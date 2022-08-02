Евакуація з Енергодару тимчасово неможлива: через зливу дороги затоплені, - Орлов. ВIДЕО
Після сильного і тривалого дощу виїхати з Енергодару неможливо, тому що дороги розмиті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Енергодару Дмитро Орлов.
"Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найближчим часом можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту.
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