Воїни 92-ої ОМБр мужньо ведуть бій з ворогом на Харківському напрямку. ВIДЕО
На Харківському напрямку захисники України продовжують вести важкі бої з окупантами.
Відео одного з таких боїв, зняте безпосереднім учасником того бою, наразі опубліковано в інтернеті, інформує Цензор.НЕТ.
Бій ведуть бійці 92-ої ОМБр поблизу сільськогосподарських угідь. Як зрозуміло із відео, один із воїнів зазнав поранення під час перестрілки із ворогом.
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