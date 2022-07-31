Росія атакувала цивільні об'єкти в Україні у 60 разів частіше, ніж військові: нанесла 17,3 тис. ударів, - Центр протидії дезінформації. ВIДЕО

Російський агресор за 5 місяців повномасштабного вторгнення в Україну атакував цивільні об'єкти в 60 разів частіше, ніж військові.

Про це в повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч заявам Володимира Путіна, що "по жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає", за 5 місяців війни Росія атакувала цивільні об'єкти майже у 60 разів частіше, ніж військові. В цифрах це 17,3 тис. ударів по цивільних об’єктах і близько 300 - по військових. Насамперед окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі міст, розташованих уздовж лінії фронту", - інформує ЦПД.

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Як зазначається, Кремль розраховує, що обстріли спонукають місцевих жителів припинити опір та виступити проти "київського режиму".

У ЦПД заявили, що тактика "випаленої землі" прийшла на зміну проваленій ставці російської армії на мобільні групи проникнення вглиб країни.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% усього житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху, вже перевищує 3,5 млн осіб, або 8% населення країни.

Стали ціллю російських атак медичні, освітні заклади, культурні об'єкти. По всій країні зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 тис. 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтв.

Також причиною "прильотів" по цивільних об'єктах є низька точність російської зброї та використання застарілих або хибних даних. За даними ЦПД, понад 70% російських ракет не вражають намічені цілі.

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"Та незалежно від причин, тактика "випаленої землі" у всьому світі залишається воєнним злочином та тероризмом, за який кремлівській верхівці доведеться відповідати", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.