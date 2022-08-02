Воїни 92-ої ОМБр мужньо ведуть бій з ворогом на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку захисники України продовжують вести важкі бої з окупантами.

Відео одного з таких боїв, зняте безпосереднім учасником того бою, наразі опубліковано в інтернеті, інформує Цензор.НЕТ.

Бій ведуть бійці 92-ої ОМБр поблизу сільськогосподарських угідь. Як зрозуміло із відео, один із воїнів зазнав поранення під час перестрілки із ворогом.

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