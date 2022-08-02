Наслідки удару рашистів по Миколаєву: під обстріл потрапили 2 райони міста, - Сєнкевич. ВIДЕО
Сьогодні Миколаїв атакували після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300.
Топ коментарі
+6 Tierre
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Как Сенкевич может "сдать город" (он ничего не решает в тех вопросах, которые могут привести к захвату Николаева рашистами)?
Ты либо тупой представитель секты "зрада-перемога", которые ничего кроме лозунга "власть - козлы" не выдают, либо троль орков, который всеми силами стремится расшатать ситуацию в Украине, посеяв панику...
Ракеты рашисты выпускают их Херсонской области, посмотри на карте, это очень близко, и наше ПВО, разработанное еще при Союзе, не всегда справляется. Много обстрелов артилерией, это вообще не перехватывается.
Строишь из себя знающего, где находятся наше ПВО и Химарсы, коли указываешь места, где их нет. Ну-ну... Кстати, открою тайну, Химарсы не сбивают ракеты, т.е. защитить Николаев не могут, а обнаружить быстро место пуска на вражеской территории, чтоб по ним пульнуть, тоже задача нетривиальная. Или расскажи как...
И процитируй, что именно я тебе писал про Кривой Рог...
А кто тебе сказал, что там нет Хаймарсов? Тебе кто-то докладывает, где есть Хаймарсы, а где их нет? Хаймарсы сейчас здесь, а через 2 часа - за 100 км, они не находятся где-то стационарно.
И, очевидно, что ХАймарсы, которые бьют по складам рашистов вокруг Херсона, по той же Чернобаевке, по мостам - курсируют как раз где-то между Кривым Рогом и Николаевым.