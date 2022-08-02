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Новини Відео Війна
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Воїни 92-ої ОМБр мужньо ведуть бій з ворогом на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку захисники України продовжують вести важкі бої з окупантами.

Відео одного з таких боїв, зняте безпосереднім учасником того бою, наразі опубліковано в інтернеті, інформує Цензор.НЕТ.

Бій ведуть бійці 92-ої ОМБр поблизу сільськогосподарських угідь. Як зрозуміло із відео, один із воїнів зазнав поранення під час перестрілки із ворогом. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один проти колони окупантів: командир танка Назар Вернигора розповів про легендарний бій його екіпажу поблизу селища Нова Басань на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3903) 92 окрема штурмова бригада (253)


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Топ коментарі
+14
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02.08.2022 09:03
+14
Бережи вас Боже, Герої... Смерть кацапам! Слава ЗСУ!
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02.08.2022 09:37
+14
Тримайтеся, дорогі наші.
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02.08.2022 09:46
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02.08.2022 09:03 Відповісти
Хочу щоби муйло здохло(файно).
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02.08.2022 09:07 Відповісти
Треба віджимати від Харкова бо вже замахали артою перелопачувати житлові квартали
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02.08.2022 09:22 Відповісти
Бережи вас Боже, Герої... Смерть кацапам! Слава ЗСУ!
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02.08.2022 09:37 Відповісти
Тримайтеся, дорогі наші.
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02.08.2022 09:46 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.08.2022 11:30 Відповісти
Одна из наших лучших частей. Не мало ли одной мехбригады (+2 тро) для защиты такого большого и важного города, как Харьков?
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02.08.2022 16:50 Відповісти
Изначально Сливали и продолжают. Только люди против
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02.08.2022 21:49 Відповісти
А хто вам сказав , що там одна бригада ?
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02.08.2022 21:52 Відповісти
ПОХОЖЕ НА ВИДЕО С АФРИКИ КАК СОЛДАТ США ТАМ ВОЕВАЛ ПРОТИВ ВАГНЕРОВЦЕВ !!! МОЛОДЕС БУТУСОВ... ПОКАЗАЛ !)
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03.08.2022 00:46 Відповісти
 
 