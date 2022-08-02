На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!". ВIДЕО

На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований біжучий рядок з таким написом російською та китайськими мовами, опублікований в соцмережах.

"В якому сенсі Росія з Китаєм? Невже відправить "добровольців" на утилізацію в Тайвань?", - пише автор публікації у дописі.

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