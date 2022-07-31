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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців у неділю 31 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому й усій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя й області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!

Стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія випустила по Миколаєву близько 40 ракет: місто стає другим Маріуполем, - облрада

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Миколаїв (1810) звернення (608)


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Топ коментарі
+59
Миколаїв потерпає із-за того що ти південь здав . Пдр цинічний
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31.07.2022 22:22
+40
Тут швидше пробачення просити треба
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31.07.2022 22:22
+35
А тобі дякуємо за асфальт замість зброї.
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31.07.2022 22:25
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Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захисника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який зв'язок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієте ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
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31.07.2022 22:21 Відповісти
А тобі дякуємо за асфальт замість зброї.
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31.07.2022 22:25 Відповісти


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Реєстрація:31.07.2022 - який вумний для новонародженого
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31.07.2022 22:36 Відповісти
а тепер ти йдеш ***** демагог-маніпулятор
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31.07.2022 22:54 Відповісти
Так, можно добавити питання:

"Чому Зе перевів кошти з КовидФонду до "бетону" щоб вкрасти частку"

Але воно тягне за собой питання :
- чому РФ не розстрілює цю бетонку...

Відповідь на це питання може дати тільки конспіролог знаючий про минуле земли мінімум за 500 років.
Цей форум не про це.
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31.07.2022 23:21 Відповісти
точняк
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31.07.2022 23:47 Відповісти
Ты должен стать перед ними на колени и молить о прощении за сданный юг. Балабол, болтать с видосиков, единственное, что ты умеешь.
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01.08.2022 10:15 Відповісти
Тут швидше пробачення просити треба
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31.07.2022 22:22 Відповісти
Що там з дєрьмаком? Це ж як син бормана в генштабі Червоної армії. Зачаївся чи вже здриснув?
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31.07.2022 22:38 Відповісти
а чого йому боятися? всі дурні за них, а дурнів ще багато залишилося.
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01.08.2022 00:13 Відповісти
Миколаїв потерпає із-за того що ти південь здав . Пдр цинічний
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31.07.2022 22:22 Відповісти
і не тільки здав південь, він витратив всі бюджетні і оборонні шроші на асфальт і нічого не зробив для захисту України і тих же миколаївців. Були б у нас ракети, які розробили при "баризі" - не було би обстрілів!!!
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31.07.2022 22:30 Відповісти
Наступним буде ZeПритула ... Клоун клоуну око не виклює ...
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31.07.2022 22:41 Відповісти
З таким розмахом подій в світі наступних виборів може й не бути
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31.07.2022 22:44 Відповісти
Залежить від "спонсорів" Ахметових Коломойскових...
Який Modus operandi аби позбутися олігархії?
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31.07.2022 23:18 Відповісти
Будувати дороги це найважливіше для розвитку економіки , прикладом є країни Європи де після розвитку доріг , платних автобанів , розв'язок стався феноменальний бум . Розвиток економіки допоміг би оплачувати оборонку . АЛЕ це наврядчі в «Найвеличнішого» було на думці , а був дерибан на відкатах . Саме ценічне в цій історії є те що він закрив фінансування оборонки аж до масового вторгнення в лютом , а тепер випрошує допомогу по світу
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31.07.2022 22:42 Відповісти
Т.е. Франция под угрозой вторжения Германии строила не линию Мажино - а дороги?

И Финляндия вместо лини Маннергейма строила дороги?

А свернул уже готовые оборонные программы гундосик тоже для развития экономики, которое помогло оплачивать оборонку?

