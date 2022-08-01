Міноборони Туреччини показало як працює координаційний центр щодо "зернових коридорів" у Стамбулі. ВIДЕО

Міноборони Туреччини показало як працює координаційний центр по роботі "зернових коридорів" у Стамбулі.

Відповідне відео Міноборони Туреччини оприлюднило у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

1⃣ Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.#MSB pic.twitter.com/ER7QM8VpIB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

"Судно під прапором Сьєрра-Леоне з 27 тисячами тон кукурудзи для Лівану, що вранці вийшло з Одеського порту, продовжує свій рух. Планування і контроль виходу й проходу здійснюється Спільним координаційним центром", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що маршрут, яким судно має йти під час відходу судна, гуманітарний коридор, яким воно слідує, і детальні питання щодо його контролю також виконуються відповідно до процедур і принципів, погоджених у Центрі.