишилося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так зараз виглядає с. Берестове.
Топ коментарі
+24 Oleg Mamont
показати весь коментар31.07.2022 16:56
+22 Garry Grant
показати весь коментар31.07.2022 17:06
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.07.2022 17:05
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Таких треба с в примусовому порядку і давати копняка під сраку, якщо пащу відкриє.
Бо потім цими дебілами прикриваються кацапи.
Навряд чи вона, втікаючи від війни в третій раз про щось здогадається.
Как он может прекратить разрушение Харькова, Николаева, Чугуева и т.д.?
"ДОНЕЦК В ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ"(с)
Военная тайна в том, что Украину дотла разрушила при наступлении совецкая артиллерия и авиация. "Асвабадители."