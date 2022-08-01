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Волонтер Феціца просить допомоги у придбанні трьох коптерів для українських захисників на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца, яка перебуває на Донецькому напрямку та допомагає українським воїнам вже 8 років, просить допомоги у придбанні трьох квадрокоптерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фронті загострилася ситуація, російські окупанти ведуть наступ на Донеччині. Щоб їм протистояти, наші воїни використовують всі можливі засоби. Наразі їм не вистачає літальних апаратів, особливо таких, як: DJl Mavic 3, щоб мати можливість знаходити рашистів і знищувати їх", - зазначила вона.

Так, волонтер просить допомоги у придбанні трьох таких квадрокоптерів. Один DJI Mavic коштує близько 100 тис. гривень, тому необхідно зібрати близько 300 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

5168 7456 0720 0711 - Христина Феціца.

На відео українські захисники знищують позиції російських окупантів з допомогою коптерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Гук збирає 430 тисяч грн для закупівлі понад 200 нош для гарячих точок на фронті

Автор: 

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А тим часом помічники депутатів "СН" дарують своїм начальникам годинники вартістю $10.000. Ну "па пріколу" ж... Ґлавноє, што нє бариґа.
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01.08.2022 18:12 Відповісти
а самі депутати малюють собі татушки в знак допомоги армії....
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01.08.2022 18:38 Відповісти
Що ж за сьогодні день такий... Я під попереднім постом про збір на носилки писав,що моя однокласниця співпрацює з Іриною Гук, а тут Феціца-дуже рідкісне прізвище,яке носив мій однокласник і його молодший брат.Невже ж би ця Христина доводилась старшому жінкою,чи накрайняк родиною ? Все може бути.
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01.08.2022 18:23 Відповісти
Та вашуж маму!!! Дерьмак, Резников ... Алле !!!! Вы где ??? Что вообще происходит , некогда отвлечься от дележа бабла?
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01.08.2022 18:26 Відповісти
А у зельцмана просили?
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01.08.2022 20:56 Відповісти
 
 