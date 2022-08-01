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Розмова рашиста з матір'ю "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х#ярят на раз-два", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російськи окупанти визнають у розмовах з рідними силу української армії розповідають про високий рівень втрат серед загарбників.

Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с#ка, никого…. Это так и есть, реально…" – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: "А даже если продвигается наша (армія – ред..), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Х#ярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ#бали. Батальоны ложатся...".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповідає дружині, як воює на Харківщині: "Мы не можем деревню одну взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17551) СБУ (12860) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+33
На кого це розраховане? Ви краще напишить, хто здав південь та азовців...А кацапи тільки зараз почали щось підозрювати...Буде їм яйцерізка
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01.08.2022 17:25
+28
А хто би сумнівався...
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01.08.2022 17:23
+22
https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U&list=TLPQMDEwODIwMjK8l_IBXp6O2g&index=2&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D Снаряды ATACMS с дальностью поражения 310 км уже едут в Украину!
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01.08.2022 17:33
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А хто би сумнівався...
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01.08.2022 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U&list=TLPQMDEwODIwMjK8l_IBXp6O2g&index=2&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D Снаряды ATACMS с дальностью поражения 310 км уже едут в Украину!
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01.08.2022 17:33 Відповісти
Якщо правда, то в жОПі стріляти по Криму і "за порєбрiком" по точках обстрілу не дадуть. А так по окупованих територіях шмаляти будуть.
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01.08.2022 17:44 Відповісти
А Крим не окупована територія?
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01.08.2022 18:20 Відповісти
Різниця між окупованим Кримом та іншими окупованими територіями дуже велика
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01.08.2022 18:43 Відповісти
Нет никакой разницьі, но в нароссии считают как то иначе, но нам то накакать , как там в террористостане они считают.
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01.08.2022 20:56 Відповісти
Вiд того є різниця чи ні, Крим, якщо колись i стане деокупованим, то в останню чергу.
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01.08.2022 21:08 Відповісти
Откуда инфа .Вроде только сенаторы законопроект только подали на рассмотрение или его уже утвердили
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01.08.2022 17:46 Відповісти
А в США є ще й ракети до HIMARSів з дальністю враження у 500 км...😉
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01.08.2022 19:19 Відповісти
И у нас есть,Гром-2 , на 500 км летает, с перспективной дальностью до 1500 км, при оснащении доп. разгонной ступенью.
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01.08.2022 21:01 Відповісти
на папері
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01.08.2022 23:28 Відповісти
Та ні, ніфіга, ще в 2019 р https://www.youtube.com/watch?v=xqRGkKUQqCg ТИЦЬ . було готово 12 движков на 12 рокет, а пройшло вже 3 роки, напевно 100500 штук наклепали, але в секреті держать, бо ж війна
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02.08.2022 09:41 Відповісти
На кого це розраховане? Ви краще напишить, хто здав південь та азовців...А кацапи тільки зараз почали щось підозрювати...Буде їм яйцерізка
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01.08.2022 17:25 Відповісти
НЕначасі. Будуть нам мозги пудрить з тим питанням ще довго. На жаль.
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01.08.2022 17:30 Відповісти
Ви що, не знаєте, хто? > Зе та Ко! Ну ось довідалися кто, що далі?
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01.08.2022 17:31 Відповісти
Всім вже відомо , хто здав Південь 😠
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01.08.2022 17:33 Відповісти
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01.08.2022 18:36 Відповісти
ПРИ ЯКІЙ владі почали розміновувати південь???
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01.08.2022 18:30 Відповісти
отож.
Поговорили ботіки та й годі.
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01.08.2022 18:37 Відповісти
Щас новый зелёный генпрокурор всё расскажет ...
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01.08.2022 19:16 Відповісти
батальони просят огня))
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01.08.2022 17:26 Відповісти
у вузькоокого орка очі відкрилися
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01.08.2022 17:27 Відповісти
Нічого, Серьожа, мамка єщо братика тобі народить, а може й жигуля куплять (це вже як тобі повезе-не повезе).
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01.08.2022 17:29 Відповісти


