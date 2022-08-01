Один проти колони окупантів: командир танка Назар Вернигора розповів про легендарний бій його екіпажу поблизу селища Нова Басань на Чернігівщині. ВIДЕО

Журналісти розшукали командира екіпажу українського танка, що в березні успішно протистояв колоні бронетехніки російських окупантів поблизу селища Нова Басань на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, герою того бою всього 21 рік, а звати його Назар Вернигора. Нині лейтенант Вернигора командує танковою ротою і нищить окупантів на сході України.

Легендарний бій, у якому екіпаж Вернигори знищив три БТРи і один танк, став відомим, бо основні його моменти зафіксували камери безпілотника.

"Вони були просто приголомшені, вони не знали, що робити. Масово тікали, вистрибували зі штабу. Покинули блокпост, який ми потім рознесли на друзки. В цей момент йшов дощ з мокрим снігом. Броня була мокра і піксельних візерунків камуфляжу не було видно. Перший російський танк, що навівся на нас, не вистрілив, бо подумав, що ми свої. У росіян були такі ж танки - Т-72Б. Вистрілив останній у колоні. Влучив у нас. Трохи кидонуло, але навідник не розгубився і почав лупити серію снарядів по російських танках. Останній танчик він, на щастя, підбив", – розповідає Вернигора про деталі бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота танкового підрозділу ЗСУ на Харківщині. ВIДЕО