Де ж вы такие идиоты беретесь?
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31.07.2022 23:02 Відповісти
Яке ти тупе читай уважніше закушуючи поки не зрозумієш а якщо ні той висери писать не потрібно , і де ви такі ідіоти беретесь
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31.07.2022 23:32 Відповісти
Всім патріотичним людям зрозумілий хто такий Зе... Такий же як и Путін - робить все щоб більше вбили - окупували.
Проблема в тому що наступним будет По, а після нього знову піарний проект на кшталт колобородька. Тут питання в іншому: справді люди так голосували? Адже в РФ вибори нічого не коштують, а що у нас вони можуть значити після Вагнергейту та Ермаків у владі?
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31.07.2022 23:20 Відповісти
Ну насчёт того,что не было бы обстрелов ты ошибся .Но то ,что били бы в ответ дальнобойными ракетами собственного производства,сделанными при барыге по территории раши это святая правда
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01.08.2022 00:23 Відповісти
Й з за того що там ватників "засрашапріді" повно. Усі скопом "здєлалі єта"....
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31.07.2022 23:44 Відповісти
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31.07.2022 22:24 Відповісти
І в очко заглянути
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31.07.2022 22:38 Відповісти
миколаївці напевно щодня під абстрілами згадують розмінований Зе-ідіотами Чангар та не підірвані мости
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31.07.2022 22:24 Відповісти
Згадую морпіха Віталія Скакуна, котрий ціною свого життя, підірвав міст. І не я один. Слава Герою України - морпіху України.
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31.07.2022 22:52 Відповісти
Подякуй за те, що тобі сраку на глобус не натягнули одразу після розминування Чонгару.
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31.07.2022 22:24 Відповісти
🤡
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31.07.2022 22:27 Відповісти
Збазибо, дуже дякуємо і тобі.
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31.07.2022 22:28 Відповісти
Членограй дякує і просить пробувати ракети асфальтом позбивати. І 30 % відкату, як звичайно.
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31.07.2022 22:31 Відповісти
Ты вместо благодарности, гнида недоразвитая, дай городу хоть какое-то ПВО. На твоей благодарности вообще никуда не уедешь и от орков не защитишься
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31.07.2022 22:31 Відповісти
я так понимаю, его с артиллерии расстреливают...
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31.07.2022 23:31 Відповісти
С рсзо ,но в последнее время ракетами от пво С-300,переделанными для стрельбы по наземным целям
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01.08.2022 00:25 Відповісти
Уже уши в трубочку сворачиваются в знак протеста от твоих речей говорун.
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31.07.2022 22:31 Відповісти
Американцы за год предупредили о вторжении вместо того чтобы укреплять границы отселять население с опасных районов строились дороги и власть убеждала что все фейки войны не будет. И теперь Зеленский из бункера благодарит жителей Николаева которых ежедневно убивают и также убивают по всей стране. Неужели еще остались идиоты которые поддерживают этого недомерка.
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31.07.2022 22:31 Відповісти
він це робить тільски щоб частка ЗСУ/ТРО не прийшла до нього після зради Ермака.
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31.07.2022 22:34 Відповісти
Цього недомірка підтримує велетенська кількість населення та військових «боневтік» і Порошенко Крим здав, а коли задаєш питання коли Порошенко став президентом і коли був захоплений Крим, в інтернеті є все, стають у ступор. Запитую який міф розвіяти?
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31.07.2022 22:42 Відповісти
Ну зрозуміло ж що "фабрика тролів" то не міф... Вони ось тут, поряд... нав'язують свої світобачення... Замолюють нагальні проблеми та, цук, блокують розумні коментарі
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31.07.2022 22:58 Відповісти
цинизм зашкаливает, просто нет слов, такое впечатление как будто ему ***** что говорить, главное что бы не забыли что оно есть , если оно будет анекдоты рассказывать реакция на него будет таже самая, то есть - ни какая. зачем и кому оно это все говорит ?
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31.07.2022 22:32 Відповісти
Чому ви не асоціюєте цю шістку с "любителем кави" ?..

саме так він і робить: насміхається - а через місяц-другий будуть перевибори, а люд знову проголосував не розібравшись за ***. Зрозуміло що "свої інвестиції захищають" від папуасів. Національних лідерів ми не побачимо ще довго.
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31.07.2022 23:08 Відповісти
розібравшись чи ні. Хто підраховує голоси, хто слідкує щоб не було зловживань, чиї то люди? Ось так і проголосують люди.
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01.08.2022 00:17 Відповісти
Знаю це з середини як відбувається.
Найнятим дається "Бонус" щоб вони мовчали як вкидаються 200% тіньового листа в коробки замість того що є всередині. При підрахунку підбиваються підсумки скільки проголосувало и скільки вкинуто листів...

