У разі візиту Пелосі до Тайваню армія Китаю застосує рішучі і сильні контрзаходи, - Global Times. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ Китаю та Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжують тиск на США через можливий візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на острів Тайвань, закликаючи США дотримуватись обіцянки президента США Джо Байдена не підтримувати "незалежність Тайваню".

Водночас ЗМІ США і Тайваню повідомили, що Пелосі незабаром відвідає острів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times.

Посилаючись на "офіційних осіб", тайванський телеканал Next TV у понеділок повідомив, що Пелосі, як очікується, залишиться на ніч у Тайбеї в готелі Grand Hyatt у районі Сіньї, але невідомо, коли саме вона прибуде. CNN також оприлюднив подібну інформацію, заявивши, що "Пелосі, як очікується, відвідає Тайвань у рамках свого туру по Азії", за словами високопоставленого чиновника з тайванської влади та офіційного представника США.

Своєю чергою представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив на регулярній пресконференції в понеділок: "Якщо ви граєте з вогнем, ви обпечетеся. Я вважаю, що США повністю усвідомлюють сильний і чіткий сигнал, надісланий Китаєм".

Якщо Пелосі відвідає острів Тайвань, "НВАК не буде сидіти склавши руки" і вживе "рішучих і сильних контрзаходів" для захисту суверенітету і територіальної цілісності Китаю. Щодо цих заходів, Чжао сказав, що "якщо вона наважиться приїхати, почекаємо і побачимо".

Тим часом, у бік порту Фуцзянь рухаються колони військової техніки. Відповідні відео викладають користувачі соцмереж. Фуцзянь - найближча до Тайваню материкова частина Китаю.

Також читайте: Китай може вдатися до військових провокацій через візит Пелосі на Тайвань, - Кірбі