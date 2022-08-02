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На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!". ВIДЕО

На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований біжучий рядок з таким написом російською та китайськими мовами, опублікований в соцмережах.

"В якому сенсі Росія з Китаєм? Невже відправить "добровольців" на утилізацію в Тайвань?", - пише автор публікації у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тайвань заборонив експорт чипів до РФ та Білорусі

Автор: 

Китай (4636) росія (65442) Тайвань (181)


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Топ коментарі
+36
Под тобой )))
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02.08.2022 10:46
+23
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02.08.2022 11:04
+17
Поки що не кончені, ЗСУ працює 😂
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02.08.2022 10:48
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Дурень думкою багатіє
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02.08.2022 10:45 Відповісти
Петро 1 - дурень!
Життя поклав, щоб прорубати вікно в Європу, а

Хутін - молодець!
Форточку забив 😂
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02.08.2022 11:06 Відповісти
"Москва-Пекин" поют народы...

А потім товариш Мао кацапам спєл 😂

Ідіоти нічому не вчаться
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02.08.2022 11:10 Відповісти
Так в чем проблема? Пусть русня отдает китайцам
"Внешнюю Маньчжурию" и Внешнюю Монголию"
(дальний восток и юг сибири)...
Еще Мао Дзэдун - записал в китайскую конституцию
что это вместе с Гонконгом, Макао и Тайванем:
"временно утраченные территории"
Гонконг и Макао китайцам уже вернули теперь пора и
Владивостоку с Улан-Уде вернуться в "родную гавань"...
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02.08.2022 11:15 Відповісти
пётр первый угробил треть населения своей страны, кучу Украинцев, и всё, чего он добился за двадцать пять лет войны - это добился того, чтобы у Швеции Ингрию и Финляндию купить за баснословные деньги. На эти деньги Швеция пережила свой первый период настояшей демократии: "Времена Свободы" - Frihetstiden.
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02.08.2022 11:10 Відповісти
aha ha vot bude smishno , kogda Pelosi priletit v TW
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02.08.2022 10:46 Відповісти
Будут поставлять в Китай свои анало-говнеты.
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02.08.2022 10:46 Відповісти
Китай, расия с тобой вперде!
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02.08.2022 23:22 Відповісти
Под тобой )))
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02.08.2022 10:46 Відповісти
👍😂
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02.08.2022 10:47 Відповісти
Китай, - да ну вас нафиг рукожопы!
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02.08.2022 10:46 Відповісти
Пелосі їде до Тайваню а горить в кацапів
Не кончені?
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02.08.2022 10:47 Відповісти
Поки що не кончені, ЗСУ працює 😂
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02.08.2022 10:48 Відповісти
хм.. а говорили, що фейк..
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02.08.2022 10:48 Відповісти
А куда ты, кацапия, денешься...
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02.08.2022 10:49 Відповісти
Россия - китайская провинция ))))
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02.08.2022 10:49 Відповісти
Улус Батия
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02.08.2022 11:07 Відповісти
Путлер ще в Пекіні не сидів на приставному стільці?
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02.08.2022 10:50 Відповісти
Следующим шагом ********** будет принят закон о втором государственном йизыке - китайском
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02.08.2022 10:50 Відповісти
и будет у них национальность не "русский", а "китайский".
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02.08.2022 11:39 Відповісти
Два брати-акробати
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02.08.2022 10:50 Відповісти
Вассал поддержал своего хозяина.
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02.08.2022 10:50 Відповісти
Не "с тобой",а "под тобой".
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02.08.2022 10:50 Відповісти
Надеюсь скоро над кремлем будет висеть китайский флаг
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02.08.2022 10:50 Відповісти
А я сподіваюсь, що анєхдот бородатий про спокій на фінсько-китайському кордоні нарешті стане втілиться у життя.
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02.08.2022 10:58 Відповісти
Нова ось зла - росія, китай, північна корея, іран, сирія та ще купка виродків поменьше.
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02.08.2022 10:51 Відповісти
Зараз Китай на своїй телевежі напише "Нене, ну вас нах*й, ви зашквар убогій"...
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02.08.2022 10:52 Відповісти
Раб типо подлизнул хозяину что готов отправить своё дальневосточное мясо на решение китайских проблем
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02.08.2022 10:52 Відповісти
Ну тепер тайванських мікрочіпів , кацапні точно - не бачити .. . А без них , ні про які новітні технології , ніх нема й мови .
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02.08.2022 10:52 Відповісти
Не "Расія с табой!",а "Расія твая!"
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02.08.2022 10:53 Відповісти
На вєкі вєчніє.
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02.08.2022 13:34 Відповісти
Это по другому, ну кагбы шифрофка такая: китай- введи!
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02.08.2022 10:53 Відповісти
Ну наконец то. Китайцы и рузкие братья. Урраааа!!!! Уррааааа!!!! Даешь китайский мир по всей Расие!!!
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02.08.2022 10:54 Відповісти
Там даже и давать не надо. Допустим бурятам, якутам, нанайцам и прочим узкоглазоширокоскулым - только паспорта сменить, да в разные рубашки приодеться, чтоб их не путали. Покуда ещё бурята, как вид, в Украине не утилизировали!
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02.08.2022 11:40 Відповісти
Рускій с кітайсєм - браття навік !
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02.08.2022 10:54 Відповісти
Колись це вже було
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02.08.2022 11:35 Відповісти
Тайвань підтримує Україну. Україна за Тайвань 🤟
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02.08.2022 10:56 Відповісти
Тайвань никуда не денется. Тайвань - мировая фабрика по производству чипов, коими Китай с большим аппетитом развивает свой бизнес. Ему тоже не выгодно бить корзину с золотыми яйцами! Это во-первых. Во-вторых, туда инвестированы огромные финансовые средства американской экономики, которые так просто Китаю не достанутся. Аналогичный случай уже был - с Кувейтом в 1991 году!
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02.08.2022 11:49 Відповісти
Це означає, що у разі військового загострення між США та Китаєм, Росія повинна отримувати удари разом з Китаєм?
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02.08.2022 10:59 Відповісти
А телебашня олицетворяет тот китайский хер, который лобызают без взаимной любви рабсеяне.
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02.08.2022 11:00 Відповісти
Так просяться в колонію до Китаю?І скрєпи не муляють?Але чи потрібне Китаю ліниве ,вічно бухе бидло?Їм території треба,а Ваньки з Дуньками -лишній баласт
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02.08.2022 11:00 Відповісти
Не знаю сколько мозгов у комментирующих ,сюда по комментариям то не много. Чему вы радуетесь? Наибольшая угроза для Украины это военный союз ройся и итая. Как думаете комментаторы сколько простоит Украина если это выпердыши попрут в сторону запада? Лучше бы рты закрыли, ведь кремлёвское пуйло агентище влияния китая и не дай бог произойдёт симбиоз жабы с гадюкой,а вы ещё не забывайте, что на банковой сидят агенты кремля. Так что рты закройте свои поганые и помалкивайте
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02.08.2022 11:00 Відповісти
Шо лапоть, злякався китайсів?
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02.08.2022 11:04 Відповісти
А шо такоє , за дєржаву обідно стало , так .?? За яку з них , за кацапію чи Китай . ?
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02.08.2022 11:06 Відповісти
Такого союзу не може бути в принципі.
Китай або з'їсть росію, або буде чекати такої нагоди. Не може бути союзу між свинею та м`ясником.

