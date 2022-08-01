Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, сьогодні вийшло з порту Одеси, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 1 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, сьогодні вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства.

Для нашої держави це теж має значну користь. І питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це справді потрібно нашим людям", - зазнається у повідомленні.

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