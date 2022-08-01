Російський окупант покинув свого пораненого товариша і втік з поля бою. ВIДЕО безпілотника
Російський окупант покинув свого пораненого товариша і втік з поля бою.
Відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.
Топ коментарі
+40 Zemer
показати весь коментар01.08.2022 12:42
+24 Александр Чуднивец #474549
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+18 Борменталь Незабаром
показати весь коментар01.08.2022 13:04
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Всё правильно.
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
Он єго даже нє поднял.
А значіт нє брасал.
Русскіє сваіх нікагда нє брасают патаму что даже нє питаются паднять!
Шах і мат.
Монако? Formula 1?
Я угадал?
а так би пристрелив би і ще часи зняв.
Сначала снять трусы.
И вдуть в туза, пока живой, тёплый и влажный, не пропадать же добру? Раненому всё равно, а выжившему приятно. "Сам подыхай, но товарища ублажай!" А.В.Суворов. Ну и заметание следов, ведь все подумают, что это были гейеуропейские наёмники. Тактическая смекалочка!
Потом часы, пока тикают, по той же причине. Чтобы не достались противнику и нельзя по ним было идентифицировать мясо.
Всё, теперь со спокойной совестью и чувством выполненного воинского долга можно пробиваться к своим и докладывать об успешном выполнении задания в тылу под онемею противника.
-ти больше не мой!
Якби кацапи,котрих вперше рекрутують на цю позорну війну,побачили це відео,то можливо відмовились від своїх планів....
Мерзотна нація,яка й сама не живе по-людськи,і другим не дає.
Так как питерские жулики: храбрые только в стаи, также армия не имеет ни чести ни совести.
Убивайте их стаями, целыми армиями.. как мы Вам завидуем этой возможности..