Та про що говорити - в межі безліч відео зі знайденими коробами із відкритими чи цілими пломбами. Про бюлетні на сміттєзвалищах годі й говорити...
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01.08.2022 01:17 Відповісти
Всім миколаївцям видати по 10 арестовичів.
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31.07.2022 22:34 Відповісти
то жорстоко...
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31.07.2022 22:57 Відповісти
Дякує воно...
Зелене гівно...
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31.07.2022 22:34 Відповісти
Приїдь Володя до миколаївців на неділю, розділи з ними їх страх і переживання. Посидь з ними в коридорі чи біля ліфту, бо тут немає бомбосховищ, які ти маєш в Києві. а ти мав знати, бо заліз в крісло Президента, що спочатку потрібно відвоювати країну, а потім будувати дороги. Ти залишив миколаївців, нікопольчан, харківян, дніпрян,вінничан та інших міст тільки з іконкою і молитвами до Бога, щоб він їх захистив. І то молитву вони вивчили самі, а іконку купили. Ти просто недолугий, знаючи, що в цьому не розбираєшся, брехнею захопив булаву. Можливо ще візьмеш скальпель і будеш хірургом?
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31.07.2022 22:36 Відповісти
Чому ті крихти що дає захід афішуються як великі досягнення, а причина чому це крихти, в порівнянні з тим , якби в Україні був притомний Президент( і це не свиночолий гетьман і вже 100% не коксовий боневтік) не оприлюднюються???
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31.07.2022 22:38 Відповісти
"Сивочолий" зробив все, купу готових проектів і гроші на ракети в казні 170 мільярдів, то чому ні? Якби він був Президентом, то і ракети були б і ніхто точно так не напав, як це було 24.02.2022 року. Але я Вас зрозумів, знову пішла компанія "хто завгодно, аби не Порошенко". Люди вже раз в це повірили і тут воля і бажання чомусь зійшлися Боневтіківців і пуйла!
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31.07.2022 22:44 Відповісти
А склади при ньому просто так повзривались? проекти були готові, алеж держзамовлення було нижчим за 50%... Волонтерів 2015-2016 пам'ятаєш як на руках носили? Сам ті скільки кровних віддав на шкарпетки? А рюкзаки Авакова? Кістки мити не перемити... Сашка Білого забув? Як його прибрали... Його хлопців по лісу ганяли... ЯК те НКВД в 60-хх...
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31.07.2022 23:24 Відповісти
В Болгарії он взірвалось, що тоже Петя виноват?
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31.07.2022 23:33 Відповісти
Румен Радев так, а Порошенко над своїми телятами пастух. А те що його відбілити хочуть ... То люд не має вибору зазвичай. Порядні люди "випадково" вмирають... Пам'яті Кузьми...
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31.07.2022 23:49 Відповісти
За кого ты голосовал, отбеливатель?
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01.08.2022 08:25 Відповісти
Забыл напомнить про липецкую фабрику,про Свинарчуков и прочий бред,
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31.07.2022 23:35 Відповісти
А який сенс, хто національну пам'ять має розуміє що то лишень мухи, котлети ж то як гарно олігархи розділи націю догола...
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31.07.2022 23:42 Відповісти
на привеликий жаль Порошенко чимало обісравсь один тільки аваков чого вартує, і власно тому в другому турі взагалі не було за кого голосувати. Чи ліпший він від Зеленського? ліпший. він розумніший,але для себе він не вульгарний, має чудову дікцію, а Зеленський над дикцією не працює що дивно, він досвідчений, а Зеленський не любить вчитися. А ще Порошенко на багато кращий актер ніж Зеленський.

Та нам потрібен той, хто дужо краще за Порошенка.
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01.08.2022 00:22 Відповісти
по перше Аваков не його,нагадати з чиєї парті був Аваков? по друге Яценюк теж не його,у Пороха НІКОЛИ НЕ БУЛО,повного впливу на парламент,як у буби.
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01.08.2022 14:28 Відповісти
Та сама помилка, і її треба вирішити. Не створюйте кумира і не чекайте месію в одній особі, Порошенко, зеленський, нам потрібен хтось кращий за Порошенка - це все фігня. Що сталось з консервативною партією ВБ після відставки Джонсона (для прикладу)? Нічого. Вона буде і далі втілювати цілі партії при владі чи в опозиції. Назвіть такі системні партії в Україні (не проекти) що системно працюють в будь яких умовах? Наразі матимемо чергові проекти з обіцянками.
І на мою думку був би дуже сильний і гарний хід як би наприклад ЄС знайшла у своїх лавах лідера гідного перемоги на виборах, якого би підтримав П. О. Але це ризиковано в реаліях «інстаграму»))
А що до першого терміну ПОП, то так, кадрове питання «підкачало», але не було і можливостей (монобільшість), і чомусь ви не згадали про позитивні зрушення і починання, крім суб'єктивних оціно. І взагалі, не корректно їх порівнювати на даному етапі.
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01.08.2022 15:10 Відповісти
самый прытомный был говнюк зеленгскый его и подобрало тоже говницо. ведь не хуже, чем при барыге, подумаешь ракеты фашистов свистят над головами
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31.07.2022 22:56 Відповісти
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31.07.2022 22:39 Відповісти
малорослики и гундосик
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31.07.2022 23:04 Відповісти
Всі призначення губернаторів Херсона проходили через Арахамію та Єрмака.

Всі були проросійські.

Сбу втекло з Херсона 23 лютого, ввечері, перед війною.

