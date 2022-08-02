Окупанти-відмовники, яких тримають у тюрмах "ЛНР", пишуть скарги до слідчого комітету РФ. ВIДЕО
Окупанти-відмовники, яких тримають у тюрмах "ЛНР", пишуть скарги до слідчого комітету РФ і просять розібратися чому їх позбавили волі та утримували в нелюдських умовах на території "ЛНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на InformNapalm, про це розповів російський адвокат Максим Гребенюк.
За його словами, 140 окупантів, що відмовилися воювати, заявили, що їх незаконно позбавили волі та утримували у різних місцях Луганської області. Вони просять провести перевірку та притягти до відповідальності за перевищення посадових повноважень.
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