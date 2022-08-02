На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!". ВIДЕО
На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований біжучий рядок з таким написом російською та китайськими мовами, опублікований в соцмережах.
"В якому сенсі Росія з Китаєм? Невже відправить "добровольців" на утилізацію в Тайвань?", - пише автор публікації у дописі.
Топ коментарі
+36 Скул Бас
показати весь коментар02.08.2022 10:46
+23 частный сектор
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+17 Алекс Мышкевич
показати весь коментар02.08.2022 10:48
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Життя поклав, щоб прорубати вікно в Європу, а
Хутін - молодець!
Форточку забив 😂
А потім товариш Мао кацапам спєл 😂
Ідіоти нічому не вчаться
"Внешнюю Маньчжурию" и Внешнюю Монголию"
(дальний восток и юг сибири)...
Еще Мао Дзэдун - записал в китайскую конституцию
что это вместе с Гонконгом, Макао и Тайванем:
"временно утраченные территории"
Гонконг и Макао китайцам уже вернули теперь пора и
Владивостоку с Улан-Уде вернуться в "родную гавань"...
Не кончені?
Китай або з'їсть росію, або буде чекати такої нагоди. Не може бути союзу між свинею та м`ясником.
Навіть просто підтримувати роісю Китаю собі дорожче, зважаючи на те, що економіка Китаю зараз впевнено і без санкцій котиться у сраку.
Тому всі ці написи - вологі сподівання роісян.
П.С. Ще ніколи поглинання відсталої країни не призводило до посилення країни, що її поглинала. Саме тому Китай роняє слину на супертехнологічний Тайвань, а не на супервідсталий Амур.
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Регистрация:31.07.2022 - "...рот свой закрой поганый и помалкивай"(с)
Тільки тепер вже Сі "старший брат".
Многое забыли.
Питання не в тому, що Раша хоче хоч до когось притулитися, питання в тому, чи хоче цього Китай...
українці слов'ян ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 західних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8 чехи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8 словаки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 лужицькі серби ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білоруси ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 болгари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8 серби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 хорвати , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 словенці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 македонці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 боснійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 чорногорці )
або ***** росіяне слов'ян?
"мьі воюем за китайский новьій порядок - против всех ****** славян" - чиє це гасло?