Окупанти-відмовники, яких тримають у тюрмах "ЛНР", пишуть скарги до слідчого комітету РФ. ВIДЕО

Окупанти-відмовники, яких тримають у тюрмах "ЛНР", пишуть скарги до слідчого комітету РФ і просять розібратися чому їх позбавили волі та утримували в нелюдських умовах на території "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на InformNapalm, про це розповів російський адвокат Максим Гребенюк.

За його словами, 140 окупантів, що відмовилися воювати, заявили, що їх незаконно позбавили волі та утримували у різних місцях Луганської області. Вони просять провести перевірку та притягти до відповідальності за перевищення посадових повноважень.

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