"Справа не в грошах, а в резонансі": "Слуга народу" Тищенко піариться на волонтерстві, - ЗМІ. ВIДЕО
Волонтерська діяльність нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка може бути політичним піаром на допомозі військовим.
Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
"Нардеп Микола Тищенко з початку повномасштабної війни став активним волонтером. От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня. Ніцца, Париж, Нью-Йорк - депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст. Бажано навіть із кількома зірками Мішлен", - зазначають автори матеріалу.
Журналістка Анастасія Усенко в розслідуванні розповіла про місця для проведення так званих "благодійних вечерь" фонду Миколи Тищенка.
У Празі - це був замок в передмісті, де зараз знаходиться фешенебельний готельно-ресторанний комплекс. А в Парижі - один з найстаріших та найдорожчих ресторанів міста, який має три зірки Мішлен.
В Празі зібрали близько $55 тис., а в Парижі - $120 тис. Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ.
За словами авторів матеріалу, інші благодійні організації та волонтери збирають куди більші суми, не виїжджаючи з України.
"До нас потрапив запис однієї телефонної розмови Миколи Тищенка. Розмова ця свіжа, липнева. З ким він говорив ми не знаємо. Говорив сам Тищенко. Говорив про політику, про піар і ще про багато речей, які не варто було б обговорювати настільки голосно. Тищенко обговорює діяльність свого благодійного фонду. Розповідає про вже проведені благодійні вечері. У Празі та Парижі. І будує плани на наступні", - каже журналістка Усенко.
Також журналісти показали запис, на якому чоловік голосом схожим на голос Миколи Тищенка домовляється з кимось про проведення наступної "благодійної вечері" у Нью-Йорку.
"Зараз до мене запит прийшов на $1,5 млн. Купити дрони. Тобто гроші є, не в грошах справа, справа в самому резонансі. Тому що для мене це політично (далі нерозбірливо)", - каже чоловік, голос якого схожий на голос нардепа Тищенка.
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А слабо написати таке ж, про політичний піар на допомозі військовим пана Притули ?
Зеленський організував йому посаду заступника голови фракції "слуг" в парламенті.
Тому за кордоном його сприймають як соратника найвеличнішого презедента.
Ніцца, Париж, Нью-Йорк - депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст.
В Празі зібрали близько $55 тис., а в Парижі - $120 тис.
Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ."
Джерело:
проволонтерів 0.50коп
кідар зелений
М.Тищенко (Катлєта)