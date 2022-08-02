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Евакуація з Енергодару тимчасово неможлива: через зливу дороги затоплені, - Орлов. ВIДЕО

Після сильного і тривалого дощу виїхати з Енергодару неможливо, тому що дороги розмиті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Енергодару Дмитро Орлов.

"Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти лишили мешканців Енергодару без мобільного зв'язку та інтернету

Зазначається, що найближчим часом можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту.

евакуація (2323) Запорізька область (3653) Енергодар (263)


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Это не дорога а рыля.
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02.08.2022 08:53 Відповісти
отакими шляхами тільки напевно і можно вирватися з пекла (але не цього разу)
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02.08.2022 13:11 Відповісти
Вчора увесь день ішов дощ, а на вечір ще і з грозою. Всю ніч гриміло і молоньї свєркалі.
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02.08.2022 09:01 Відповісти
верещучку попередьте щоб вона цифри евакуйованих в рапорті найвеличнішому скорегувала
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02.08.2022 09:05 Відповісти
 
 