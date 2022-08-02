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У разі візиту Пелосі до Тайваню армія Китаю застосує рішучі і сильні контрзаходи, - Global Times. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ Китаю та Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжують тиск на США через можливий візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на острів Тайвань, закликаючи США дотримуватись обіцянки президента США Джо Байдена не підтримувати "незалежність Тайваню".

Водночас ЗМІ США і Тайваню повідомили, що Пелосі незабаром відвідає острів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times.

Посилаючись на "офіційних осіб", тайванський телеканал Next TV у понеділок повідомив, що Пелосі, як очікується, залишиться на ніч у Тайбеї в готелі Grand Hyatt у районі Сіньї, але невідомо, коли саме вона прибуде. CNN також оприлюднив подібну інформацію, заявивши, що "Пелосі, як очікується, відвідає Тайвань у рамках свого туру по Азії", за словами високопоставленого чиновника з тайванської влади та офіційного представника США.

Своєю чергою представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив на регулярній пресконференції в понеділок: "Якщо ви граєте з вогнем, ви обпечетеся. Я вважаю, що США повністю усвідомлюють сильний і чіткий сигнал, надісланий Китаєм".

Якщо Пелосі відвідає острів Тайвань, "НВАК не буде сидіти склавши руки" і вживе "рішучих і сильних контрзаходів" для захисту суверенітету і територіальної цілісності Китаю. Щодо цих заходів, Чжао сказав, що "якщо вона наважиться приїхати, почекаємо і побачимо".

Тим часом, у бік порту Фуцзянь рухаються колони військової техніки. Відповідні відео викладають користувачі соцмереж. Фуцзянь - найближча до Тайваню материкова частина Китаю.

Також читайте: Китай може вдатися до військових провокацій через візит Пелосі на Тайвань, - Кірбі

Автор: 

Китай (4636) США (23105) Тайвань (181) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+19
Мдя, не буде українсько-китайського кордону, буде скляна пустеля від Москви до океанів, Тихого та Індійського.
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02.08.2022 12:40
+17
Ваша неправда.
Вже тоді китайці мали і авіацію, і флот і ракети, і Бомбу.
Тут справа не в зброї, справа в китайцях.
Той типовий випадок, коли істерика - "Тримайте мене втрьох, один не втримає", не спрацьовує. США знають із ким мають справу.
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02.08.2022 12:55
+15
Десь читав, що у США сильніший флот, ніж у 5 наступних держав разом взятих. А якщо добавити сюди флоти країн НАТО ( франки, брити і турки мають сильні ВМС) плюс япошек, нормальних корейців і Австралії, то там навіть нема про що говорити. Перевага над рештою світу в декілька раз
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02.08.2022 13:00
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03.08.2022 00:32 Відповісти
А ГДЕ МОРДА - БЛЕФ КИТАЁЗИ !?)
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03.08.2022 00:33 Відповісти
И ЭТО ИМ ШИЗОФРЕНИК ПУТИН ПОДСКАЗАЛ !)
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03.08.2022 00:35 Відповісти
Це ж скільки риби загине, дебіли ***...
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03.08.2022 08:49 Відповісти
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