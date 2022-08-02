"Справа не в грошах, а в резонансі": "Слуга народу" Тищенко піариться на волонтерстві, - ЗМІ. ВIДЕО

Волонтерська діяльність нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка може бути політичним піаром на допомозі військовим.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардеп Микола Тищенко з початку повномасштабної війни став активним волонтером. От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня. Ніцца, Париж, Нью-Йорк - депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст. Бажано навіть із кількома зірками Мішлен", - зазначають автори матеріалу.

Журналістка Анастасія Усенко в розслідуванні розповіла про місця для проведення так званих "благодійних вечерь" фонду Миколи Тищенка.

У Празі - це був замок в передмісті, де зараз знаходиться фешенебельний готельно-ресторанний комплекс. А в Парижі - один з найстаріших та найдорожчих ресторанів міста, який має три зірки Мішлен.

В Празі зібрали близько $55 тис., а в Парижі - $120 тис. Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ.

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За словами авторів матеріалу, інші благодійні організації та волонтери збирають куди більші суми, не виїжджаючи з України.

"До нас потрапив запис однієї телефонної розмови Миколи Тищенка. Розмова ця свіжа, липнева. З ким він говорив ми не знаємо. Говорив сам Тищенко. Говорив про політику, про піар і ще про багато речей, які не варто було б обговорювати настільки голосно. Тищенко обговорює діяльність свого благодійного фонду. Розповідає про вже проведені благодійні вечері. У Празі та Парижі. І будує плани на наступні", - каже журналістка Усенко.

Також журналісти показали запис, на якому чоловік голосом схожим на голос Миколи Тищенка домовляється з кимось про проведення наступної "благодійної вечері" у Нью-Йорку.

"Зараз до мене запит прийшов на $1,5 млн. Купити дрони. Тобто гроші є, не в грошах справа, справа в самому резонансі. Тому що для мене це політично (далі нерозбірливо)", - каже чоловік, голос якого схожий на голос нардепа Тищенка.

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