Навіть просто підтримувати роісю Китаю собі дорожче, зважаючи на те, що економіка Китаю зараз впевнено і без санкцій котиться у сраку.

Тому всі ці написи - вологі сподівання роісян.

П.С. Ще ніколи поглинання відсталої країни не призводило до посилення країни, що її поглинала. Саме тому Китай роняє слину на супертехнологічний Тайвань, а не на супервідсталий Амур.
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02.08.2022 11:12 Відповісти


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Регистрация:31.07.2022 - "...рот свой закрой поганый и помалкивай"(с)
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02.08.2022 17:18 Відповісти
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02.08.2022 11:04 Відповісти
відповідае на всі 100 %....
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02.08.2022 13:33 Відповісти
"Русский с китайцем - братья на век, / Крепнет единство народов и рас. / Плечи расправил простой человек. / Сталин и Мао слушают нас..."
Тільки тепер вже Сі "старший брат".
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02.08.2022 11:06 Відповісти
Північна Корея, рашка з тобою!
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02.08.2022 11:13 Відповісти
Чим,з Тобой з голою с р а к о ю???
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02.08.2022 11:14 Відповісти
А хіба китайці це побачать? Дирижабль з написом треба запустити на китай
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02.08.2022 11:18 Відповісти
Його ще треба зробити
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02.08.2022 11:38 Відповісти
Ну що - тепер орки будуть сірники вставляти в очі горизонтально, щоб жмуритись по китайські
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02.08.2022 11:19 Відповісти
Китай, забери нас нарешті!
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02.08.2022 11:20 Відповісти
остров Даманский забыли, твари кацапские ?

