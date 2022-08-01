Розмова рашиста з матір'ю "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х#ярят на раз-два", - перехоплення СБУ. АУДIО
Російськи окупанти визнають у розмовах з рідними силу української армії розповідають про високий рівень втрат серед загарбників.
Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с#ка, никого…. Это так и есть, реально…" – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель окупованого Донецька.
На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".
Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: "А даже если продвигается наша (армія – ред..), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Х#ярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ#бали. Батальоны ложатся...".
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Поговорили ботіки та й годі.
Неуважно читаєте, шановна.
То ж пАцріот даунбасянець, з звідти самкам жигуль не світить, "не по чину".
А нельзя было просто спросить?
бо захищає свою рідну землю ‼️
Держспецзв'язок каже, що ФСБ не може перехоплювати розмови українців.
а боканов та буданов можуть
Чи то ФСБ така дурна, чи боканови/буданови - брехуни?!
ат мацкви да брітанскіх морєй - красная армія всєх сільнєй!
Його рука.,. чи не його!!!!
Главное, что бы на "Ладу" дали денег...
Тьфу......
Слава ЗСУ!!!