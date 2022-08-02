Наслідки удару рашистів по Миколаєву: під обстріл потрапили 2 райони міста, - Сєнкевич. ВIДЕО

Сьогодні Миколаїв атакували після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Пошкоджено гуртожиток та житлові будинки, - Кім

Зазначається, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300.