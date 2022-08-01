Російський окупант покинув свого пораненого товариша і втік з поля бою. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант покинув свого пораненого товариша і втік з поля бою.

Відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

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