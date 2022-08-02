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Наслідки удару рашистів по Миколаєву: під обстріл потрапили 2 райони міста, - Сєнкевич. ВIДЕО

Сьогодні Миколаїв атакували після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Пошкоджено гуртожиток та житлові будинки, - Кім

Зазначається, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300.

Миколаїв (1810) обстріл (28725) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+6
До Одессы банально не долетают РСЗО, тк именно Николаев загородил собой Одессу и не пропускает врага. Николаев - прифронтовой город, как и Харьков. Одесса - город фактически тыловой.
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02.08.2022 11:19
+4
полная импотенция мэра и главы ОГА. В городе уже поползли служи, что Сенкевич хочет сдать город. Когда николаевцы приезжают в Одессу они входят в ступор. от гуляющих и отдыхающих на море людей, работающих кафе и прочих радостей. А главное спокойных ночей. А Николаев оказался полностью беззащитным.
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02.08.2022 11:15
+4
У меня один вопрос .сколько можно устраивать на украинской земле полигон и под кого агенты кремля на банковой производят расчистку территории?
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02.08.2022 11:23
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полная импотенция мэра и главы ОГА. В городе уже поползли служи, что Сенкевич хочет сдать город. Когда николаевцы приезжают в Одессу они входят в ступор. от гуляющих и отдыхающих на море людей, работающих кафе и прочих радостей. А главное спокойных ночей. А Николаев оказался полностью беззащитным.
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02.08.2022 11:15 Відповісти
До Одессы банально не долетают РСЗО, тк именно Николаев загородил собой Одессу и не пропускает врага. Николаев - прифронтовой город, как и Харьков. Одесса - город фактически тыловой.
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02.08.2022 11:19 Відповісти
откуда ты там знаешь, что есть а чего нет, куда забрали и сколько было сбито?
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02.08.2022 11:30 Відповісти
а шо Одесситам делать? сидеть в подвале 24\7 не ходить в магазин и быть исключительно с грустным ****** на улице? Я тебя наверное огорчу, но в Киеве и других не прифронтовых городах люди даже не обращают внимание на тревогу и не прячутся вообще уже 5 месяцев.
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02.08.2022 11:29 Відповісти
Зате скоро зерно з Миколаїва будкть вивозити голодаючим африканцям.
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02.08.2022 11:52 Відповісти
Так Одесса там живет именно ценой Николаева, который ее прикрывает!
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02.08.2022 11:56 Відповісти
"В городе уже поползли служи..." - столько глобальных выводов на этой фразе...))
Как Сенкевич может "сдать город" (он ничего не решает в тех вопросах, которые могут привести к захвату Николаева рашистами)?
Ты либо тупой представитель секты "зрада-перемога", которые ничего кроме лозунга "власть - козлы" не выдают, либо троль орков, который всеми силами стремится расшатать ситуацию в Украине, посеяв панику...
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02.08.2022 12:13 Відповісти
то что сеня ничего не решает это верно, но служи панику разгоняют. . Я таки ********* обычно спрашиваю - СКОЛЬКО ракет сбили ПВО-ПРО города за последние три месяца? Куда делся зенитно-ракетный дивизион который был в Очакове? Почему у ВСУ под Николаевом нет Химарсов? И не надо мне звиздеть про прифронтовой город. Кр.Рог тоже прифронтовой город, но там нет таких обстрелов
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02.08.2022 12:26 Відповісти
Т.е. ты подтверждаешь, что выдумывая такие тупые выводы ("Сенкевич хочет сдать город") на основании слухов, ты стремишься разогнать панику, т.е. расшатать ситуацию в стране...) Молодец, рашистский троль, хотя бы честно...
Ракеты рашисты выпускают их Херсонской области, посмотри на карте, это очень близко, и наше ПВО, разработанное еще при Союзе, не всегда справляется. Много обстрелов артилерией, это вообще не перехватывается.
Строишь из себя знающего, где находятся наше ПВО и Химарсы, коли указываешь места, где их нет. Ну-ну... Кстати, открою тайну, Химарсы не сбивают ракеты, т.е. защитить Николаев не могут, а обнаружить быстро место пуска на вражеской территории, чтоб по ним пульнуть, тоже задача нетривиальная. Или расскажи как...
И процитируй, что именно я тебе писал про Кривой Рог...
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02.08.2022 12:44 Відповісти
"Почему у ВСУ под Николаевом нет Химарсов?"

А кто тебе сказал, что там нет Хаймарсов? Тебе кто-то докладывает, где есть Хаймарсы, а где их нет? Хаймарсы сейчас здесь, а через 2 часа - за 100 км, они не находятся где-то стационарно.
И, очевидно, что ХАймарсы, которые бьют по складам рашистов вокруг Херсона, по той же Чернобаевке, по мостам - курсируют как раз где-то между Кривым Рогом и Николаевым.
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02.08.2022 13:48 Відповісти
Как кацапе интересно знать, где же Хаймарсы. Не переживай, их уже все уничтожил конюшонкин.
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02.08.2022 15:26 Відповісти
Сколько можно нести муйню? Или деньги сил н нужны? Слухи у него поползли. Подмываться нужно. И ничего ползать не будет.
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02.08.2022 15:24 Відповісти
Так, але є відміності, бо мер відповідає за водовід, каналізацію, прибирання вулиць, вивоз сміття..., а пан Кім разосм із "зеленою" командою відповідають за його безпеку. Як відповідають всім видно. Пробуковелили, протрскавичили, проаманили і проасфальтили.
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02.08.2022 16:44 Відповісти
У меня один вопрос .сколько можно устраивать на украинской земле полигон и под кого агенты кремля на банковой производят расчистку территории?
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02.08.2022 11:23 Відповісти
Не переживай, уже сдаемсу.
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02.08.2022 15:29 Відповісти
 
 