Евакуація з Енергодару тимчасово неможлива: через зливу дороги затоплені, - Орлов. ВIДЕО

Після сильного і тривалого дощу виїхати з Енергодару неможливо, тому що дороги розмиті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Енергодару Дмитро Орлов.

"Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найближчим часом можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту.