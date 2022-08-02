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"Справа не в грошах, а в резонансі": "Слуга народу" Тищенко піариться на волонтерстві, - ЗМІ. ВIДЕО

Волонтерська діяльність нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка може бути політичним піаром на допомозі військовим.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардеп Микола Тищенко з початку повномасштабної війни став активним волонтером. От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня. Ніцца, Париж, Нью-Йорк - депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст. Бажано навіть із кількома зірками Мішлен", - зазначають автори матеріалу.

Журналістка Анастасія Усенко в розслідуванні розповіла про місця для проведення так званих "благодійних вечерь" фонду Миколи Тищенка.

У Празі - це був замок в передмісті, де зараз знаходиться фешенебельний готельно-ресторанний комплекс. А в Парижі - один з найстаріших та найдорожчих ресторанів міста, який має три зірки Мішлен.

В Празі зібрали близько $55 тис., а в Парижі - $120 тис. Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ.

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За словами авторів матеріалу, інші благодійні організації та волонтери збирають куди більші суми, не виїжджаючи з України.

"До нас потрапив запис однієї телефонної розмови Миколи Тищенка. Розмова ця свіжа, липнева. З ким він говорив ми не знаємо. Говорив сам Тищенко. Говорив про політику, про піар і ще про багато речей, які не варто було б обговорювати настільки голосно. Тищенко обговорює діяльність свого благодійного фонду. Розповідає про вже проведені благодійні вечері. У Празі та Парижі. І будує плани на наступні", - каже журналістка Усенко.

Також журналісти показали запис, на якому чоловік  голосом схожим на голос Миколи Тищенка домовляється з кимось про проведення наступної "благодійної вечері" у Нью-Йорку.

"Зараз до мене запит прийшов на $1,5 млн. Купити дрони. Тобто гроші є, не в грошах справа, справа в самому резонансі. Тому що для мене це політично (далі нерозбірливо)", - каже чоловік, голос якого схожий на голос нардепа Тищенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твоё место в дурдоме", - "слуги народу" Безугла та Тищенко влаштували новий скандал. СКРІНШОТ

Автор: 

піар (72) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+24
Тіщенко, котлета довбана, пішов на "БУЙ" тварюка!
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02.08.2022 12:27
+18
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02.08.2022 12:27
+14
каклєті треба дати пойібалу для піару.
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02.08.2022 12:34
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02.08.2022 12:27 Відповісти
Тіщенко, котлета довбана, пішов на "БУЙ" тварюка!
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02.08.2022 12:27 Відповісти
Флешмоб на підтримку Ze.
https://twitter.com/i/status/1554356957062090755
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02.08.2022 12:28 Відповісти
Нічого дивного. Боневтік по декілька раз на дню піариться, аж гидко дивитись, то Коля-каклета ще скромняга.
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02.08.2022 12:52 Відповісти
Залужного посадять а Тищенко Ярмака і зелю наградять
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02.08.2022 12:29 Відповісти
Ахаха, ну піди, спробуй посадити Залужного)
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02.08.2022 12:31 Відповісти
Та да. Пусть попробуют рискнуть здоровьем. Кто-кто, а он имеет доступ к информации как Зеля и его холуи разрушили оборону юга, созданную при Порохе. Такая информация при поддержке армии - и Боневтику можно подбирать столб для себя.
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02.08.2022 12:43 Відповісти
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02.08.2022 12:29 Відповісти
Пиар на войне, или пи...ар на войне? Учитывая любовь котлеты к задам(особенно к своему), вопрос не совсем праздный...
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02.08.2022 12:30 Відповісти
Ви трохи не на тому фокусуєте увагу, він по-перше ворюга.
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02.08.2022 12:32 Відповісти
Коля-жопа повинен сісти на палю.
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02.08.2022 12:32 Відповісти
каклєті треба дати пойібалу для піару.
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02.08.2022 12:34 Відповісти
Єрмаківські спецслужби пресують людей Зєлєнского.Мило.

А слабо написати таке ж, про політичний піар на допомозі військовим пана Притули ?
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02.08.2022 12:34 Відповісти
Це такий покидьок ! Як йому можна щось довіряти ?
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02.08.2022 12:34 Відповісти
Справа не в грошах, а в їхній кількості. Знаємо і без тебе.
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02.08.2022 12:38 Відповісти
Мітболи возить на передок
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02.08.2022 12:41 Відповісти
Рэкетиры бывшими не бывают,привычка!
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02.08.2022 12:42 Відповісти
Йому місце біля параші,він спєц по унітазам.
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02.08.2022 12:43 Відповісти
Цікаво,хто такий ду...довірливий,щоб давати гроші такому типу?
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02.08.2022 12:43 Відповісти
Ну за кордоном, припустимо, багато хто не знає, що це відбитий бандюк з 90-х.
Зеленський організував йому посаду заступника голови фракції "слуг" в парламенті.
Тому за кордоном його сприймають як соратника найвеличнішого презедента.
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02.08.2022 12:48 Відповісти
Але судячи із сум зібраних коштів, Коля-котлета їздив чисто віддтягнутись в найкрутіших готелях та зробити фотосесії для піару себе-"волонтера".
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02.08.2022 13:04 Відповісти
"От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня.
Ніцца, Париж, Нью-Йорк - депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст.

В Празі зібрали близько $55 тис., а в Парижі - $120 тис.

Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ."

Джерело:
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02.08.2022 12:43 Відповісти
непотопляемый говнюк из 90-х. кто помнит те времена, коля-оболонский всегда первым сбегал с разборок...
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02.08.2022 12:45 Відповісти
А хто зараз не піариця -- та хаи везе -- ну иого ***** . Ми шо шось зміним -- так терки
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02.08.2022 12:45 Відповісти
Лєнкіна Скумбрія по 8...Катлета по 9...скоро подруга Катлеты...Марьяна Безмозглая привезе в Україна ядрьону бонбу... Боже бережи Україну...Неню..💙💪💛💯💯💯
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02.08.2022 12:46 Відповісти
зкотлєтів 1000грн
проволонтерів 0.50коп
кідар зелений
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02.08.2022 12:55 Відповісти
Все що роблять зелені це для піару, або задля грошей.
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02.08.2022 13:05 Відповісти
"Венгри-наші друзі"
М.Тищенко (Катлєта)
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02.08.2022 13:09 Відповісти
Коля - маладєц, а Порошенко теж піариться)

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02.08.2022 13:13 Відповісти
Не достойні ви Порошенка. Зебіли образи брехню та вбивства.
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02.08.2022 17:39 Відповісти
Коля Каклета считает "собранные на волонтёрской работе" в дорогих кабаках деньги:
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02.08.2022 13:14 Відповісти
Пора писать петицию и на куй эту гнилую котлету-- ****** уже ..
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02.08.2022 13:43 Відповісти
Почекай трохи- зара безмозгла слини в рот накопиче...
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02.08.2022 13:51 Відповісти
Які дрони ,вєрмішелі виборцям і дешево і Рррезонансно.
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02.08.2022 13:45 Відповісти
"...если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе"
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02.08.2022 14:24 Відповісти
******** козел
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02.08.2022 14:29 Відповісти
Що ми хочемо від бувшого рекетира.
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02.08.2022 14:31 Відповісти
25-Минут смотреть ******* , желание нет, тратить время на мыколу . Ни чего не изменится ...
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02.08.2022 19:59 Відповісти
Хто цього балвана тримає в слугах?
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02.08.2022 22:00 Відповісти
 
 