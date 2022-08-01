УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 107 12

Міноборони Туреччини показало як працює координаційний центр щодо "зернових коридорів" у Стамбулі. ВIДЕО

Міноборони Туреччини показало як працює координаційний центр по роботі "зернових коридорів" у Стамбулі.

Відповідне відео Міноборони Туреччини оприлюднило у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

1⃣ Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.#MSB pic.twitter.com/ER7QM8VpIB

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

"Судно під прапором Сьєрра-Леоне з 27 тисячами тон кукурудзи для Лівану, що вранці вийшло з Одеського порту, продовжує свій рух. Планування і контроль виходу й проходу здійснюється Спільним координаційним центром", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, сьогодні вийшло з порту Одеси, - Зеленський. ВIДЕО

Також зазначається, що маршрут, яким судно має йти під час відходу судна, гуманітарний коридор, яким воно слідує, і детальні питання щодо його контролю також виконуються відповідно до процедур і принципів, погоджених у Центрі.

Автор: 

зерно (3121) Туреччина (3502)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Фермеры на это издевательство тоже смотрят. И, мне, хоть я и далекий от с\х, кажется, что посевная озимых накрылась "координационным центром", т.е. пи####.
показати весь коментар
01.08.2022 23:58
+4
головне!!!
коридор для зброї через угорщину,
не могли зробити 4,5 місяця.
а тат, ну прямо диво-дивне....
от що буває коли треба їм...
показати весь коментар
01.08.2022 23:53
+3
Як не дивно буде звучати - це в першу чергу потрібно НАМ а не ЇМ (( вони без нашого зерна з голоду не помруть , іще і нам спагеті навезуть без портів , а от ми через відсутність експорту зерна обсеремося із сільським господарством по самі помідори . а обісравшися вже навряд чи відмиємося бо з нашим ринком землі який навіть не зупинили під час воєнного стану , через рік будемо шукати де є хоч клаптик землі у власності українця , і не факт що основними покупцями нашої земельки не будуть кацапи через підставних осіб ((
показати весь коментар
02.08.2022 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне!!!
коридор для зброї через угорщину,
не могли зробити 4,5 місяця.
а тат, ну прямо диво-дивне....
от що буває коли треба їм...
показати весь коментар
01.08.2022 23:53 Відповісти
Як не дивно буде звучати - це в першу чергу потрібно НАМ а не ЇМ (( вони без нашого зерна з голоду не помруть , іще і нам спагеті навезуть без портів , а от ми через відсутність експорту зерна обсеремося із сільським господарством по самі помідори . а обісравшися вже навряд чи відмиємося бо з нашим ринком землі який навіть не зупинили під час воєнного стану , через рік будемо шукати де є хоч клаптик землі у власності українця , і не факт що основними покупцями нашої земельки не будуть кацапи через підставних осіб ((
показати весь коментар
02.08.2022 00:21 Відповісти
Хай турки поки пограються у великого цабе, але як тільки вгамуємо свинорогих, цей "координаційний центр" буде посланий у сраку як непотріб.
показати весь коментар
01.08.2022 23:58 Відповісти
Фермеры на это издевательство тоже смотрят. И, мне, хоть я и далекий от с\х, кажется, что посевная озимых накрылась "координационным центром", т.е. пи####.
показати весь коментар
01.08.2022 23:58 Відповісти
Приємно читати коментарі розумних людей !
показати весь коментар
02.08.2022 00:15 Відповісти
Ти ба!
Ще трохи - і турки відтіснять убік Україну та "легкім двіженієм рукі"(с) переможуть пітуна!
показати весь коментар
02.08.2022 00:14 Відповісти
І оця вся купа людей отримують зарплатню з тих грошей, які недоотримує Український фермер!

Трьох людей було би достатньо з головою!
показати весь коментар
02.08.2022 00:45 Відповісти
Як тільки побачив наявність власівської ганчірки в кадрі відразу вимкнув відео.
показати весь коментар
02.08.2022 05:07 Відповісти
Жаль хозяин Нибулону этот триумф уже не увидит. Явно не знал чел о своем таком участии в Стамбульских соглашениях.
показати весь коментар
02.08.2022 07:00 Відповісти
Подібним чином і з такою ж еХВективністю умовним захід, корумпований Кремлем, проданий і завжди готовий зрадити,- відслідковував як знищували Мелітополь, Ізюм, / .../. а тепер Миколаїв, і далі всюди ...
показати весь коментар
02.08.2022 07:25 Відповісти
тільки тупе створіння могло віддати козирь в той момент коли вбивають твій народ
показати весь коментар
02.08.2022 07:52 Відповісти
Хорошее начало для будущих "переховоров"...с недоимперии под этот шумок сняли куча санкций - это сельхозпродукция,удобрения,ремонт и комплектующие к самолетам,отложено введение на запрет страхования транспортировки нефти с 404 морским путем что фактически накрыло 3.14здой нефтяное эмбарго...Украина спокойно же экспортировала 2 млн. тонн в месяц (можно было увеличить и до 3) зерновых - и цена держалась,и санкции молотили пуйла...кроме того это зерно принадлежит зернотрейдерам и иным экспортерам - государство от этой сделки получит лишь жалкие крохи - так что кто в плюсе считайте сами.
показати весь коментар
02.08.2022 09:02 Відповісти
 
 