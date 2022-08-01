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Російський окупант покинув свого пораненого товариша і втік з поля бою. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант покинув свого пораненого товариша і втік з поля бою.

Відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

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Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) Бутусов Юрій (3600)


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Топ коментарі
+40
Зняв берці з пораненого та втік. Руские сваих не брасают
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01.08.2022 12:42
+24
Всьо по лапатнаму дєвізу-сваіх нє брасаєм...
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01.08.2022 12:42
+18
он за новой ладой побежал
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01.08.2022 13:04
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Всьо по лапатнаму дєвізу-сваіх нє брасаєм...
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01.08.2022 12:42 Відповісти
...но-свая жопа всєгда свая жопа...
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01.08.2022 12:44 Відповісти
он за новой ладой побежал
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01.08.2022 13:04 Відповісти
так він же теж "совєцкій школьнік", як і "наші" совкодрочери.
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01.08.2022 18:00 Відповісти
.. и она всегда тут, а чужая жопа это лишь чьё-то очко, и оно где-то там.
Всё правильно.
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02.08.2022 05:50 Відповісти
Зняв берці з пораненого та втік. Руские сваих не брасают
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01.08.2022 12:42 Відповісти
інші, не менш цікаві та потужні звичаї кацані:

https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
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01.08.2022 14:20 Відповісти
Пєрєд тєм как бросіть что-то нада паднять что-то.

Он єго даже нє поднял.

А значіт нє брасал.

Русскіє сваіх нікагда нє брасают патаму что даже нє питаются паднять!

Шах і мат.
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01.08.2022 17:47 Відповісти
а як же своих не бросаем?
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01.08.2022 12:46 Відповісти
они только при распитии бояры своих не бросают , пока все не выпьют
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01.08.2022 12:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YOF2U-jKBLI&t=13s
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01.08.2022 12:46 Відповісти
это хит
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01.08.2022 13:29 Відповісти
это.., знаете...,это..., так нельзя, вот!
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02.08.2022 06:06 Відповісти
мабуть кадирківець
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01.08.2022 12:55 Відповісти
побежал женушку спецопереточника утешить гробовыми Чекиста, может и отблагодарит...
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01.08.2022 12:58 Відповісти
вгадай де це
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01.08.2022 13:04 Відповісти
Holliwood ?
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01.08.2022 13:21 Відповісти
і голівудка в сарафані
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01.08.2022 13:29 Відповісти
Лаптєстан...
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01.08.2022 13:30 Відповісти
так, пишуть шо єрзянь
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01.08.2022 18:18 Відповісти
Хай бабу в розвiдники беруть - залiзнi Нерви..Чи це по*уiзм?
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01.08.2022 15:04 Відповісти
пофігізм кубічний
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01.08.2022 18:20 Відповісти
Лихтенштейн? Grand Prix?
Монако? Formula 1?
Я угадал?
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02.08.2022 06:10 Відповісти
Пристрелить забыл.
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01.08.2022 13:06 Відповісти
Потрібно було тихо вшитися,
а так би пристрелив би і ще часи зняв.
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01.08.2022 13:28 Відповісти
и часы и трусы
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01.08.2022 13:29 Відповісти
Должен был оттащить с линии огня в укрытие, в ближайшие кусты, и там немедленно оказать первую помощь.
Сначала снять трусы.
И вдуть в туза, пока живой, тёплый и влажный, не пропадать же добру? Раненому всё равно, а выжившему приятно. "Сам подыхай, но товарища ублажай!" А.В.Суворов. Ну и заметание следов, ведь все подумают, что это были гейеуропейские наёмники. Тактическая смекалочка!
Потом часы, пока тикают, по той же причине. Чтобы не достались противнику и нельзя по ним было идентифицировать мясо.
Всё, теперь со спокойной совестью и чувством выполненного воинского долга можно пробиваться к своим и докладывать об успешном выполнении задания в тылу под онемею противника.
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02.08.2022 06:34 Відповісти
Побежал родственникам открытку отправлять, поздравить с новым "автомобилем".
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01.08.2022 13:50 Відповісти
А що не так? Все скрепно, та по московітському, як ніколи. Хробаки, а не люди. Таку їм і долю. Здохнути в лайні.
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01.08.2022 13:57 Відповісти
-стой!!! руцкие же своих не бросают!

-ти больше не мой!
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01.08.2022 14:35 Відповісти
Армия мразей.
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01.08.2022 14:49 Відповісти
тю, так я б тоже российского раненого бросил)))
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01.08.2022 14:51 Відповісти
Це не вихiд, я теж одного "бросила"( якщо i був поранений-то на голову), теперь маю гiмор- дзвонить постiйно поп"янi...
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01.08.2022 15:16 Відповісти
Справжній кацапський херой, як їхній *****.
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01.08.2022 15:01 Відповісти
Да, кацап с кацапа снял берцы - они ему жали и он не мог идти, побежал на склад менять на нужный размер.
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01.08.2022 16:16 Відповісти
Жалюгідне зреліще...
Якби кацапи,котрих вперше рекрутують на цю позорну війну,побачили це відео,то можливо відмовились від своїх планів....
Мерзотна нація,яка й сама не живе по-людськи,і другим не дає.
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01.08.2022 16:48 Відповісти
Раненный сказал, что денег не даст.
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01.08.2022 18:26 Відповісти
Ruskie jebane psy.. Нет более трусливого чма на этой планете.
Так как питерские жулики: храбрые только в стаи, также армия не имеет ни чести ни совести.
Убивайте их стаями, целыми армиями.. как мы Вам завидуем этой возможности..
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01.08.2022 20:43 Відповісти
русские на войне своих не бросают...
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01.08.2022 20:52 Відповісти
Пф, я бы тоже бросил орка сдыхать
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01.08.2022 21:14 Відповісти
Извини чел , но мне за это не платят. Кацапье дырявое, тут и так все ясно..
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01.08.2022 23:37 Відповісти
ну почему же сразу бросил, может они были еще не женаты
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02.08.2022 07:29 Відповісти
Всё верно, служили 2 товарища: один русский пУтиноид, а другой - впопучленец с днр. Когда к ним прилетело, днровская подстилка руку подала пУтиноиду, тот поднялся и побежал, а даунбасяцкого дебила бросил подыхать. Не может же быть равным русскому пУтиноиду какой-то даунбасяцкий впопучленец?!
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02.08.2022 09:00 Відповісти
 
 