Розмова рашиста з матір'ю "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х#ярят на раз-два", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російськи окупанти визнають у розмовах з рідними силу української армії розповідають про високий рівень втрат серед загарбників.

Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с#ка, никого…. Это так и есть, реально…" – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: "А даже если продвигается наша (армія – ред..), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Х#ярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ#бали. Батальоны ложатся...".

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