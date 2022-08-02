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Окупанти-відмовники, яких тримають у тюрмах "ЛНР", пишуть скарги до слідчого комітету РФ. ВIДЕО

Окупанти-відмовники, яких тримають у тюрмах "ЛНР", пишуть скарги до слідчого комітету РФ і просять розібратися чому їх позбавили волі та утримували в нелюдських умовах на території "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на InformNapalm, про це розповів російський адвокат Максим Гребенюк.

За його словами, 140 окупантів, що відмовилися воювати, заявили, що їх незаконно позбавили волі та утримували у різних місцях Луганської області. Вони просять провести перевірку та притягти до відповідальності за перевищення посадових повноважень.

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Автор: 

армія рф (17554)


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Топ коментарі
+9
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02.08.2022 11:47
+6
можуть ще скаргу в спортлото написати-
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02.08.2022 11:28
+5
нехай краще Папі Римському поскаржаться
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02.08.2022 11:28
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нехай краще Папі Римському поскаржаться
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02.08.2022 11:28 Відповісти
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02.08.2022 11:44 Відповісти
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02.08.2022 11:46 Відповісти
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02.08.2022 11:47 Відповісти
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02.08.2022 11:49 Відповісти
можуть ще скаргу в спортлото написати-
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02.08.2022 11:28 Відповісти
Без комментариев. ОРК = мясо, + удобрение. Какие же вы ОРКи тупые. У вас оружие и виной всему происходящего и вашего безденежья и вашей нищеты крыса кремлёвская, вместо того, чтобы пристрелить свое командование и развернутся на Москву да и прихлопнуть кремлёвских пиТарасов, вы ******** лезете сдыхать в Украину. Одно слово ОРК .
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02.08.2022 11:31 Відповісти
Одно слово ОРК
******
ОРК - отдєльниє райони кацапії.
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02.08.2022 11:33 Відповісти
Про їхню тупизну, зокрема, свідчить їхня нездатність опанувати українську навіть за десятки років.
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02.08.2022 11:48 Відповісти
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02.08.2022 11:35 Відповісти
СК покуй.нет человека нет проблем.в луганде от человека проще и легче избавиться чем в раше
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02.08.2022 11:38 Відповісти
Ця новина автоматично додається до рубрики "Українцям по×уй".
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02.08.2022 11:46 Відповісти
Ябеды
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02.08.2022 12:20 Відповісти
Подозреваю, что все эти арестованные кацапами "российские военнослужащие" это жители Донецкой и Луганской областей, насильно введенные на контракт. И наверно явное большинство их являются этническими украинцами. Московия все войны всегда старалась вести, как можно в большей степени, за счет тех "кого не жалко". А именно, за счет этнических меньшинств, в том числе украинцев. Например в Афганистане воевали больше всего украинцы. Из Украины и Кубани. И вот этих украинцев из ОРДО кацапы бросают воевать против матери Украины.
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02.08.2022 12:32 Відповісти
мені так п0йух, шо аж невдобно...
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02.08.2022 13:02 Відповісти
 
 