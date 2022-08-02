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Жителі окупованого Маріуполя тижнями чекають на розмінування у своїх дворах, - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники проводять розмінування виключно у власних інтересах.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь залишається наднебезпечним для цивільних. Розмінування окупанти проводять виключно в точках власного інтересу - заводи, порт та пляжі, де відпочиває мраzота. В квартирах, на подвір’ях, вулицях залишаються залишки мін, снарядів. Найпоказовіше - російська ТочкаУ на дитячому майданчику. Російські сапери на виклики не виїжджають. Люди тижнями чекають на розмінування", - йдеться в повідомленні.

Також радник мера розповів, що в окупованому Маріуполі під контролем загарбників процвітає рекет та наркотрафік.

"Від старих та вже навіть нових підприємців вимагають 50 відсотків прибутку та бізнесу. З оформленням "паперів". Пограбування та вбивста з метою пограбування потрохи стають правилом. На фоні власного мародерства поліція здебільше закриває очі, якщо не затримано по гарячих слідах", - додав Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3237) окупація (6719) розмінування (996) Андрющенко Петро (696)


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скрепний мір прішол
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02.08.2022 12:09 Відповісти
холєра ясна Точка У на дитячому маиданчику -- це вже перебор
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02.08.2022 12:10 Відповісти
а що вони хотіли? ще кримчанам сказали: дєнєг нєт, но ви дєржитєсь. Є люди які не один раз наступають на перевернуті граблі. А потім все одно кладуть їх неправильно.
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02.08.2022 13:54 Відповісти
 
 