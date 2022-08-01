Волонтер Феціца просить допомоги у придбанні трьох коптерів для українських захисників на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца, яка перебуває на Донецькому напрямку та допомагає українським воїнам вже 8 років, просить допомоги у придбанні трьох квадрокоптерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фронті загострилася ситуація, російські окупанти ведуть наступ на Донеччині. Щоб їм протистояти, наші воїни використовують всі можливі засоби. Наразі їм не вистачає літальних апаратів, особливо таких, як: DJl Mavic 3, щоб мати можливість знаходити рашистів і знищувати їх", - зазначила вона.

Так, волонтер просить допомоги у придбанні трьох таких квадрокоптерів. Один DJI Mavic коштує близько 100 тис. гривень, тому необхідно зібрати близько 300 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

5168 7456 0720 0711 - Христина Феціца.

На відео українські захисники знищують позиції російських окупантів з допомогою коптерів.

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