І,чомусь, Арахамія та Єрмак недоторканні.
Коли вони відповідатимуть за свої справи та здачу Херсона?
Може і ім потрібно подякувати за здачу Півдня ?😠


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31.07.2022 22:45 Відповісти
Національної влади немає, наступником стане все одно олігархічна шістка. Тому відповідати будемо тільки в кількості померлих.
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31.07.2022 22:49 Відповісти
Один вопрос к обстрелам Николаева- кто теперь отожмёт бизнес Вадатурского?
Тот, кто организовал радиомаяк у его спальни, или другой слуга урода?
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31.07.2022 22:49 Відповісти
Будуть ті миши, що зїіли госрезерв у 2019 році - там три кораблі по 15 тис. тон - гроші велики - але це на часі - головне шо на ЧАЭС проклали асфальт. Хоть Рудий Ліс допоміг.
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31.07.2022 23:16 Відповісти
І тєбє спасібо, «добрий» чєловєк, за те що довів нас до такого становища!
Як спиться, пане зеленський? А в снах шашлики їсте? А добрі очі х#йла не заглядають вам в очі у ві сні? А асфальтована дорога до преЗедетського університету? А вдячні вагнеровці до вас не приходять у ві сні?
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31.07.2022 22:50 Відповісти
А ведь оно то же самое и про Мариуполь гундело....
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31.07.2022 22:56 Відповісти
Интересно, а чего гундосик бздит из такого же ракурса "сверху-вниз" общаться с западными партнерами?
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31.07.2022 23:06 Відповісти
*****... отбубнел с телемонитора кем-то написанный текст, постоянно ошибаясь в логических акцентах
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31.07.2022 23:07 Відповісти
Сьогодні, в ночі, був просто ракетний ад в Миколаїві. Шо, тобі, **********, сказати - зараз знову лунала повітрянна тривога. Вражають своєю стійкостью твої дві жирні морди по марофону - вони ж призовного віку, і як ці призовники, після обьяви війскового стану опинилися за кордоном України. За таку хрень по тв жида коломойського на марафоні - вже всі зуби у порошок стерлися - не умене - я за тебе, та твоїх посіпак не голосував у 19 і мосійчукчу не дивлюсь. черчель, мать, твою ріму.
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31.07.2022 23:09 Відповісти
Кацапня стирала міста у всіх околицях навколо всіх окупованих просторах Московії.
Пропагуйте переселення якщо не за кордон то в сільську місцевість. В містах ад буде до останнього. Тому що Ермаки не дозволять виграти нам війну а оркам ЕС платить в день близько 1-3 млрд евро за енергоносії. Тому - це на довго. Що с Китаєм будет - невідомо, але тоже може почати везти БК оркам...
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31.07.2022 23:14 Відповісти
Ось 2 питання
1) Чому РФ не бомбить "бетонку"
2) Чому РФ стирає міста?
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31.07.2022 23:23 Відповісти
Я би подякував за декілька прямих влучань по Верховній зРаді та по офісу зеВалодьки, як і в головного зеОрка. Висунув би до нагороди найвищого рівня, також за зачистку малоросів в державних установах, як політичних так і силових.
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31.07.2022 23:28 Відповісти
Таких як ти 10%+ але ж розумієш що в літописі кожні 100 років крутиться ІзТорія...
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31.07.2022 23:39 Відповісти
От же казьол. Здав південь *****, а тепер дуже дякує.
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31.07.2022 23:52 Відповісти
Ніхто не задається питанням, чому ******** Миколаїв та Харків, звичайних людей, а не ОПу, єрмака та подоляка з абхазом?
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01.08.2022 00:38 Відповісти
Маріуполь " 2?
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01.08.2022 06:44 Відповісти
Ему нада поменять стиль сьемок. Во первых сверху вниз это смотрится по скотский как будто он сидит в сортире. Во вторых надо избавиться от омерзительной хрипоты. Или он так специально. В третьих поменьше бы таких репортажей. Военные сами справляются и без него...
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01.08.2022 07:40 Відповісти
Думає він щось їнше.
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01.08.2022 07:57 Відповісти
Як же ти задовбав своїми відеобазіканнями.
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01.08.2022 08:24 Відповісти
Не було б зради і здачі Півдня на початку війни ,не було б і трагедій в Миколаєві і Маріуполі за це хтось має відповісти ?
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01.08.2022 08:40 Відповісти
Краще розкажіть хто південь "про..бав"!
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01.08.2022 09:00 Відповісти
Як мешканець Миколаєва у мене одне бажання побачити тебе і твою шоблу повішеною на київських каштанах.
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01.08.2022 18:24 Відповісти
 
 