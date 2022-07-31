Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців у неділю 31 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому й усій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя й області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!

Стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", - зазначається у повідомленні.

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