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02.08.2022 11:22 Відповісти
Коротка человеческая память.
Многое забыли.
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02.08.2022 11:40 Відповісти
*********** первый есть и станет послелним. А могилу антихриста XXIвека собаки обосцут.................фу *** путинсая ***** гори в аду!
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02.08.2022 11:22 Відповісти
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄віслюки!
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02.08.2022 11:23 Відповісти
Ага, Китай ми з тобою!? УрЯ!!!
Питання не в тому, що Раша хоче хоч до когось притулитися, питання в тому, чи хоче цього Китай...
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02.08.2022 11:23 Відповісти
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02.08.2022 11:27 Відповісти
Т ви то ясно , але зараз це не від вас лишньохромосомних залежить
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02.08.2022 11:37 Відповісти
так хто ж кого зрадив?
українці слов'ян ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 західних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8 чехи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8 словаки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 лужицькі серби ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білоруси ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 болгари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8 серби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 хорвати , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 словенці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 македонці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 боснійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 чорногорці )
або ***** росіяне слов'ян?

"мьі воюем за китайский новьій порядок - против всех ****** славян" - чиє це гасло?
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02.08.2022 11:42 Відповісти
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02.08.2022 11:43 Відповісти
знають раби(росіяни), хто господар(Китай)
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02.08.2022 11:46 Відповісти
русня уже и не знает как подлизнуть китаезам, нету креатива , одни дебилы в наросии остались.
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02.08.2022 11:47 Відповісти
Рсский с Китайцем - братья навек?😄😃😀😃😄 слова из популярной песни 40-х... 50-х годов. ТУупые кацапы даже не помнят, как их красиво "кинул" Китай в свое время. Нет сомнения, что так будет и сейчас 😁😄😃😀😃😄
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02.08.2022 12:07 Відповісти
В свое время(1860г.) между Китаем и РИ был подписан Пекинский договор,по которому Приморье отошло к России..Как бы раша не прогибалась пред Поднебесной,но китайцы вернут вскоре свою землю"тихим просачиванием"которую начали еще в начале 90-х.
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02.08.2022 13:47 Відповісти
Уже с Германией дружили....
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02.08.2022 12:49 Відповісти
Два дебила - это сила!
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02.08.2022 13:40 Відповісти
Кацапи вирішили підлизати своїм господарям
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02.08.2022 14:34 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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02.08.2022 15:07 Відповісти
О, русня до китайоз брататися полізла. Гірше шлюхи та русня, всім і у всіх позах. Ну щож, хай там і лишаються. І судячи зі всього, з руснявого так китайця, буде бурят получатися. Злобний, жорстокий бурят.
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02.08.2022 17:43 Відповісти
лизнули китайське очко но не допомогло)
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02.08.2022 18:59 Відповісти
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02.08.2022 19:16 Відповісти
Кстати, если кто не знал, буряты - это обрусевшие северные монголы, а гунны - помесь угров и бурятов. Помните об этом, когда видите как ВСУ готовит жареную бурятину.
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02.08.2022 19:19 Відповісти
Як завжди девіз маскви: " Голодранці всього світу ! Гепайтєсь до купи!!"
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02.08.2022 19:24 Відповісти
КИТАЙ --- СИБИРЬ ТВОЙ -- У НАС НИХУЯ НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЕСПЕЧИТЬ УНИТАЗАМИ БУРЯТОВ . ЯКУТОВ . ЧУКЧЕЙ . КАЛМЫКОВ . И ПРОЧИХ НАЦМЭНОВ --- СДАЕМ В ОРЭНДУ КАК ЯЛЯСКУ НЭХАЙ ПОЖИВУТЬ ТРОХИ ЯК ЛЮДИ ---- АМИНЬ
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02.08.2022 19:31 Відповісти
Неправильно написали: не "росіЯ", а "росіЮ", і два слова дописати : "разом відспівають"
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02.08.2022 22:55 Відповісти
 
 