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Один проти колони окупантів: командир танка Назар Вернигора розповів про легендарний бій його екіпажу поблизу селища Нова Басань на Чернігівщині. ВIДЕО

Журналісти розшукали командира екіпажу українського танка, що в березні успішно протистояв колоні бронетехніки російських окупантів поблизу селища Нова Басань на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, герою того бою всього 21 рік, а звати його Назар Вернигора. Нині лейтенант Вернигора командує танковою ротою і нищить окупантів на сході України.

Легендарний бій, у якому екіпаж Вернигори знищив три БТРи і один танк, став відомим, бо основні його моменти зафіксували камери безпілотника. 

"Вони були просто приголомшені, вони не знали, що робити. Масово тікали, вистрибували зі штабу. Покинули блокпост, який ми потім рознесли на друзки. В цей момент йшов дощ з мокрим снігом. Броня була мокра і піксельних візерунків камуфляжу не було видно. Перший російський танк, що навівся на нас, не вистрілив, бо подумав, що ми свої. У росіян були такі ж танки - Т-72Б. Вистрілив останній у колоні. Влучив у нас. Трохи кидонуло, але навідник не розгубився і почав лупити серію снарядів по російських танках. Останній танчик він, на щастя, підбив", – розповідає Вернигора про деталі бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота танкового підрозділу ЗСУ на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) Чернігівщина (1584) бойові дії (3897)


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Топ коментарі
+42
Справжнім українським героям-респектище...
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01.08.2022 16:53
+36
про Справжніх Героїв дізнаємось лише завдяки роботі небайдужих журналістів. По "єдиним новинам" Єрмака-Татарова про них ніколи не розкажуть
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01.08.2022 17:04
+22
Спасибо!
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01.08.2022 17:01
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Справжнім українським героям-респектище...
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01.08.2022 16:53 Відповісти
Спасибо!
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01.08.2022 17:01 Відповісти
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01.08.2022 17:04 Відповісти
про Справжніх Героїв дізнаємось лише завдяки роботі небайдужих журналістів. По "єдиним новинам" Єрмака-Татарова про них ніколи не розкажуть
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01.08.2022 17:04 Відповісти
Дикой лапотной орде никогда не победить армию, в которой такие воины.
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01.08.2022 17:05 Відповісти
А чому і досі лейтенант?
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01.08.2022 17:14 Відповісти
мабуть, тому що хтось став майором..
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01.08.2022 17:50 Відповісти
Того що навіть у воєнний час існують строки вислуги А він мабуть і лейтенантом рік проходив Може присвоять
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01.08.2022 19:21 Відповісти
Є таке поняття як дострокове присвоєння звання, тим більш ротою вже командує.
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01.08.2022 19:29 Відповісти
когда то в далёком 85 году я начинал службу в учебке в Красноярске. Нами там командовал младший сержант, на полгода нас старший, е.ал он нас страшно, И вот как то раз после бани, кто то крикнул что в знак протеста того как к нам относится этот младшой сержант мы откажемся от ужина. И надо сказать что вся рота это так и поступила. Это было ч.п . в части с последствиями но ..... для младшёго сержанта - он каждый месяц получал внеочередное звание и к 8-му марта получил звание старшины. Вот так бунт курсантов сделал головокружительную карьеру дурачку.
И так же само могут давать внеочередные звания офицерам, не привязывая к выслуге лет. Всё тут зависит от командира.
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01.08.2022 19:42 Відповісти
тому що аристовичу дали полковника, а на всіх не хватає, бо аристович для зелені важливіше, чим наши воїни-герої.
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01.08.2022 19:39 Відповісти
вже командує танковою ротою, то вже мабуть капітан
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19.09.2022 07:15 Відповісти
Схиляю голову. Честь і шана таким воїнам!
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01.08.2022 18:02 Відповісти
батько воював під Сєвєродонецьком, із його групи 22 чоловіка залишилось тільки шестеро. Дуже великі втрати. Бо чогось завжди не вистачає: то виучки, то протитанкових засобів, то рацій надійних, то квадрокоптерів, то ракет стріли. Нажаль ні разу не почув, що вище командування окремих командирів-пофігістів прибирає з фронту в тил, або понижує у званні та посаді.
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01.08.2022 19:08 Відповісти
таким не хвастаются.
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01.08.2022 19:45 Відповісти
Щось смердить побрехенькою якоюсь - як все, "чого не вистачає" і перелічене вище, мало б завадити головній проблемі - вогневому валу з багатократно переважаючої артилерії? Ах, так. "Вище командування" та окремі "командири-пофігісти" винні.
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02.08.2022 04:37 Відповісти
Ти насміхаєшся над памятю тих 16 пацанів що поклади голови за Україну і за тебе теж!
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03.08.2022 01:47 Відповісти
Ти мені не ти-кай і українських воїнів до "пацанів" не приплітай. "Пацани" сидять у підворотні на корточках і сЄмкі лузгають. Чи це так у Штатах (під чиїм ти прапором) захисників називають?
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23.08.2022 16:51 Відповісти
До войны когда на улице проходил мимо таких пацанят, думал что это детишки, а сейчас видишь какие это сильные мужчины, боевые офицеры!
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01.08.2022 20:02 Відповісти
Назаре, бережи тебе, та твоїх побратимів Господь
Героям слава !!!
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01.08.2022 23:56 Відповісти
Помню это видео. До сих пор не понимаю, как они смогли уцелеть.
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02.08.2022 01:15 Відповісти
Це за межами розуміння.......
Як і те, як один танк наважився вступити в бій з ворожою колоною....
Це наочний приклад, що "суха математика" від Ілларіонова чомусь не працює!
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02.08.2022 10:21 Відповісти
Війну виграють молоді.
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02.08.2022 10:45 Відповісти
 
 