Неуважно читаєте, шановна.
То ж пАцріот даунбасянець, з звідти самкам жигуль не світить, "не по чину".
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01.08.2022 18:51 Відповісти
Для того, чтобы это узнать - нужно было отминусовать 50к орков и 300к конечностей.
А нельзя было просто спросить?
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01.08.2022 17:30 Відповісти
ruzke kurwy
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01.08.2022 17:30 Відповісти
Орк каже правду , так як наша армія , дійсно , дуже сильна і мотивована ,
бо захищає свою рідну землю ‼️
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01.08.2022 17:32 Відповісти
То розмова даунбасят..а ми їх бережемо і не стріляємо гнид...аніі же наші люди, бл, особливо та самка-мамка
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01.08.2022 19:07 Відповісти
https://cip.gov.ua/ua/news/chi-mozhut-okupanti-proslukhovuvati-telefoni-**********
Держспецзв'язок каже, що ФСБ не може перехоплювати розмови українців.
а боканов та буданов можуть
Чи то ФСБ така дурна, чи боканови/буданови - брехуни?!
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01.08.2022 17:35 Відповісти
А українці під Москвою стоять? Чи може під Смоленськом? Простіше СБУ перехопити розмову з-під Донецька, чи фсб з-під Хмельницького наприклад. Спробуй завести "з толкача" свої мізки.
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01.08.2022 17:47 Відповісти
Працюють не Баканов з Будановим, працює РКР (радіоконтррозвідка). Ми на своєї терит орії, вишки наші, апаратура наша (мобільна), оптоволокно наше. Вивчай техніку. Я перацював з РКР ще до війни. Там дуже сильно працюють.
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01.08.2022 17:49 Відповісти
ФСБ не така дурна, вона просто дурна, без слова "така"
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01.08.2022 21:02 Відповісти
ета фєйк!
ат мацкви да брітанскіх морєй - красная армія всєх сільнєй!
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01.08.2022 17:38 Відповісти
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01.08.2022 17:48 Відповісти
Орк хоче звалить, а мамка пздц бойовита, іронія в тому що швидше можна домовитися з мобілізованим хлопчиною якому та війна на не потрібна ніж з такими бойовими мамками яким хоч каміння з неба.
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01.08.2022 17:41 Відповісти
так Ладу ж хочеться
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01.08.2022 17:43 Відповісти
"расєян не баяцца..тока апалчєнцав баяцца.." А чому "апалчєнцав" ЗСУ бояться? Щоб у лайно від цих засранців не забруднитися,коли їх вбивають тисячами?))
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01.08.2022 17:43 Відповісти
Це донецька погань язиками плеще.
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01.08.2022 17:54 Відповісти
Той кацап просто перелякане чмо. Дійсно сильною може бути тільки та армія яка має крепкий тил де виробляються всі види ******** зброї. А як у нас? Прийшла зброя - ми сильні. Не прийшла - ми слабкі. Сила української армії залежить від постачання ******** зброї. Якби кацапи мали зброю яку має сьогодні військовий "напівфабрикат" Китай, то я б уже писав англійською десь в районі Вінніпега. Як писав Губерман "нє самі по сєбє ми хороші, а фону із говна благодаря"...
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01.08.2022 17:57 Відповісти
82 человека с автоматами, высадившись с яхты захватили всю территорию Кубы, свергли правительство и установили там коммуняцкий режим. У них была мотивация. Действительно сильной может быть только обученная и МОТИВИРОВАННАЯ армия. Второе важнее. Почитай историю мировых войн и сражений начиная с Марафонского сражения. И не неси ху...ню
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01.08.2022 20:25 Відповісти
Говірка не кацапська.
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01.08.2022 17:58 Відповісти
Донецкий
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01.08.2022 18:26 Відповісти
Ну прямо бальзам на душу. Падлы кацапские поняли с кем воюют. Мамке надо готовиться следующего выродка рожать. Этот уже не вернётся.
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01.08.2022 18:06 Відповісти
Ну СБУ, могли бы хоть на своей студии быть поскромнее.
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01.08.2022 18:14 Відповісти
Приезжай , и ты , его упакуем ,и тебя рядом , кстати , в один мешок .
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01.08.2022 18:29 Відповісти
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01.08.2022 18:35 Відповісти
Лаптеногая **** очень удивилась, но это ещё только начало, а самое интересное для свинособак в переди.
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01.08.2022 18:36 Відповісти
тільки чомусь високопілля досі під московитами...
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01.08.2022 18:38 Відповісти
Краще б розказали на ТБ, що пишуть про Зе, ОПу і зелених депутатів в коментарях на Цензорі - це був би хіт сезону і прозріння для ЄС.
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01.08.2022 18:42 Відповісти
аминь ))))
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01.08.2022 19:11 Відповісти
Екіпаж патрульного катеру проекту 03160 «Раптор» зараз виглядає так.
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01.08.2022 19:16 Відповісти
Как же стыдно за Донецк ( бывший его житель )
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01.08.2022 19:20 Відповісти
батальйон превращается ,в батальйон Лад Приор
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01.08.2022 19:54 Відповісти
Самка кацапская должна сдохнуть!
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01.08.2022 20:05 Відповісти
Синок дав мамі надію на новий автомобіль
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01.08.2022 21:05 Відповісти
Прям таки чеченцев боятся, пропаганда кремлевская мозги зомбакам проела, у них на рабсее надо чеченцев кадыровцев боятся, как никак каратели ***********. А нам то что, пуля одинаково легко пробивает голову оккупанта. Ну а то что украинцы хорошие вояки известно со времён совка, так что оккупанты ********** не на тех вы напали.
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01.08.2022 22:00 Відповісти
Приїдеш, приїдеш "опізнати сЫна"....
Його рука.,. чи не його!!!!
Главное, что бы на "Ладу" дали денег...

Тьфу......
Слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 23:25 Відповісти
 
 